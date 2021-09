Bà Phương Hằng bất ngờ để lộ ảnh ngày xưa, netizen bình luận lạ

Nhắc đến bà Phương Hằng thì chắc hẳn sẽ có rất nhiều đề tài để bàn tán. Song, nhan sắc ở tuổi 49 của vị nữ đại gia Bình Dương này cũng là một trong những khía cạnh khiến netizen quan tâm. Nữ CEO Nguyễn Phương Hằng từng khiến mọi người nhớ đến khi xuất hiện với câu nói quen thuộc: "Quý 'zị' có thấy em đẹp không quý 'zị'?". Đáng chú ý, so với hình ảnh trước kia, nữ CEO khu du lịch Đại Nam ở hiện tại có gương mặt khá trẻ trung với làn da căng mịn, ít nếp nhăn hơn hẳn. Có thể thấy, mái tóc dài uốn xoăn đã khiến nhan sắc nữ CEO Phương Hằng tăng lên vài chân kính. Chưa hết, phong cách ăn mặc có phần sặc rỡ và điệu đà hơn cũng góp phần tôn lên nhan sắc tuổi 49 của vợ đại gia Dũng "Lò Vôi". So với thời điểm trước đây, các bức ảnh selfie hay ảnh được chụp của bà Phương Hằng đều khiến người xem trầm trồ bởi làn da trắng mịn không tì vết. Nếu nghi ngờ đây là tác phẩm của camera nịnh chủ hay app chỉnh sửa ảnh thì xin mời quý zị ngó qua các video đã được nữ đại gia đăng tải trên MXH. Có lần, bà Phương Hằng vướng nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ để có nhan sắc trẻ trung như "lão hoá ngược" theo thời gian. Đáp trả lại thông tin này, bà Phương Hằng khẳng định mình đẹp tự nhiên, nếu can thiệp thẩm mỹ trên mặt thì cũng không giấu được vùng da cổ chảy xệ, đằng này, da vùng cổ cũng rất chi là căng láng. Chứng kiến cảnh càng lớn tuổi lại càng trẻ ra, một bộ phận netizen không ngại ngùng xin bí quyết của bà Phương Hằng. Thời gian gần đây, bà Phương Hằng liên tục tạo sóng gió trên mạng xã hội khi lên tiếng về chuyện tiền từ thiện hàng loạt cái tên đình đám của showbiz như Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng, Hoài Linh... hay cả Trấn Thành. Hiện nhưng lùm xùm trên của bà Phương Hằng và dàn sao showbiz về chuyện tiền từ thiện vẫn chưa dừng lại và gây chú ý trên mạng xã hội. Mời độc giả xem video: Trang Trần 'trở mặt 180 độ', bất ngờ lên tiếng bênh vực con dâu nhà bà Nguyễn Phương Hằng - Nguồn: SaoStar

