Bà mẹ 3 con "đánh lừa" thị giác nhìn nhan sắc như gái đôi mươi

Cựu người mẫu Nga Valeria Lipovetsky (30 tuổi) là một cái tên cực hot trên mạng xã hội thời gian gần đây. Mặc dù đã trải qua sinh nở nhưng bà mẹ ba con vẫn sở hữu nhan sắc cực trẻ trung. Valeria Lipovetsky từng là người mẫu tại xứ sở Bạch Dương, sau đó cô kết hôn với doanh nhân Gary Lipovetsky và hiện đang định cư tại Canada. Bà mẹ ba con xinh đẹp luôn biết cách yêu bản thân mình, chăm chỉ luyện tập và ăn uống khoa học để giữ gìn nhan sắc. Cô nàng chia sẻ rằng bản thân có thói quen uống nước lạnh ngay sau khi tắm. Bên cạnh đó để sở hữu làn da không tuổi, mỗi sáng cô đều sử dụng vitamin C và thường xuyên dùng kem chống nắng, chống lão hóa. Valeria Lipovetsky cho biết quan trọng nhất vẫn là phải giữ được tinh thần thoải mái, không suy nghĩ quá nhiều và sống tích cực. Luyện tập thể thao hàng ngày cũng là cách mà bà mẹ trẻ áp dụng để lấy lại được vóc dáng chuẩn sau khi sinh con. Valeria Lipovetsky cũng chia sẻ thực đơn ăn uống song song cùng với việc luyện tập. Bởi lẽ thực phẩm chiếm phần lớn vào việc giảm hay tăng cân của mỗi người. Thời gian gần đây, cựu người mẫu Nga cũng cực nổi trên mạng xã hội Tik Tok. Cô thường xuyên cùng các con thực hiện các clip vui nhộn. Hàng ngày, Valeria còn gợi ý các set đồ sao cho hợp hoàn cảnh. Cô làm fan cứng của các thương hiệu thời trang sang chảnh bậc nhất. Trang Instagram cá nhân của bà mẹ người Nga hiện sở hữu hơn 700.000 lượt theo dõi. Mời quý độc giả xem thêm clip: Valeria Lipovetsky Talks Motherhood and Fashion in #MYCALVINS - Nguồn: Youtube

