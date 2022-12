An Tây "quay xe" trả hàng váy cưới vì lý do không ngờ

Hiện tại, không chỉ làm mẫu mà Andrea Aybar ( An Tây) còn là YouTuber, TikToker đình đám. Những clip mẫu Tây này đăng tải nhận về rất nhiều phản hồi tích cực. Mới đây, Andrea Aybar nhá hàng clip đi thử váy cưới. Nhưng chỉ khoảng thời gian ngắn suy nghĩ, cô đã quyết định dừng lại. "Khoan, dừng khoảng chừng hai giây", cô viết. Lý do người mẫu An Tây quay xe là nghĩ đến cảnh sau khi cưới phải dọn dẹp, bế con vất vả, nheo nhóc, đầu tóc xuề xòa nên quyết định thôi. "Độc thân vui tính vẫn là tốt nhất", "Đã xinh gái lại còn tỉnh táo", "Rất cần những cái content như vầy cho các chị em tỉnh táo lại", "Không những đẹp gái mà phải có cái đầu thật lạnh"... nhiều người bình luận về clip vui đùa của An Tây. Andrea Aybar là chân dài gốc Tây Ban Nha nổi tiếng ở Việt Nam. Cô theo bố về Việt Nam sống từ năm lên 2 tuổi, tên tiếng Việt của cô nàng là Lê Thị Thúy An. An Tây từng là gương mặt sáng giá của làng mẫu Việt nhờ vẻ đẹp "Tây" nóng bỏng, mới lạ. Nhờ gương mặt đẹp như búp bê cùng với vóc dáng lý tưởng, Andrea rất đắt show trong những năm đầu làm người mẫu. Đã có quãng thời gian An Tây trở thành chủ đề bàn tán khi những hình ảnh cô bị Yanbi "tác động vật lý" được đăng tải trên mạng. Nhưng đến hiện tại, khi đã chia tay mối quan hệ giữa Andrea Aybar và Yanbi rất tốt đẹp. Andrea Aybar (còn gọi là An Tây) hiện tại vẫn là gương mặt được nhiều bạn trẻ yêu mến. Hiện tại ngoài làm mẫu, đóng quảng cáo, tham gia phim truyền hình... An Tây còn phụ giúp công việc kinh doanh của gia đình. Ở ẩn một thời gian dài, An Tây giờ đây chăm cập nhật ảnh về cuộc sống đời tư hơn trước. Nhiều người nhận xét cô nàng ngày càng gợi cảm. Sau thời gian im ắng, năm 2020 đánh dấu cột mốc của An Tây khi cô nàng góp mặt trong một số bộ phim truyền hình và gameshow trong số đó phải kể tới bộ phim Nhà trọ Balanha.

