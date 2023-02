Ẩm thực Việt qua đánh giá của TikToker nhận ý kiến trái chiều

Mấy ngày qua MXH xôn xao về đoạn clip TikTok một nam sinh Việt đang du học tại Pháp có những phát biểu xoay quanh nền ẩm thực Việt. Cụ thể trong clip đăng trên trang cá nhân, ở ngay đoạn mở đầu, TikToker đã nhận định: "Đồ ăn Việt Nam sẽ không bao giờ vươn đến tầm quốc tế". Ban đầu anh chàng cho hay ẩm thực Việt Nam ngon và đa dạng hơn đồ ăn của nước Pháp, Ý tuy nhiên anh lại khẳng định ẩm thực Việt không thể vươn tầm quốc tế vì không có sự nghiên cứu, tính toán và không tốt cho sức khỏe. Nam sinh này còn đưa ra dẫn chứng cụ thể là món gà, người Pháp thích ăn gà mềm, trong khi người Việt thích gà dai. Đó là bởi người Pháp biết gà dai không tốt cho sức khoẻ, khiến dạ dày phải làm việc gấp 2-3 lần bình thường. Màn review đồ ăn Việt của anh chàng lập tức nhận về ý kiến trái chiều từ cư dân mạng. Đông đảo ý kiến cho rằng anh có cái nhìn quá phiến diện, chỉ lấy một ví dụ nhỏ mà đánh giá cả nền ẩm thực nước nhà. "Mình đi du học, ai cũng khen ẩm thực Việt phong phú, cái gì cũng có mà bạn này còn lên tiếng chê bai", "Nói thật, về cân bằng dinh dưỡng thì ẩm thực nước mình chẳng kém cạnh các quốc gia khác đâu",...là những ý kiến của cư dân mạng. Không riêng gì nam sinh này, trước đó một đoạn video về cuộc hỏi đáp giữa phóng viên và một số hot TikToker được tài trợ đi du lịch Hàn Quốc tại buổi họp báo đã gây xôn xao mạng xã hội khi nhận xét về ẩm thực Việt Nam. Khi được hỏi cảm nhận về đồ ăn Hàn Quốc tại Việt Nam và tại Hàn Quốc như nào, một TikToker đã cho biết khi ở Việt Nam, do sợ mùi tanh của cá nên không thể ăn hết cả con, khi sang Hàn Quốc, có lẽ do cách chế biến nên vị của thịt cá không bị tanh mà khá giống thịt gà nên có thể ăn hết toàn bộ. Đoạn video chia sẻ rộng rãi trên mạng nhận nhiều ý kiến khác nhau. Một số người không đồng ý với quan điểm của các hot TikToker. Sau đó các TikToker trong cuộc cũng như người phóng viên đặt câu hỏi phải lên tiếng đính chính để mọi người có cái nhìn chính xác nhất, tránh để sự việc đi sai lệch thông tin ban đầu. TikToker review Nờ Ô Nô cũng từng trở thành tâm điểm chỉ trích khi chê đồ ăn Việt Nam tại nước ngoài. Cụ thể trong chuyến du lịch Thái Lan thời gian qua, Nờ Ô Nô bày tỏ quan điểm rằng “thịt nướng của Thái Lan ngon gấp 100 lần so với Việt Nam”. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói khi anh phát ngôn: “Người Thái ăn buffet lịch sự lắm chứ không phải như Việt Nam, hay chỉ có mỗi chỗ này, nó rất đông luôn nhưng nó rất sạch sẽ, văn minh". Ngay lập tức chia sẻ này của anh nhận nhiều “gạch đá”, không ít người cho rằng anh đang so sánh khập khiễng. Ảnh: Tổng hợp

Mấy ngày qua MXH xôn xao về đoạn clip TikTok một nam sinh Việt đang du học tại Pháp có những phát biểu xoay quanh nền ẩm thực Việt. Cụ thể trong clip đăng trên trang cá nhân, ở ngay đoạn mở đầu, TikToker đã nhận định: "Đồ ăn Việt Nam sẽ không bao giờ vươn đến tầm quốc tế". Ban đầu anh chàng cho hay ẩm thực Việt Nam ngon và đa dạng hơn đồ ăn của nước Pháp, Ý tuy nhiên anh lại khẳng định ẩm thực Việt không thể vươn tầm quốc tế vì không có sự nghiên cứu, tính toán và không tốt cho sức khỏe. Nam sinh này còn đưa ra dẫn chứng cụ thể là món gà, người Pháp thích ăn gà mềm, trong khi người Việt thích gà dai. Đó là bởi người Pháp biết gà dai không tốt cho sức khoẻ, khiến dạ dày phải làm việc gấp 2-3 lần bình thường. Màn review đồ ăn Việt của anh chàng lập tức nhận về ý kiến trái chiều từ cư dân mạng. Đông đảo ý kiến cho rằng anh có cái nhìn quá phiến diện, chỉ lấy một ví dụ nhỏ mà đánh giá cả nền ẩm thực nước nhà. "Mình đi du học, ai cũng khen ẩm thực Việt phong phú, cái gì cũng có mà bạn này còn lên tiếng chê bai", "Nói thật, về cân bằng dinh dưỡng thì ẩm thực nước mình chẳng kém cạnh các quốc gia khác đâu",...là những ý kiến của cư dân mạng. Không riêng gì nam sinh này, trước đó một đoạn video về cuộc hỏi đáp giữa phóng viên và một số hot TikToker được tài trợ đi du lịch Hàn Quốc tại buổi họp báo đã gây xôn xao mạng xã hội khi nhận xét về ẩm thực Việt Nam. Khi được hỏi cảm nhận về đồ ăn Hàn Quốc tại Việt Nam và tại Hàn Quốc như nào, một TikToker đã cho biết khi ở Việt Nam, do sợ mùi tanh của cá nên không thể ăn hết cả con, khi sang Hàn Quốc, có lẽ do cách chế biến nên vị của thịt cá không bị tanh mà khá giống thịt gà nên có thể ăn hết toàn bộ. Đoạn video chia sẻ rộng rãi trên mạng nhận nhiều ý kiến khác nhau. Một số người không đồng ý với quan điểm của các hot TikToker. Sau đó các TikToker trong cuộc cũng như người phóng viên đặt câu hỏi phải lên tiếng đính chính để mọi người có cái nhìn chính xác nhất, tránh để sự việc đi sai lệch thông tin ban đầu. TikToker review Nờ Ô Nô cũng từng trở thành tâm điểm chỉ trích khi chê đồ ăn Việt Nam tại nước ngoài. Cụ thể trong chuyến du lịch Thái Lan thời gian qua, Nờ Ô Nô bày tỏ quan điểm rằng “thịt nướng của Thái Lan ngon gấp 100 lần so với Việt Nam”. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói khi anh phát ngôn: “Người Thái ăn buffet lịch sự lắm chứ không phải như Việt Nam, hay chỉ có mỗi chỗ này, nó rất đông luôn nhưng nó rất sạch sẽ, văn minh". Ngay lập tức chia sẻ này của anh nhận nhiều “gạch đá”, không ít người cho rằng anh đang so sánh khập khiễng. Ảnh: Tổng hợp