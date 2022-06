Ái nữ tập đoàn Huawei vừa giàu vừa đẹp ai cũng trầm trồ

Annabel Yao, tên tiếng Trung là Diêu An Na, sinh năm 1998 được biết đến là ái nữ của người sáng lập tập đoàn đa quốc gia Huawei, Nhậm Chính Phi. Sinh ra vốn được đánh giá là “ngậm thìa vàng” nên nữ rich kid Annabel Yao hiện đang là một trong những cô nàng thừa kế tài sản khổng lồ của gia đình. Annabel Yao luôn gây chú ý với ngoại hình xinh đẹp với chiều cao ấn tượng 1,7m đặc biệt là đôi chân dài nuột nà như người mẫu. Để có được vóc dáng uyển chuyển, ngay từ nhỏ người đẹp này đã theo học vũ công và thường xuyên biểu diễn tại Trung tâm Kịch nghệ của Đại học Harvard. Được nhận xét là có nhan sắc xinh đẹp, thần thái đỉnh cao nhưng Annabel Yao cũng từng dính phải tin đồn can thiệp thẩm mỹ. So với những hình ảnh trước đây thì hiện tại gương mặt cô có khá nhiều thay đổi, thanh thoát và ngũ quan hài hòa hơn rất nhiều. Nhan sắc xinh đẹp cùng vóc dáng như người mẫu của ái nữ nhà Huawei luôn gây ấn tượng với người đối diện. Trong hơn 2 năm qua, ái nữ “gia tộc tỷ đô” Huawei gây chú ý khi lấn sân vào showbiz. Phần lớn ý kiến cho rằng Annabel bất tài, nổi tiếng nhờ gia thế giàu có. Thành công của Annabel Yao làm nhiều khán giả bất ngờ vì hai năm hoạt động ở làng giải trí, cô hầu như chỉ nhận đánh giá tiêu cực từ khán giả Trung Quốc. Người đẹp gia nhập làng giải trí đầu năm 2021, sau khi tốt nghiệp ngành Khoa học máy tính tại Đại học Harvard. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Nhan sắc 2 hot girl Tik Tok khuấy đảo mạng xã hội: Ai nóng bỏng hơn? - Nguồn: Saostar

Annabel Yao, tên tiếng Trung là Diêu An Na, sinh năm 1998 được biết đến là ái nữ của người sáng lập tập đoàn đa quốc gia Huawei, Nhậm Chính Phi. Sinh ra vốn được đánh giá là "ngậm thìa vàng" nên nữ rich kid Annabel Yao hiện đang là một trong những cô nàng thừa kế tài sản khổng lồ của gia đình. Annabel Yao luôn gây chú ý với ngoại hình xinh đẹp với chiều cao ấn tượng 1,7m đặc biệt là đôi chân dài nuột nà như người mẫu. Để có được vóc dáng uyển chuyển, ngay từ nhỏ người đẹp này đã theo học vũ công và thường xuyên biểu diễn tại Trung tâm Kịch nghệ của Đại học Harvard. Được nhận xét là có nhan sắc xinh đẹp, thần thái đỉnh cao nhưng Annabel Yao cũng từng dính phải tin đồn can thiệp thẩm mỹ. So với những hình ảnh trước đây thì hiện tại gương mặt cô có khá nhiều thay đổi, thanh thoát và ngũ quan hài hòa hơn rất nhiều. Nhan sắc xinh đẹp cùng vóc dáng như người mẫu của ái nữ nhà Huawei luôn gây ấn tượng với người đối diện. Trong hơn 2 năm qua, ái nữ "gia tộc tỷ đô" Huawei gây chú ý khi lấn sân vào showbiz. Phần lớn ý kiến cho rằng Annabel bất tài, nổi tiếng nhờ gia thế giàu có. Thành công của Annabel Yao làm nhiều khán giả bất ngờ vì hai năm hoạt động ở làng giải trí, cô hầu như chỉ nhận đánh giá tiêu cực từ khán giả Trung Quốc. Người đẹp gia nhập làng giải trí đầu năm 2021, sau khi tốt nghiệp ngành Khoa học máy tính tại Đại học Harvard.