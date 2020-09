1001 tình huống "tấu hài" khi các nàng ra mắt nhà người yêu

Để tiến đến hôn nhân, những cặp đôi phải trải qua ra mắt nhà người yêu. Cũng từ đây mà nhiều câu chuyện dở khóc dở cười ra đời khiến họ chỉ biết bỏ đi tất cả. Câu chuyện bị nhà người yêu chê tơi tả vì không biết gọt táo của cô gái này cũng là một ví dụ. Do run tay mà gọt vỏ hơi sâu, cô gái liền bị em người yêu chê gọt miếng táo nhọn hoắt trước mặt mọi người. Nhiều bạn trẻ bày tỏ sự đồng cảm với cô gái trẻ khi gặp nhà người yêu hay để ý, đồng thời cho rằng anh người yêu cũng quá gia trưởng không biết bênh vực bạn gái. Lần đầu ra mắt nhà bạn gái, chàng trai này mong muốn trổ tài làm vịt, tuy nhiên do quá tay nên khổ chủ khiến bố mẹ bạn gái hú hồn vì con vịt trở nên bóng lộn không tưởng. Về nhà bạn trai ra mắt và phải rửa hàng chục mâm bát có lẽ là câu chuyện quá quen thuộc đối với khá nhiều cô gái. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với cảnh nhà trai thì ngồi chơi xơi nước, dồn tất cả cho con dâu tương lai làm. Dù đã chuẩn bị khá kỹ lưỡng về mặt tinh thần, thế nhưng cứ mỗi lần ăn xọng và phải rửa bát thì nhiều cô gái vẫn tỏ ra vô cùng sợ hãi và hoang mang. Không chỉ với các bạn nữ, lần đầu ra mắt nhà người yêu cũng được coi là thử thách khá căng thẳng đối với các nam nhân, nhất là trong chuyện bếp núc. Như câu chuyện của anh chàng này khi trổ tài làm gà đến mức trụi sạch da con gà ngay trong ngày đầu tiên về nhà bạn gái khiến dân tình được phen cười muốn xỉu. Thực sự nhìn xong không ai có thể nhịn được cười trước độ "cần mẫn thái quá" của anh chàng này. Trước đó, cư dân mạng cũng từng được phen phì cười vì câu chuyện ra mắt của tài khoản facebook có tên C.Q. Mong muốn trổ tài rán cá rô phi, nhưng nghe theo lời người yêu "Cứ cho vào đi, chiên được hết". Và kết cục là cá vỡ nát hết cả, vụn ra như bánh chưng rán. Nhiều người tinh mắt nhận ra, sở dĩ món cá rán trở thành mớ hổ lốn vì cô nàng đã tẩm ướp quá nhiều gia vị trước khi chiên. Chưa kể, cô gái trẻ còn cho dầu quá ít, không ngập cá. Một anh chàng xứ Trung từng khiến dân tình được phen sửng sốt khi lần đầu ra mắt đã quyết định trổ tài làm món cá kho. Tuy nhiên, tâm điểm của sự chú ý lại chính là nguồn gốc của món cá này. Chẳng phải cá mua chợ, siêu thị hay gì mà lại là từ bể cá cảnh của bố vợ tương lai. Theo dân mạng thì đây là cá rồng quý hiếm, không chỉ có giá trị kinh tế, cá rồng còn được đánh giá rất cao về mặt tâm linh. Câu chuyện ra mắt kinh điển mà dân tình không thể quên đó chính là trường hợp của cô nàng T.N khi gọt dứa trong lần đầu ra mắt nhà người yêu. Một hồi lâu hì hụi cô nàng cho ra thành quả là một quả dứa trông hơi... vẹo vọ, khó coi. Tuy nhiên, may mắn là anh chàng người yêu cũng lên tiếng bảo vệ bạn gái. Câu chuyện của chàng trai T.L với món gà nướng bóng đêm từng khiến dân tình được phen cười lăn cười bò. Tuy nhiên, chàng trai sau một hồi vật lộn với con gà thì thành quả cho ra lại là nguyên con gà nướng cháy đen thui. Mời quý độc giả đón xem thêm video: Những món ăn "bắt trend" mùa dịch, bạn đã thử? - Nguồn: VTC NOW

Để tiến đến hôn nhân, những cặp đôi phải trải qua ra mắt nhà người yêu. Cũng từ đây mà nhiều câu chuyện dở khóc dở cười ra đời khiến họ chỉ biết bỏ đi tất cả. Câu chuyện bị nhà người yêu chê tơi tả vì không biết gọt táo của cô gái này cũng là một ví dụ. Do run tay mà gọt vỏ hơi sâu, cô gái liền bị em người yêu chê gọt miếng táo nhọn hoắt trước mặt mọi người. Nhiều bạn trẻ bày tỏ sự đồng cảm với cô gái trẻ khi gặp nhà người yêu hay để ý, đồng thời cho rằng anh người yêu cũng quá gia trưởng không biết bênh vực bạn gái. Lần đầu ra mắt nhà bạn gái, chàng trai này mong muốn trổ tài làm vịt, tuy nhiên do quá tay nên khổ chủ khiến bố mẹ bạn gái hú hồn vì con vịt trở nên bóng lộn không tưởng. Về nhà bạn trai ra mắt và phải rửa hàng chục mâm bát có lẽ là câu chuyện quá quen thuộc đối với khá nhiều cô gái. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với cảnh nhà trai thì ngồi chơi xơi nước, dồn tất cả cho con dâu tương lai làm. Dù đã chuẩn bị khá kỹ lưỡng về mặt tinh thần, thế nhưng cứ mỗi lần ăn xọng và phải rửa bát thì nhiều cô gái vẫn tỏ ra vô cùng sợ hãi và hoang mang. Không chỉ với các bạn nữ, lần đầu ra mắt nhà người yêu cũng được coi là thử thách khá căng thẳng đối với các nam nhân, nhất là trong chuyện bếp núc. Như câu chuyện của anh chàng này khi trổ tài làm gà đến mức trụi sạch da con gà ngay trong ngày đầu tiên về nhà bạn gái khiến dân tình được phen cười muốn xỉu. Thực sự nhìn xong không ai có thể nhịn được cười trước độ "cần mẫn thái quá" của anh chàng này. Trước đó, cư dân mạng cũng từng được phen phì cười vì câu chuyện ra mắt của tài khoản facebook có tên C.Q. Mong muốn trổ tài rán cá rô phi, nhưng nghe theo lời người yêu "Cứ cho vào đi, chiên được hết". Và kết cục là cá vỡ nát hết cả, vụn ra như bánh chưng rán. Nhiều người tinh mắt nhận ra, sở dĩ món cá rán trở thành mớ hổ lốn vì cô nàng đã tẩm ướp quá nhiều gia vị trước khi chiên. Chưa kể, cô gái trẻ còn cho dầu quá ít, không ngập cá. Một anh chàng xứ Trung từng khiến dân tình được phen sửng sốt khi lần đầu ra mắt đã quyết định trổ tài làm món cá kho. Tuy nhiên, tâm điểm của sự chú ý lại chính là nguồn gốc của món cá này. Chẳng phải cá mua chợ, siêu thị hay gì mà lại là từ bể cá cảnh của bố vợ tương lai. Theo dân mạng thì đây là cá rồng quý hiếm, không chỉ có giá trị kinh tế, cá rồng còn được đánh giá rất cao về mặt tâm linh. Câu chuyện ra mắt kinh điển mà dân tình không thể quên đó chính là trường hợp của cô nàng T.N khi gọt dứa trong lần đầu ra mắt nhà người yêu. Một hồi lâu hì hụi cô nàng cho ra thành quả là một quả dứa trông hơi... vẹo vọ, khó coi. Tuy nhiên, may mắn là anh chàng người yêu cũng lên tiếng bảo vệ bạn gái. Câu chuyện của chàng trai T.L với món gà nướng bóng đêm từng khiến dân tình được phen cười lăn cười bò. Tuy nhiên, chàng trai sau một hồi vật lộn với con gà thì thành quả cho ra lại là nguyên con gà nướng cháy đen thui. Mời quý độc giả đón xem thêm video: Những món ăn "bắt trend" mùa dịch, bạn đã thử? - Nguồn: VTC NOW