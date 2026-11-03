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Xã hội

Công bố tình huống khẩn cấp tại điểm sạt lở trên Quốc lộ 28 ở Lâm Đồng

Sau thời gian mưa lớn kéo dài, đoạn Quốc lộ 28 qua xã Phúc Thọ - Lâm Hà bị sạt trượt, sụt lún nền và mặt đường, UBND tỉnh triển khai biện pháp ứng phó khẩn cấp.

Thanh Biên

Ngày 3/11, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải, ký quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai gây hư hỏng kết cấu hạ tầng đường bộ tại Km136+800-Km136+900, Quốc lộ 28, đoạn qua xã Phúc Thọ - Lâm Hà.

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Khu vực Km136+800-Km136+900 trên Quốc lộ 28 xảy ra sạt trượt đất, sụt lún nền và mặt đường sau thời gian mưa lớn kéo dài.

Theo UBND tỉnh, mưa lớn kéo dài từ tháng 8 đến ngày 30/10 khiến khu vực trên xảy ra sạt trượt đất, sụt lún nền, mặt đường và các công trình phụ trợ.

Tình trạng sạt lở tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người tham gia giao thông nếu không kịp thời triển khai các biện pháp ứng phó.

Theo quyết định, các đơn vị liên quan phải tổ chức trực tại công trình 24/24 giờ, thường xuyên quan trắc, theo dõi và đánh giá diễn biến thiên tai, tình trạng dịch chuyển, nứt gãy, sạt trượt tại khu vực.

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Điểm sạt trượt trên Quốc lộ 28, đoạn qua xã Phúc Thọ - Lâm Hà, được rào chắn, cấm phương tiện lưu thông để bảo đảm an toàn (Ảnh chụp ngày 30/10).

UBND tỉnh giao các đơn vị chức năng xác định nguyên nhân, đề xuất giải pháp xử lý, sửa chữa và khắc phục sự cố nhằm bảo đảm giao thông trước mắt và lâu dài, từng bước khôi phục lưu thông trên đoạn tuyến.

Trước đó, như Báo Tri thức và Cuộc sống thông tin, từ 18h ngày 30/10, Sở Xây dựng Lâm Đồng tổ chức phân luồng, cấm phương tiện lưu thông qua đoạn Quốc lộ 28 xảy ra sạt lở để bảo đảm an toàn.

Các lực lượng chức năng phối hợp rào chắn, lắp biển cảnh báo, làm đường tạm, điều tiết phương tiện và bố trí người trực gác tại khu vực.

Trong thời gian cấm đường, phương tiện lưu thông giữa Gia Nghĩa và Đà Lạt có thể lựa chọn 2 lộ trình thay thế.

Lộ trình thứ nhất, từ Gia Nghĩa đi xã Quảng Khê theo Quốc lộ 28 đến Km181+560, rẽ vào đường Thủy điện Đồng Nai 4, đến ĐT725 tại Km132+000, sau đó ra Quốc lộ 20 đi Đà Lạt và ngược lại.

Lộ trình thứ hai, từ Gia Nghĩa đi xã Quảng Sơn theo Quốc lộ 28 đến Km257+230, rẽ vào Tỉnh lộ 4B đến Quốc lộ 27 tại Km84+400. Từ đây, phương tiện tiếp tục đi theo Quốc lộ 27 ra Quốc lộ 20 hoặc theo ĐT722 để đến Đà Lạt và ngược lại.

#Quốc lộ 28 #Sạt lở đất #Lâm Đồng #Thiên tai #Phân luồng giao thông

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