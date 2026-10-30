Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Tạm cấm lưu thông một đoạn trên Quốc lộ 28 ở Lâm Đồng do sụt lún

Đoạn Quốc lộ 28 qua xã Phúc Thọ - Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, sẽ bị cấm lưu thông từ 18h ngày 30/10 do sụt lún, có nguy cơ đứt gãy mặt đường. Sở Xây dựng đã hướng dẫn các tuyến thay thế để đi giữa Gia Nghĩa và Đà Lạt.

Bảo Giang

Theo thông báo ngày 29/10 của Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng, đoạn Km136+800-Km136+900 trên Quốc lộ 28, qua xã Phúc Thọ - Lâm Hà, xảy ra sụt lún sau thời gian mưa lớn kéo dài từ đầu tháng 9/2026.

2aobor924ndscpzct80kcz5rmzpexpqketpcav7g.jpg
Đoạn Quốc lộ 28 qua xã Phúc Thọ Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, xảy ra sụt lún, có nguy cơ đứt gãy mặt đường.

Khu vực này có nguy cơ đứt gãy, gây chia cắt giao thông. Để đảm bảo an toàn, Sở Xây dựng thông báo cấm các phương tiện lưu thông qua đoạn đường trên từ 18h ngày 30/10 cho đến khi có thông báo mới.

Trong thời gian này, phương tiện di chuyển giữa khu vực Gia Nghĩa và Đà Lạt được hướng dẫn theo 2 lộ trình thay thế.

Cụ thể, từ Gia Nghĩa đi xã Quảng Khê theo Quốc lộ 28 đến Km181+560, rẽ vào đường vào Thủy điện Đồng Nai 4, đến ĐT.725 tại Km132+000, sau đó ra Quốc lộ 20 để đi Đà Lạt và ngược lại.

Lộ trình thứ hai, từ Gia Nghĩa đi xã Quảng Sơn theo Quốc lộ 28 đến Km257+230, rẽ vào Tỉnh lộ 4B đến Quốc lộ 27 tại Km84+400. Từ đây, phương tiện tiếp tục đi theo Quốc lộ 27 ra Quốc lộ 20 hoặc theo ĐT.722 để đến Đà Lạt và ngược lại.

2aobor924n0i1nxzsdwfh1jzpdjnojr84biie22y.jpg
Khu vực Km136+800-Km136+900 trên Quốc lộ 28 sẽ bị cấm phương tiện lưu thông từ 18h ngày 30/10 cho đến khi có thông báo mới.

Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an toàn giao thông. UBND các xã Phúc Thọ Lâm Hà và Tà Đùng phối hợp với các đơn vị liên quan bố trí lực lượng hướng dẫn phân luồng liên tục 24/24h tại khu vực xảy ra sự cố.

Ban Quản lý bảo trì đường bộ Lâm Đồng được giao chủ trì lắp đặt biển báo, rào chắn và bố trí chốt trực kiểm soát giao thông tại khu vực này.

#Quốc lộ 28 #tạm cấm đường #sụt lún #Lâm Đồng #Đà Lạt

Bài liên quan

Xã hội

Hà Nội tạm cấm, hạn chế xe trên một số tuyến đường từ 24-28/7

Công an TP Hà Nội vừa phát thông báo phân luồng giao thông phục vụ chương trình cầu truyền hình trực tiếp "Đi tìm đồng đội - Sao sáng dẫn đường”.

Theo đó, từ 20h ngày 26/7, tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ (phường Ba Đình, TP Hà Nội), diễn ra chương trình cầu truyền hình trực tiếp "Đi tìm đồng đội - Sao sáng dẫn đường", Công an TP Hà Nội phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện.

Thời gian tổ chức tạm cấm, hạn chế phương tiện từ 9h ngày 24/7 đến 2h ngày 28/7.

Xem chi tiết

Xã hội

Nhiều tuyến đường ở Bắc Ninh tạm cấm để phục vụ lễ đón bằng UNESCO

Các vị trí cấm đường tại phường Bắc Giang từ 17h ngày 27/3 đến khi kết thúc chương trình lễ đón bằng UNESCO và khai mạc Festival.

Ngày 27/3, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, để bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông, không để xảy ra ùn tắc tại lễ đón nhận bằng UNESCO và khai mạc Festival "Về miền di sản năm 2026", Công an tỉnh Bắc Ninh thông báo các vị trí cấm đường tại phường Bắc Giang từ 17h ngày 27/3 đến khi kết thúc chương trình.

pa2.jpg
Một số tuyến đường sẽ tạm cấm tại Bắc Ninh từ 17h ngày 27/3.
Xem chi tiết

Xã hội

Cấm xe hơn 20 tuyến đường trung tâm TP HCM trong đêm giao thừa

TP HCM cấm xe hơn 20 tuyến trung tâm đêm giao thừa phục vụ bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Bính Ngọ.

TPHCM bố trí 17 điểm bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới