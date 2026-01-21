Quốc lộ 28B nối Đà Lạt – Phan Thiết còn vướng khoảng 1km mặt bằng

Tuyến giao thông huyết mạch dài 68km đã bàn giao gần như toàn bộ mặt bằng, song tiến độ thi công vẫn chưa đạt yêu cầu.

Ngày 21/1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng và thi công dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 28B – tuyến giao thông huyết mạch kết nối Đà Lạt với Phan Thiết.

Đoàn công tác của UBND tỉnh Lâm Đồng khảo sát hiện trường thi công quốc lộ 28B – tuyến giao thông huyết mạch nối Đà Lạt với Phan Thiết. Ảnh: Trần Nguyên

Tại buổi kiểm tra, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh yêu cầu hoàn thành toàn bộ dự án chậm nhất vào ngày 31/3 theo thời gian Bộ Xây dựng gia hạn.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp, trong bối cảnh sân bay Liên Khương dự kiến đóng cửa nâng cấp từ ngày 4/3, việc sớm đưa quốc lộ 28B về đích có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần đảm bảo lưu thông cho người dân và du khách lên xuống Đà Lạt.

Dự án nâng cấp quốc lộ 28B có tổng mức đầu tư hơn 1.435 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trước ngày 31/3 theo thời gian gia hạn. Ảnh: Trần Nguyên

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, dự án nâng cấp quốc lộ 28B có tổng mức đầu tư hơn 1.435 tỷ đồng, chiều dài khoảng 68km, do Cục Đường bộ Việt Nam làm chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án 5 trực tiếp điều hành. Công trình khởi công từ tháng 4/2024 và đã được gia hạn thời gian thực hiện đến hết tháng 3/2026.

Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng đạt khoảng 98,5% chiều dài tuyến, tăng thêm 2,4km so với cuối tháng 11/2025.

Một số đoạn cầu cạn cải tuyến quốc lộ 28B được đánh giá tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông trong quá trình thi công.

Tuy nhiên, vẫn còn khoảng 1km mặt bằng vướng mắc cục bộ, chủ yếu liên quan đến một số hộ dân tại xã Lương Sơn và vài đoạn rải rác trên tuyến.

Cùng với đó, trong tổng số 979 trường hợp bị ảnh hưởng, hơn 93% đã được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ. Một số địa phương đã hoàn tất việc bàn giao mặt bằng, song vẫn còn các trường hợp chậm xử lý do vướng thủ tục pháp lý, chưa xác định được chủ sử dụng đất hoặc phải điều chỉnh thiết kế.

Máy móc thi công cấp phối đá dăm trên tuyến quốc lộ 28B, đoạn qua tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Trần Nguyên

Trên công trường, các nhà thầu đang triển khai đồng loạt nhiều hạng mục, đã hoàn thành thi công cấp phối đá dăm khoảng 57km và thảm bê tông nhựa 50km. Dù khối lượng thi công tăng so với cuối năm 2025, tiến độ chung vẫn chưa đáp ứng yêu cầu, nguyên nhân chủ yếu do một số nhà thầu chưa tập trung đầy đủ nhân lực, thiết bị và vật liệu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp làm việc với chủ đầu tư và các đơn vị liên quan về tiến độ dự án quốc lộ 28B tại trụ sở xã Ninh Gia. Ảnh: Trần Nguyên

Đối với đoạn khoảng 500m đầu tuyến qua xã Lương Sơn phải điều chỉnh hướng tuyến, lãnh đạo tỉnh yêu cầu tập trung chi trả tiền đền bù dứt điểm trong tháng 1 để đầu tháng 2 bàn giao mặt bằng cho nhà thầu, kịp thời gia cố nền đường và thảm nhựa, quyết tâm hoàn thành dự án đúng hạn.