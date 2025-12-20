Bắt giữ nhóm đối tượng tàng trữ 413 viên ma túy ở Quảng Trị

Nhóm đối tượng đang say sưa “đập đá” tại nhà riêng, bất ngờ bị lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị ập vào bắt quả tang, thu giữ 413 viên ma túy tổng hợp.

Ngày 20/12, thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an xã Lệ Thủy phát hiện, bắt giữ nhóm đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ hơn 400 viên hồng phiến.

Nhóm đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Trước đó, vào khoảng 21h, ngày 17/12, tại nhà đối tượng Nguyễn Văn Quân (SN 1982, trú tại thôn Thượng Giang, xã Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị) lực lượng chức năng phát hiện Nguyễn Văn Quân cùng Phạm Hữu Vũ (SN 2007, trú tại thôn Thượng Phong, xã Lệ Thủy) và Hồ Thị Múa (SN 1997, trú tại thôn A Rồng Dưới, xã La Lay) đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, cơ quan Công an thu giữ 413 viên ma túy tổng hợp loại hồng phiến, 3 điện thoại di động cùng một số tang vật liên quan khác.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video triệt xóa đường dây mua bán 200kg cần sa.