Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Bắt giữ nhóm đối tượng tàng trữ 413 viên ma túy ở Quảng Trị

Nhóm đối tượng đang say sưa “đập đá” tại nhà riêng, bất ngờ bị lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị ập vào bắt quả tang, thu giữ 413 viên ma túy tổng hợp.

Hạo Nhiên

Ngày 20/12, thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an xã Lệ Thủy phát hiện, bắt giữ nhóm đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ hơn 400 viên hồng phiến.

beautyplus-collage-2025-12-20t06-47-31.png
Nhóm đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Trước đó, vào khoảng 21h, ngày 17/12, tại nhà đối tượng Nguyễn Văn Quân (SN 1982, trú tại thôn Thượng Giang, xã Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị) lực lượng chức năng phát hiện Nguyễn Văn Quân cùng Phạm Hữu Vũ (SN 2007, trú tại thôn Thượng Phong, xã Lệ Thủy) và Hồ Thị Múa (SN 1997, trú tại thôn A Rồng Dưới, xã La Lay) đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, cơ quan Công an thu giữ 413 viên ma túy tổng hợp loại hồng phiến, 3 điện thoại di động cùng một số tang vật liên quan khác.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video triệt xóa đường dây mua bán 200kg cần sa.

(Nguồn: Truyền hình Nghệ An)
#Công an #Quảng Trị #bắt giữ #đối tượng #đập đá #sử dụng ma tuý

Bài liên quan

Xã hội

Nuôi 10 chó dữ bảo vệ 'boongke' ma tuý ở Hưng Yên

Tân xây dựng tường rào cao, cổng sắt quây kín nhà, nuôi 10 con chó để bảo vệ, lắp camera giám sát xung quanh với mục đích chủ động phát hiện người lạ.

Ngày 16/12, Công an tỉnh Hưng Yên thông tin, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Công an tỉnh Hưng Yên triệt phá “boongke” bán lẻ ma tuý đặc biệt phức tạp tại Tổ dân phố Thị An - Tiền Phong, xã Long Hưng, tỉnh Hưng Yên.

122.jpg
Vũ Ngọc Tân bị cơ quan Công an bắt giữ cùng tang vật.
Xem chi tiết

Xã hội

Rủ nhau “chơi” ma tuý, đôi bạn thân lĩnh gần 8 năm tù

Với cáo buộc tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, Phạm Thắng và Trần Đức Hạnh bị Toà án Nhân dân khu vực 5 - Hà Tĩnh tuyên phạt gần 8 năm tù giam.

Toà án Nhân dân khu vực 5 - Hà Tĩnh vừa tổ chức phiên tòa trực tuyến xét xử rút kinh nghiệm nội bộ đối với Phạm Thắng (SN 1979) và Trần Đức Hạnh (SN 1979, cùng trú tại xã Tứ Mỹ, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, sáng 5/6, Phạm Thắng đã đưa cho Trần Đức Hạnh 900.000 đồng để đi mua hộ ma túy, (Thắng nhờ mua 500.000 đồng heroin và 400.000 đồng hồng phiến).

Xem chi tiết

Xã hội

Triệt xóa đường dây vận chuyển ma tuý xuyên biên giới ở An Giang

Đang vận chuyển lượng lớn ma tuý từ Campuchia về Việt Nam, đối tượng Phạm Thanh Lương đã bị lực lượng chức năng tỉnh An Giang phát hiện, bắt giữ.

Ngày 7/12, thông tin từ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công đường dây vận chuyển ma tuý từ Campuchia về Việt Nam, bắt 01 đối tượng, thu giữ 4kg ma tuý.

Trước đó, vào khoảng 14h45 ngày 28/11, Tổ công tác của Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình phối hợp với Đội đặc nhiệm Phòng chống ma túy và Tội phạm/Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, Đoàn đặc nhiệm Phòng chống ma túy và Tội phạm miền nam, Phòng PC04 Công an tỉnh An Giang, Hải quan cửa khẩu Khánh Bình tuần tra, kiểm soát tại khu vực chợ Khánh An thuộc ấp An Hòa, xã Khánh Bình, tỉnh An Giang.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới