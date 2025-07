Công an mời làm việc người phun chữ 'bắn tốc độ' trên đường

Ngày 13/7, mạng xã hội xuất hiện hình ảnh mặt đường Lê Quang Đạo (cách cầu An Hạ khoảng 200 mét, hướng từ Tây Ninh về TP.HCM) có dòng chữ “bắn tốc độ” bằng sơn trắng.

CSGT TP.HCM tiến hành xóa dòng chữ 'bắn tốc độ' trên mặt

đường Lê Quang Đạo

Ngay khi nắm thông tin, Đội CSGT An Sương (thuộc Phòng CSGT, Công an TP.HCM) đã phối hợp Công an xã Xuân Thới Sơn trích xuất camera khu vực để xác minh.

Dòng chữ "bắn tốc độ" được phát hiện trên đường Lê Quang Đạo. Ảnh: CA

Qua trích xuất camera, công an xác định khoảng 11 giờ 15 cùng ngày, một thanh niên điều khiển xe máy (chưa rõ biển số) chạy trên làn đường hỗn hợp Lê Quang Đạo, hướng từ Tây Ninh về TP.HCM. Khi đến vị trí trên, người này dừng xe, dùng bình sơn màu trắng phun dòng chữ “bắn tốc độ” lên mặt đường.

Ngay sau đó, Đội CSGT An Sương đã phối hợp với đơn vị vệ sinh xóa dòng chữ, đồng thời tiếp tục phối hợp Công an xã Xuân Thới Sơn xác minh, làm rõ danh tính người thực hiện để xử lý theo quy định.

Lực lượng CSGT phối hợp xóa bỏ dòng chữ. Ảnh: CA

Phòng CSGT, Công an TP.HCM khuyến cáo người dân không tự ý viết, vẽ, phun sơn lên mặt đường hoặc các công trình công cộng. Hành vi này có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, tùy mức độ vi phạm.

Cơ quan chức năng cũng đang truy tìm nam thanh niên xịt dòng sơn nói trên lên đường. Ảnh: CA

Cụ thể, theo khoản 2 Điều 7 Nghị định 144/2021/NĐ-CP, hành vi phun sơn, viết, vẽ trái phép tại nơi công cộng sẽ bị phạt từ 1 đến 2 triệu đồng đối với cá nhân; từ 2 đến 4 triệu đồng đối với tổ chức. Ngoài ra, người vi phạm bị buộc khôi phục hiện trạng ban đầu.

Trường hợp gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản, người vi phạm có thể bị xử lý hình sự về tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản theo Điều 178 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), với hình phạt lên đến 20 năm tù.