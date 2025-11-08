Hà Nội

Xã hội

Công an Đắk Lắk giúp người dân khắc phục hậu quả thiên tai bão lũ

Công an Đắk Lắk tiếp tục thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống vừa giữ gìn tốt tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Nguyễn Tâm

Đến chiều ngày 8/11, nước lũ tại các địa phương khu vực đồng bằng và ven biển tỉnh Đắk Lắk đã rút hoàn toàn. Cùng với các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, toàn lực lượng Công an Đắk Lắk đang hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai bão lũ, ổn định cuộc sống vừa giữ gìn tốt tình hình an ninh trật tự tại địa bàn, cơ sở.

ab.jpg
Công an Đắk Lắk hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai bão lũ.

Mặc dù nước đã rút, Công an các phường, xã vẫn tiếp tục duy trì các tổ xung kích, phản ứng nhanh được trang bị đầy đủ phương tiện cứu hộ và vật tư y tế thiết yếu. Khi nhận được thông tin về người dân bị mắc kẹt hoặc cần hỗ trợ khẩn cấp, các tổ lập tức lên đường, đảm bảo có mặt kịp thời, xử lý nhanh các sự cố, cứu người, cứu tài sản.

Tại các địa phương bị ảnh hưởng nặng nề do bão lũ, Đoàn thanh niên Công an tỉnh, phòng Cảnh sát cơ động, PCCC và CNCH cùng với người dân khẩn trương dọn rửa bùn đất tại trường học, trạm y tế, khu di tích lịch sử, cơ quan đơn vị, tổ chức thu gom rác thải, khơi thông cống rãnh, dọn dẹp cây xanh ngã đổ, đồng thời phối hợp với các ngành, đoàn thể cơ sở tiến hành thống kê thiệt hại, lập danh sách cụ thể, chính xác các hộ bị ảnh hưởng do bão lũ nhằm phục vụ công tác cứu trợ, hỗ trợ khôi phục đời sống và sản xuất.

vb.jpg
Cảnh sát cơ động, PCCC và CNCH cùng với người dân khẩn trương tẩy rửa bùn đất tại trường học

Song song với việc hỗ trợ người dân, các đơn vị nghiệp vụ và Công an cấp xã trên toàn tỉnh Đắk Lắk tiếp tục triển khai các biện pháp nghiệp vụ, duy trì chế độ trực chiến đấu 24/24 giờ, sẵn sàng xử lý mọi tình huống phát sinh. Lực lượng Công an tăng cường nắm bắt tình hình cơ sở, tiếp nhận và giải quyết nhanh các tin báo, tố giác tội phạm; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả các hành vi lợi dụng việc tập trung khắc phục thiên tai để thực hiện hành vi trộm cắp, cướp giật tài sản, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

