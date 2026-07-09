Bí ẩn quan tài đá trong di chỉ Liễu Trang thời đồ đá mới

Kỳ quặc các ngôi mộ được sắp xếp theo hình chữ U, tại Di chỉ Liễu Trang thời kỳ đồ đá mới ở tỉnh Hà Nam.

Tổng cộng 336 ngôi mộ có niên đại hơn 3.000 năm tuổi đã được khai quật tại Di chỉ Liễu Trang Thời kỳ đồ đá mới ở tỉnh Hà Nam, miền trung Trung Quốc. Các ngôi mộ này được bố trí theo hình chữ U và được phát hiện tại làng Liễu Trang, gần thành phố Hạc Bích. Trong số đó, 208 ngôi mộ có đồ tùy táng, bao gồm rìu chiến, chuỗi hạt đá lam ngọc, các loại đồ đựng thức ăn cổ và chậu kiểu dáng khác nhau.

Nhiều rìu chiến, chuỗi hạt đá lam ngọc, các loại đồ đựng thức ăn cổ và chậu kiểu dáng khác nhau được tìm thấy tại Khu Di chỉ Liễu Trang thời đồ đá mới. Ảnh: @China.org.

Đáng chú ý nhất là một ngôi mộ có quan tài được ghép từ 13 phiến đá. Quan tài đá này dài 2,25m và rộng từ 0,45 đến 0,5m. Ngoài ra, các nhà khảo cổ còn phát hiện rằng trong gần 20 ngôi mộ, người xưa đã đặt đá ở phía đầu hoặc phía chân của người được chôn cất. Căn cứ vào đồ tùy táng trong từng ngôi mộ cũng như hình dáng và cấu trúc của chúng, các nhà khảo cổ cho rằng, đây là mộ táng của tổ tiên cư dân thuộc thời kỳ sau thời nhà Thương (khoảng năm 1.600–1.100 Trước Công Nguyên).

Theo ông Triệu Tân Bình, nghiên cứu viên thuộc Viện Nghiên cứu Khảo cổ và Di sản Văn hóa tỉnh Hà Nam, quan tài đá trước đây chủ yếu được sử dụng ở miền bắc Trung Quốc, tại khu vực hai bên Vạn Lý Trường Thành. Việc phát hiện loại hình mộ táng này ở Liễu Trang — lần đầu tiên được ghi nhận tại miền trung Trung Quốc — đã cung cấp manh mối về nguồn gốc của người Thương cổ xưa.

Di chỉ Liễu Trang có diện tích hơn 300.000m2. Cho đến nay, khu vực đã được khai quật đạt khoảng 7.700m2.