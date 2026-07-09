Sách giáo khoa đã sai về cách sợi tóc mọc trên đầu chúng ta?

Một nghiên cứu mới cho thấy tóc người mọc theo cách mà các nhà khoa học chưa từng ngờ tới, không chỉ đơn giản là bị đẩy ra như sách giáo khoa lâu nay đã nói.

Trong nhiều thập kỷ, sách giáo khoa sinh học đã dạy rằng tóc người mọc là do các tế bào ở gốc nang tóc phân chia và đẩy thân tóc lên trên. Nhưng nghiên cứu của các nhà khoa học tại L'Oréal Research & Innovation và Đại học Queen Mary London được công bố trên tạp chí Nature Communications cho thấy, sự phát triển của tóc được thúc đẩy bởi một lực kéo ẩn được tạo ra bởi các tế bào chuyển động bên trong nang tóc.

Tóc của chúng ta không mọc lên theo cách mà sách giáo khoa mô tả.

Nang tóc là một cấu trúc phức tạp nằm sâu trong da, có chức năng sản sinh và nâng đỡ từng sợi tóc. Ở đáy nang tóc là củ tóc, nơi các tế bào phân chia nhanh chóng để tạo ra tóc mới.

Các nhà nghiên cứu đã sử dụng công nghệ hình ảnh 3D trực tiếp để quan sát các nang tóc người sống được nuôi cấy trong phòng thí nghiệm. Không giống như kính hiển vi truyền thống chỉ chụp được hình ảnh tĩnh, phương pháp này cho phép các nhà khoa học quan sát từng tế bào chuyển động và tương tác trong thời gian thực.

Nghiên cứu mới phát hiện có những tác động rất khác khiến cộng tóc mọc dài ra mỗi ngày.

Nhóm nghiên cứu tập trung vào lớp vỏ rễ ngoài, một lớp mô bao quanh thân tóc đang phát triển. Điều đáng ngạc nhiên là họ quan sát thấy các tế bào trong lớp này di chuyển xuống dưới theo một mô hình xoắn ốc phối hợp.

TS Inês Sequeira, Giảng viên Sinh học Răng miệng và Da tại Đại học Queen Mary và là một trong những tác giả chính của nghiên cứu cho biết: "Kết quả nghiên cứu của chúng tôi hé lộ một cơ chế hoạt động hấp dẫn bên trong nang tóc. Trong nhiều thập kỷ, người ta vẫn cho rằng tóc được đẩy ra bởi các tế bào phân chia trong chân tóc. Chúng tôi phát hiện ra rằng thay vào đó, tóc được chủ động kéo lên bởi các mô xung quanh, hoạt động gần giống như một động cơ nhỏ."

Phát hiện này cho thấy sự phát triển của tóc không chỉ phụ thuộc vào việc tạo ra các tế bào mới mà còn phụ thuộc vào các lực cơ học được tạo ra bởi sự chuyển động phối hợp của các tế bào bên trong nang tóc.

Để kiểm chứng giả thuyết của mình, các nhà nghiên cứu đã tiến hành một loạt thí nghiệm được thiết kế để tách biệt tác động của sự phân chia tế bào khỏi tác động của sự di chuyển tế bào.

Thứ nhất, chúng ngăn chặn sự phân chia tế bào bên trong nang tóc. Nếu lời giải thích truyền thống hoàn toàn chính xác, thì sự phát triển của tóc lẽ ra phải chậm lại đáng kể hoặc ngừng hoàn toàn. Thay vào đó, các nang tóc vẫn tiếp tục sản xuất tóc với tốc độ gần như không đổi.

Sự phân chia tế bào không ảnh hưởng mấy đến nang tóc, mà hoạt động của actin tạo ra các tác động "vật lý" kéo tóc mọc lên.

Sau đó, nhóm nghiên cứu chuyển sự chú ý sang actin, một loại protein được tìm thấy trong các tế bào khắp cơ thể. Actin đóng vai trò quan trọng trong việc cho phép các tế bào di chuyển, thay đổi hình dạng và tạo ra lực.

Khi các nhà nghiên cứu làm gián đoạn hoạt động của actin, kết quả thu được rất đáng kể. Tốc độ mọc tóc giảm hơn 80% cho thấy, sự vận động của tế bào và quá trình tạo lực là những phần thiết yếu của quá trình tăng trưởng.

Các mô phỏng trên máy tính đã củng cố những phát hiện này. Các mô hình cho thấy chuyển động phối hợp của các tế bào ở lớp ngoài của nang tóc tạo ra lực kéo đủ mạnh để giải thích chuyển động quan sát được của thân tóc.

Kết quả nghiên cứu có thể mang ý nghĩa quan trọng trong việc hiểu rõ hơn về hiện tượng rụng tóc và phát triển các liệu pháp mới.