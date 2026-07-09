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Kho tri thức

Điều gây sửng sốt trong bốn cỗ quan tài gỗ ở Tân Cương

Các chuyên gia bất ngờ tìm thấy 30 xác ướp được bảo quản tốt trong khu mộ từ Thời Kỳ Đồ Đồng, tại Tân Cương, Trung Quốc.

Thiên Đăng - (Theo China.org)

Quần thể mộ Xiaohe nằm cách tàn tích của vương quốc Lâu Lan - một nền văn minh cổ đã biến mất cách đây khoảng 1.500 năm — khoảng 175 km. Gần đây, một thợ săn địa phương đã phát hiện vị trí của quần thể mộ táng Xiaohe tại Tân Cương, Trung Quốc.

Sau đó, một dự án khai quật quy mô lớn được Viện Khảo cổ và Di vật Văn hóa Tân Cương chính thức triển khai tại Quần thể mộ Xiaohe này, dưới sự chỉ đạo của ông Idris Abdulres. Có tổng cộng 167 ngôi mộ đã được khai quật. Ngoài ra, quần thể mộ táng này còn hé lộ hàng trăm ngôi mộ nhỏ hơn được xây chồng thành nhiều lớp, cùng nhiều di vật quý giá khác.

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Các chuyên gia bất ngờ tìm thấy 30 xác ướp được bảo quản tốt trong khu mộ từ Thời Kỳ Đồ Đồng, tại Tân Cương, Trung Quốc. Ảnh: @China.org.

Phát hiện gây kinh ngạc nhất là bốn cỗ quan tài bằng gỗ được chôn ở lớp sâu nhất của quần thể mộ. Thi thể của bốn phụ nữ nằm trong bốn cỗ quan tài hình con thuyền, bên cạnh áo choàng len, hoa tai vàng và vòng cổ kết từ nhộng côn trùng. Điều khiến phát hiện này đặc biệt gây sửng sốt là không một hạt bụi nào làm hoen bẩn các cỗ quan tài ấy.

Bên trong khu vực Quần thể mộ Xiaohe còn chứa một cồn cát hình thuôn dài, nơi hơn 30 xác ướp được bảo tồn tốt đã được khai quật. Các xác ướp này được mai táng trong những túi da bò kín khí kỳ quặc.

Việc tái phát hiện khu mộ này chắc chắn sẽ đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc nghiên cứu nền văn minh Lâu Lan kế bên, cũng như hiểu rõ hơn những biến đổi khí hậu từng diễn ra tại tại Tân Cương, Trung Quốc thời cổ.

Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện hơn 100 mộ táng thời kỳ Hùng Vương có niên đại khoảng 3.500 năm tại Di chỉ Vườn Chuối”. Nguồn video: @VTV24.
#xác ướp #Tân Cương #nghĩa trang #mộ táng

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