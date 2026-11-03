Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Số hóa - Xe

Bill Gates thừa nhận kỹ năng lập trình đã lỗi thời vì AI

Sau nhiều thập kỷ gắn bó với mã nguồn, Bill Gates cho biết kỹ năng lập trình của ông đã lạc hậu trước AI.

Thiên Trang (th)

Bill Gates, nhà đồng sáng lập Microsoft, mới đây gây chú ý khi chia sẻ rằng kỹ năng lập trình từng theo đuổi từ năm 13 tuổi về cơ bản đã trở nên lỗi thời vào cuối năm 2025. Nhận xét được ông đưa ra trong cuộc trò chuyện với James Harding tại Royal Society ở London, đăng trên The Observer ngày 25/10/2026. Khi được hỏi liệu một người có thể trở thành lập trình viên giỏi nhất thế giới hay không, Gates trả lời rằng thời điểm đó đã qua. Phát biểu này cho thấy tốc độ phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) đang đặt cả những người có nhiều kinh nghiệm trong ngành công nghệ trước yêu cầu phải thích nghi.

bi.png
Bill Gates chia sẻ về tác động của AI tại cuộc trò chuyện với James Harding ở Royal Society, London. (Ảnh: Tom Pilston/The Observer)

Trong bài viết trên Gates Notes ngày 26/8/2026, Gates thừa nhận AI vẫn mắc lỗi nhưng độ tin cậy của công nghệ đang được cải thiện nhanh chóng. Ông cho rằng chi phí phát triển phần mềm giảm có thể thúc đẩy nhu cầu mới, qua đó hạn chế nguy cơ mất việc trên diện rộng nếu con người tiếp tục đảm nhiệm tốt một số công đoạn như thiết kế. Tuy nhiên, ông đặc biệt quan tâm đến triển vọng nghề nghiệp của người trẻ, nhất là khi các vị trí đầu vào có nguy cơ thu hẹp. Theo Gates, việc đào tạo lại và hỗ trợ người lao động cần được triển khai trước khi tình trạng mất hoặc thiếu việc làm trở nên nghiêm trọng.

Một nghiên cứu của Erik Brynjolfsson, Bharat Chandar và Ruyu Chen tại Đại học Stanford, cập nhật tháng 8/2026, phần nào phản ánh những thay đổi ban đầu. Phân tích dữ liệu bảng lương ADP đến tháng 6/2026, nhóm nghiên cứu chưa tìm thấy bằng chứng về làn sóng thay thế lao động trên diện rộng. Dù vậy, việc làm của nhóm 22-25 tuổi trong các ngành nghề chịu ảnh hưởng mạnh từ AI thấp hơn 19% so với mức giả định nếu tăng trưởng tương đương nhóm ít chịu tác động. Chênh lệch này chủ yếu đến từ việc giảm tuyển dụng, không đồng nghĩa 19% lao động trẻ đã bị sa thải. Các tác giả cũng lưu ý kết quả mới phản ánh mối tương quan, chưa chứng minh AI là nguyên nhân trực tiếp.

tho-8.png
AI đang làm thay đổi cách phát triển phần mềm và đặt ra yêu cầu thích nghi đối với người lao động trong ngành công nghệ.

Bên cạnh nguy cơ thu hẹp cơ hội việc làm, Gates còn cảnh báo sức ép cạnh tranh có thể thúc đẩy doanh nghiệp đẩy nhanh ứng dụng AI để giảm chi phí. Khi một công ty sử dụng công nghệ để tăng hiệu quả, các đối thủ có thể buộc phải làm theo nhằm duy trì lợi thế. Trong cuộc phỏng vấn với The Observer, ông dùng cụm từ “Thuê robot, sa thải con người” để mô tả xu hướng này, đồng thời đề xuất cân nhắc đánh thuế AI, chẳng hạn dựa trên lượng token sử dụng, nhằm tạo nguồn lực cho mạng lưới an sinh xã hội.

Những nhận định của Gates đặt ra câu hỏi về cách phân chia thành quả từ năng suất do AI mang lại. Lợi ích có thể được chuyển thành giá sản phẩm thấp hơn, lợi nhuận doanh nghiệp, thu nhập người lao động hoặc thời gian làm việc được rút ngắn. Với người lao động, thách thức không chỉ nằm ở việc học sử dụng công cụ mới mà còn là tìm kiếm cơ hội tích lũy kinh nghiệm và chuyển sang lĩnh vực khác. Lời thừa nhận của Gates vì thế không đơn thuần nói về sự thay đổi của nghề lập trình, mà còn phản ánh bài toán rộng hơn về đào tạo, tuyển dụng và bảo đảm an sinh trong thời kỳ AI phát triển nhanh.

Mời quý độc giả xem thêm video: Anthropic mở đường IPO định giá tới 2.000 tỷ USD: Doanh thu bùng nổ, lỗ khổng lồ, cảnh báo AI vượt kiểm soát và cam kết hạ tầng choáng váng.
#Bill Gates #trí tuệ nhân tạo #nghề lập trình #việc làm AI #đào tạo lại #người lao động

Bài liên quan

Số hóa - Xe

Claude lấn sân pháp lý, AI đang nhắm đến nghề nào?

Claude bổ sung công cụ rà soát hợp đồng, kiểm tra trích dẫn và theo dõi quy định pháp lý, mở rộng phạm vi công việc AI có thể đảm nhận.

Mới đây, Anthropic công bố loạt công cụ mới cho Claude for Legal, dịch vụ AI dành cho ngành pháp lý ra mắt từ tháng 5. Thay vì chỉ trả lời từng câu hỏi, Claude giờ đây có thể xử lý hồ sơ theo quy trình với các mẫu bảng đối chiếu, theo dõi công việc và chia sẻ kết quả giữa các thành viên. Động thái cho thấy tham vọng đưa AI tiến sâu hơn vào những công việc chuyên môn vốn đòi hỏi nhiều thời gian đọc, kiểm tra và xử lý tài liệu.

le-9239.png
Claude for Legal bổ sung công cụ hỗ trợ rà soát hợp đồng, kiểm tra trích dẫn và theo dõi quy định pháp lý.
Xem chi tiết

Số hóa - Xe

ChatGPT, Gemini và Claude có thể khóa tài khoản vì lý do gì?

Tài khoản ChatGPT, Gemini và Claude có thể bị khóa vì vi phạm chính sách. Người dùng cần biết cách kháng nghị và sao lưu dữ liệu để tránh mất thông tin.

Mới đây, một nhà nghiên cứu bảo mật sử dụng tài khoản có tên log4j cho biết nhận được email từ OpenAI thông báo tài khoản ChatGPT bị vô hiệu hóa vì lý do “Cyber Abuse”, tức lạm dụng an ninh mạng. Trước đó, người này đăng các bài viết về việc giành quyền quản trị trên chiếc TV Samsung đời 2025 để tìm hiểu thiết bị thu thập dữ liệu. Log4j khẳng định không sử dụng OpenAI để tìm kiếm hay khai thác lỗ hổng. Tuy nhiên, đến ngày 28/10, OpenAI chưa xác nhận hoạt động cụ thể khiến tài khoản bị gắn cờ. Vụ việc làm dấy lên câu hỏi về ranh giới giữa nghiên cứu hợp pháp và hành vi vi phạm chính sách AI.

o-8936.png
Email thông báo tài khoản ChatGPT bị vô hiệu hóa với lý do “Cyber Abuse” trong vụ việc được nhà nghiên cứu log4j chia sẻ. (Ảnh: cybersport)
Xem chi tiết

Số hóa - Xe

Cận cảnh Toyota Yaris Cross Hybrid 2026 tại Việt Nam, giá 733 triệu đồng

Toyota Việt Nam vừa ra mắt Yaris Cross Hybrid phiên bản nâng cấp 2026 với một số thay đổi ở ngoại thất, tập trung vào cản trước, cản sau và cánh gió thể thao.

6-4936.jpg
Ngày 2/11, Toyota Việt Nam chính thức giới thiệu Yaris Cross Hybrid phiên bản nâng cấp 2026. Những thay đổi trên mẫu xe này chủ yếu tập trung vào các chi tiết trang trí ngoại thất, trong khi thiết kế tổng thể vẫn được giữ nguyên.
12-828.jpg
Ở lần cập nhật này, mẫu SUV đô thị Toyota Yaris Cross Hybrid 2026 nâng cấp mới đã được điều chỉnh một số chi tiết trang trí ngoại thất nhằm tạo diện mạo trẻ trung và thể thao hơn.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới