Toyota Việt Nam vừa triển khai gọi triệu hồi 2.616 xe bán tải Hilux sản xuất từ tháng 10/2025 đến tháng 4/2026 để cập nhật phần mềm điều khiển điện thân xe.

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Toyota Việt Nam đang triển khai chương trình triệu hồi 2.616 xe Hilux nhập khẩu từ Thái Lan do lỗi phần mềm điều khiển hệ thống điện thân xe. Theo thông tin được công bố, các xe thuộc diện ảnh hưởng được sản xuất trong giai đoạn từ ngày 20/10/2025 đến ngày 22/4/2026.

Vấn đề nằm ở chức năng kéo dài thời gian chiếu sáng của đèn pha sau khi người lái tắt khóa điện. Đây là tính năng hỗ trợ người sử dụng quan sát đường đi khi rời khỏi xe, đặc biệt tại những khu vực thiếu ánh sáng. Do lỗi phần mềm, chức năng này có thể không được kích hoạt như thiết kế.

Toyota triệu hồi 2.616 bán tải Hilux tại Việt Nam để cập nhật phần mềm.

Đợt triệu hồi áp dụng cho ba mã kiểu loại Toyota Hilux, gồm GUN226L-DTTHXU với 602 xe, GUN236L-DTFLXU với 242 xe và GUN236L-DTTMXU với 1.772 xe. Tổng cộng, có 2.616 xe nằm trong chương trình lần này.

Toyota cho biết các đại lý chính hãng sẽ kiểm tra và cập nhật phần mềm điều khiển điện thân xe cho những phương tiện thuộc diện ảnh hưởng. Quá trình kiểm tra và sửa chữa dự kiến mất khoảng 0,9 giờ mỗi xe, tương đương 54 phút. Chủ xe không phải trả chi phí khắc phục.

Đợt triệu hồi áp dụng cho ba mã kiểu loại Toyota Hilux, gồm GUN226L-DTTHXU với 602 xe, GUN236L-DTFLXU với 242 xe và GUN236L-DTTMXU với 1.772 xe.

Chương trình được triển khai từ ngày 26/10/2026 đến ngày 26/10/2029 tại các cơ sở bảo hành, bảo dưỡng Toyota trên toàn quốc. Chủ xe nên chủ động liên hệ đại lý để xác minh tình trạng phương tiện và đặt lịch trước khi đưa xe đến kiểm tra.

Với những xe Hilux nhập khẩu không chính hãng, Toyota Việt Nam cho biết sẽ hỗ trợ xác minh thông tin và liên hệ với Toyota Motor Corporation tại Nhật Bản. Việc sửa chữa miễn phí được thực hiện sau khi xe được xác nhận thuộc diện ảnh hưởng và có sự chấp thuận theo quy trình của hãng.