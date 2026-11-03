[GALLERY] Chi tiết Hyundai Elantra N Monochrome bản đặc biệt, sắp mở bán

Hyundai vừa ra mắt phiên bản Elantra N Monochrome mới, nhiều chi tiết rườm rà đã được loại bỏ nhưng vẫn giữ được nét lịch lãm, thể thao và hiệu suất vượt trội.