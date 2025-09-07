Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Con gái út MC Quyền Linh khoe ảnh diện áo dài, nhan sắc gây tranh luận

Cộng đồng trẻ

Con gái út MC Quyền Linh khoe ảnh diện áo dài, nhan sắc gây tranh luận

Mới đây trên Facebook, Mai Thảo Ngọc - con gái út MC Quyền Linh khoe ảnh mặc áo dài, tóc để xõa, trang điểm nhẹ nhàng, đứng check-in ở Dinh Độc Lập.

Thiên Anh
Mới đây trên Facebook có gần 100 nghìn người theo dõi, Mai Thảo Ngọc - con gái út MC Quyền Linh vừa có bài đăng mới. Nhân dịp Quốc khánh, nữ sinh khoe ảnh mặc áo dài, tóc để xõa, trang điểm nhẹ nhàng, đứng check-in ở Dinh Độc Lập.
Mới đây trên Facebook có gần 100 nghìn người theo dõi, Mai Thảo Ngọc - con gái út MC Quyền Linh vừa có bài đăng mới. Nhân dịp Quốc khánh, nữ sinh khoe ảnh mặc áo dài, tóc để xõa, trang điểm nhẹ nhàng, đứng check-in ở Dinh Độc Lập.
Chỉ sau thời gian ngắn đăng tải, bộ ảnh của Hạt Dẻ lập tức nhận về hàng chục nghìn lượt cảm xúc, chia sẻ và bình luận. Rất nhiều lời ngợi khen cho nhan sắc trong trẻo của con gái út MC Quyền Linh.
Chỉ sau thời gian ngắn đăng tải, bộ ảnh của Hạt Dẻ lập tức nhận về hàng chục nghìn lượt cảm xúc, chia sẻ và bình luận. Rất nhiều lời ngợi khen cho nhan sắc trong trẻo của con gái út MC Quyền Linh.
Tuy nhiên, cũng xuất hiện không ít ý kiến so sánh nhan sắc của nữ sinh GenZ với chị gái tên Mai Thảo Linh.
Tuy nhiên, cũng xuất hiện không ít ý kiến so sánh nhan sắc của nữ sinh GenZ với chị gái tên Mai Thảo Linh.
Netizen cho rằng Hạt Dẻ xinh đẹp cuốn hút, hơn hẳn chị gái.
Netizen cho rằng Hạt Dẻ xinh đẹp cuốn hút, hơn hẳn chị gái.
Nhưng cũng có người đứng ra bênh vực bởi 2 cô con gái của Quyền Linh, ai cũng đẹp nổi bật. Và mọi sự so sánh đều không công bằng.
Nhưng cũng có người đứng ra bênh vực bởi 2 cô con gái của Quyền Linh, ai cũng đẹp nổi bật. Và mọi sự so sánh đều không công bằng.
Trước đó, khi nhan sắc của con gái bị mang ra bàn tán, MC Quyền Linh không ngần ngại mà đối chất ngược, thái độ có vẻ không hài lòng: "Ôi là trời, sao vậy?". Nam MC khẳng định trong mắt của ba mẹ thì con cái luôn xinh đẹp và đáng yêu nhất.
Trước đó, khi nhan sắc của con gái bị mang ra bàn tán, MC Quyền Linh không ngần ngại mà đối chất ngược, thái độ có vẻ không hài lòng: "Ôi là trời, sao vậy?". Nam MC khẳng định trong mắt của ba mẹ thì con cái luôn xinh đẹp và đáng yêu nhất.
Không chỉ MC Quyền Linh mà cư dân mạng cũng khó chịu và bức xúc vì Hạt Dẻ bàn tán quá đáng. Trước phản ứng căng thẳng này, cư dân mạng kia cũng nhanh chóng xoá đi bình luận.
Không chỉ MC Quyền Linh mà cư dân mạng cũng khó chịu và bức xúc vì Hạt Dẻ bàn tán quá đáng. Trước phản ứng căng thẳng này, cư dân mạng kia cũng nhanh chóng xoá đi bình luận.
Ở tuổi 17, Hạt Dẻ hiện đã cao trên 1m70 - nổi bật hẳn giữa bạn bè đồng trang lứa.
Ở tuổi 17, Hạt Dẻ hiện đã cao trên 1m70 - nổi bật hẳn giữa bạn bè đồng trang lứa.
Được biết, Hạt Dẻ đang theo học tại ngôi trường quốc tế ở TP HCM với mức học phí đắt đỏ.
Được biết, Hạt Dẻ đang theo học tại ngôi trường quốc tế ở TP HCM với mức học phí đắt đỏ.
MC Quyền Linh từng tiết lộ con gái út thích công việc trong lĩnh vực truyền thông, vợ chồng anh đặt quy tắc các con phải học sau đó mới nghĩ đến chuyện vào showbiz. Ảnh sử dụng trong bài: FBNV
MC Quyền Linh từng tiết lộ con gái út thích công việc trong lĩnh vực truyền thông, vợ chồng anh đặt quy tắc các con phải học sau đó mới nghĩ đến chuyện vào showbiz. Ảnh sử dụng trong bài: FBNV
Thiên Anh
#MC Quyền Linh #Mai Thảo Ngọc #áo dài #nhan sắc #Dinh Độc Lập #con gái nghệ sĩ

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT