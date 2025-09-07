Con gái út MC Quyền Linh khoe ảnh diện áo dài, nhan sắc gây tranh luận

Mới đây trên Facebook, Mai Thảo Ngọc - con gái út MC Quyền Linh khoe ảnh mặc áo dài, tóc để xõa, trang điểm nhẹ nhàng, đứng check-in ở Dinh Độc Lập.
Hãng xe Mazda vừa thông báo điều chỉnh giá bán cho loạt sản phẩm của mình tại thị trường Mỹ, trong đó mức tăng cao nhất lên tới 1.805 USD.
Chỉ có tổng cộng 30 xe Koenigsegg CCX được sản xuất trên toàn thế giới, xe ở Việt Nam được nhập từ 1 đại lý siêu xe ở Dubai, đã ra biển số 15A của Hải Phòng.
Mỗi độ từ tháng 8 - 10 hằng năm là thời điểm người dân miền núi Hà Tĩnh nhộn nhịp bước vào vụ thu hoạch trám đen – loại cây được ví như “vàng đen” của núi rừng.
Sau hơn 4 tháng sinh con, MC Mai Ngọc gây chú ý khi xuất hiện trong phòng tập với body nuột nà, thần thái rạng rỡ chuẩn 'gái một con trông mòn con mắt'.
Ngọc Hà đăng tải loạt ảnh NSND Công Lý rạng rỡ xuất viện sau ca mổ sỏi thận đồng thời chia sẻ về thời gian nam diễn viên nằm viện.
Trâm Anh bất ngờ vắng bóng nửa năm trên mạng xã hội.
Mới đây, coser Vesani.cos tạo nên một cơn sốt nho nhỏ, khi đăng tải bộ ảnh hóa thân thành nhân vật Varesa trong tựa game Genshin Impact.
Tại Berlin, Dyson trình làng 10 siêu phẩm công nghệ đột phá tái định nghĩa tiện nghi hiện đại.
Theo công ty Gulfstream, mẫu xuồng cao tốc mới sẽ giúp Quân đội Ukraine cải thiện khả năng tác chiến trên sông nước cũng như các khu vực ven biển.
Phương Linh đăng tải loạt ảnh mới tại Hồng Kông. Diện trang phục gợi cảm nhưng vẫn cá tính, giọng ca Cơn gió lạ khiến người hâm mộ không khỏi ngẩn ngơ.
Vụ cháy bãi xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy khiến nhánh Ramp CV1C bị hỏng, lộ cốt thép, lực lượng chức năng đã kiểm tra và lắp trụ sắt tạm thời.
Trang cá nhân, Midu vừa có bài đăng gây chú ý. Cô diện style nữ sinh và viết: 'Có 1 mùa tựu trường không thể quên … đó là mùa tựu trường mang tên 1314'.
Mercedes-AMG GT 53 4Matic+ giảm kỷ lục xuống còn 3,888 tỷ đồng tại Việt Nam, nhưng toàn bộ xe đều là hàng tồn kho sản xuất 2022 khiến dân buôn xe cũ "méo mặt".
Cú cá, loài chim hiếm trong Sách Đỏ Việt Nam, được ví như “thợ săn đêm” bí ẩn với đôi mắt vàng rực và tập tính kỳ lạ.
Vận động viên nhảy cao Trung Quốc là Shao Yuqi không ngại đáp trả các bình luận soi mói, tiêu cực nhắm vào mình trên mạng xã hội.
Xuất hiện tại một sự kiện thời trang, Hoa hậu Trần Tiểu Vy khiến công chúng và truyền thông quốc tế chú ý khi đọ sắc cùng Miss Universe 2018 Catriona Gray.
Nép mình dưới chân núi Trùng Khánh, làng đá Khuổi Ky hơn 400 năm tuổi mang vẻ đẹp cổ kính, bình yên và đậm đà bản sắc người Tày, níu chân du khách.
Mỗi độ Rằm tháng Tám, khi cái gió heo may se lạnh bắt đầu len lỏi trên từng con phố, phố Hàng Mã lại thay một tấm áo mới, lộng lẫy và rực rỡ hơn bao giờ hết.
Salesforce vừa cắt giảm 4.000 nhân sự, CEO khẳng định AI giúp tăng hiệu quả, nhưng nhiều chuyên gia cho rằng đây chỉ là bình phong cho sai lầm quản trị.
Lực lượng đặc nhiệm Mỹ sẽ được trang bị súng trường tấn công MRGG-A cỡ nòng 6,5 mm, đây là loại đạn "lạ" và khác biệt với đạn 6,8 mm vừa được thông qua.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Ngọ lãng mạn trong tình yêu và tài chính ổn định.