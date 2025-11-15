Con gà chọi được trả gần 3 tỷ đồng, chủ nhân quyết từ chối

Dù được trả 2,8 tỷ đồng cho con gà chọi hơn 1 tuổi, chủ nhân vẫn quyết định không bán, để làm gà giống của trang trại.

Ông Rakchat Rattanawichai (hay còn gọi Golf, 41 tuổi), người dân của Tiểu khu Isan, huyện Mueang, tỉnh Buriram, Thái Lan, là một cựu công nhân nhà máy ở tỉnh Prachinburi. Ông đã chuyển sang kinh doanh gà chọi vì yêu thích chúng từ nhỏ.

Hiện tại, Rakchat Rattanawichai là chủ một trang trại gà chọi trị giá hàng triệu baht. Suam Kai Chon K. Phet Burapha Farm, một trung tâm nuôi gà chọi trị giá hàng triệu baht đã hoạt động được khoảng 7 năm. Ông kiếm được hàng trăm nghìn baht mỗi tháng từ việc nhân giống gà chọi, một sự khác biệt đáng kể so với thời còn là công nhân nhà máy với mức lương hàng chục nghìn baht mỗi tháng. Hiện ông có 200 con gà chọi mái và 4 con gà chọi trống.

Chú gà gọi được trả tới 2,8 tỷ đồng. Ảnh: Thaipost

Tuy nhiên, điều tạo nên danh tiếng và nguồn thu nhập chính cho trang trại là "Chao Yeat Tawi Sap". Chú gà chọi này đã giành chức vô địch từ các trận đá gà tại các trường đấu nổi tiếng cấp quốc gia ở các tỉnh khác nhau.

Chao Yeat Tawi Sap giành chức vô địch 3 năm liên tiếp. Lần thứ nhất tại sân vận động chọi gà ở tỉnh Nakhon Ratchasima vào ngày 23/6/2024, kiếm được 1.100.000 baht (tương đương 895 triệu đồng). Ngày 13/7/2024, Chao Yeat Tawi vô địch tại sân vận động ở huyện Pak Chong, tỉnh Nakhon Ratchasima, kiếm được 4.400.000 baht (khoảng 3,5 tỷ đồng). Gần đây nhất, vào ngày 17/8/2024, chú gà chọi này giành chức vô địch tại sân vận động ở huyện Mueang, tỉnh Khon Kaen, kiếm được 6.600.000 baht (khoảng 5,3 tỷ đồng).

Sau đó, họ thông báo tìm đối thủ để tạo thêm sự thú vị cho đấu trường gà chọi, với mức cược từ 20 triệu baht (khoảng 16,2 tỷ đồng trở lên). Tuy nhiên, không ai dám đưa gà ra đấu với Jao Yea Thaweesap. Có người đề nghị mua Jao Yea Thaweesap với giá 3,5 triệu baht (2,8 tỷ đồng) nhưng trang trại không bán và quyết định để nó làm gà giống của trang trại.

Họ thông báo mở phối giống cho 100 gà mái đầu tiên, và những người trong giới gà chọi đã liên hệ chuyển tiền đặt cọc để đưa gà mái đến phối giống với Jao Yea Thaweesap. Riêng tiền gửi gà mái phối giống đã kiếm được 1,5 triệu baht (1,2 tỷ đồng). Họ cũng đã mở đơn đặt hàng gà con từ gà bố "Jao Yea Thaweesap" thêm 100 cặp và đã được đặt hàng hết trong vòng 2 ngày.

Trong tương lai, trang trại dự kiến ​​sẽ bán tinh dịch, tương tự như tinh dịch bò đực, tạo cơ hội cho những người có vốn hạn hẹp muốn dùng tinh dịch để phối với đàn giống của mình. Hơn nữa, trang trại đang mở rộng mạng lưới bằng cách cho phép những cá nhân quan tâm chăm sóc gà con đã cắt cánh từ trang trại, từ 45 ngày tuổi đến 2 tháng tuổi, để kiếm thêm thu nhập. Khi gà đạt 8 tháng tuổi, trang trại sẽ mua lại để chọn lọc những con tốt nhất và bán cho khách hàng để chúng thi đấu tại các đấu trường khác nhau.

Ông Rakchart, chủ trang trại, tin rằng kinh doanh gà chọi, bò chọi, trâu chọi đang ngày càng phổ biến và có thể phát triển thành một ngành kinh doanh có lợi nhuận.