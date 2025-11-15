Hà Nội

Kinh doanh

Con gà chọi được trả gần 3 tỷ đồng, chủ nhân quyết từ chối

Dù được trả 2,8 tỷ đồng cho con gà chọi hơn 1 tuổi, chủ nhân vẫn quyết định không bán, để làm gà giống của trang trại.

Hoàng Minh (theo Thaipost)

Ông Rakchat Rattanawichai (hay còn gọi Golf, 41 tuổi), người dân của Tiểu khu Isan, huyện Mueang, tỉnh Buriram, Thái Lan, là một cựu công nhân nhà máy ở tỉnh Prachinburi. Ông đã chuyển sang kinh doanh gà chọi vì yêu thích chúng từ nhỏ.

Hiện tại, Rakchat Rattanawichai là chủ một trang trại gà chọi trị giá hàng triệu baht. Suam Kai Chon K. Phet Burapha Farm, một trung tâm nuôi gà chọi trị giá hàng triệu baht đã hoạt động được khoảng 7 năm. Ông kiếm được hàng trăm nghìn baht mỗi tháng từ việc nhân giống gà chọi, một sự khác biệt đáng kể so với thời còn là công nhân nhà máy với mức lương hàng chục nghìn baht mỗi tháng. Hiện ông có 200 con gà chọi mái và 4 con gà chọi trống.

ga-choi1.jpg
Chú gà gọi được trả tới 2,8 tỷ đồng. Ảnh: Thaipost

Tuy nhiên, điều tạo nên danh tiếng và nguồn thu nhập chính cho trang trại là "Chao Yeat Tawi Sap". Chú gà chọi này đã giành chức vô địch từ các trận đá gà tại các trường đấu nổi tiếng cấp quốc gia ở các tỉnh khác nhau.

Chao Yeat Tawi Sap giành chức vô địch 3 năm liên tiếp. Lần thứ nhất tại sân vận động chọi gà ở tỉnh Nakhon Ratchasima vào ngày 23/6/2024, kiếm được 1.100.000 baht (tương đương 895 triệu đồng). Ngày 13/7/2024, Chao Yeat Tawi vô địch tại sân vận động ở huyện Pak Chong, tỉnh Nakhon Ratchasima, kiếm được 4.400.000 baht (khoảng 3,5 tỷ đồng). Gần đây nhất, vào ngày 17/8/2024, chú gà chọi này giành chức vô địch tại sân vận động ở huyện Mueang, tỉnh Khon Kaen, kiếm được 6.600.000 baht (khoảng 5,3 tỷ đồng).

Sau đó, họ thông báo tìm đối thủ để tạo thêm sự thú vị cho đấu trường gà chọi, với mức cược từ 20 triệu baht (khoảng 16,2 tỷ đồng trở lên). Tuy nhiên, không ai dám đưa gà ra đấu với Jao Yea Thaweesap. Có người đề nghị mua Jao Yea Thaweesap với giá 3,5 triệu baht (2,8 tỷ đồng) nhưng trang trại không bán và quyết định để nó làm gà giống của trang trại.

Họ thông báo mở phối giống cho 100 gà mái đầu tiên, và những người trong giới gà chọi đã liên hệ chuyển tiền đặt cọc để đưa gà mái đến phối giống với Jao Yea Thaweesap. Riêng tiền gửi gà mái phối giống đã kiếm được 1,5 triệu baht (1,2 tỷ đồng). Họ cũng đã mở đơn đặt hàng gà con từ gà bố "Jao Yea Thaweesap" thêm 100 cặp và đã được đặt hàng hết trong vòng 2 ngày.

Trong tương lai, trang trại dự kiến ​​sẽ bán tinh dịch, tương tự như tinh dịch bò đực, tạo cơ hội cho những người có vốn hạn hẹp muốn dùng tinh dịch để phối với đàn giống của mình. Hơn nữa, trang trại đang mở rộng mạng lưới bằng cách cho phép những cá nhân quan tâm chăm sóc gà con đã cắt cánh từ trang trại, từ 45 ngày tuổi đến 2 tháng tuổi, để kiếm thêm thu nhập. Khi gà đạt 8 tháng tuổi, trang trại sẽ mua lại để chọn lọc những con tốt nhất và bán cho khách hàng để chúng thi đấu tại các đấu trường khác nhau.

Ông Rakchart, chủ trang trại, tin rằng kinh doanh gà chọi, bò chọi, trâu chọi đang ngày càng phổ biến và có thể phát triển thành một ngành kinh doanh có lợi nhuận.

#Kinh doanh gà chọi cao cấp #Thành công từ nuôi gà chiến #Giá trị và đẳng cấp gà chọi #Chiến thắng và giải thưởng gà chọi #Phối giống và mở rộng trang trại #Thị trường đấu gà và cược lớn

Kinh doanh

Sửng sốt chú gà chọi được trả tới 2,3 tỷ đồng

Một doanh nhân Thái Lan đã chi 2,3 tỷ đồng mua một con gà chọi để nhân giống và sản xuất gà chọi chất lượng.

Theo Kapook, ông Phanumas Kitkarn, chủ trang trại Phanucharoen ở tỉnh Nakhon Ratchasima (Thái Lan) đã chi 2,9 triệu baht (tương đương 2,3 tỷ đồng) để mua một chú gà chọi bản địa Miến Điện 13 tháng tuổi. Đây là mức giá cao nhất từ ​​trước đến nay tại tỉnh Chanthaburi.

Chú gà chọi này là Chao Chom Hot, được Mong Khun, một người đàn ông ở huyện Chanthaburi, mua từ tỉnh Suphan Buri, nuôi dưỡng và huấn luyện trong điều kiện tự nhiên. Chao Chom Hot đã tham gia nhiều cuộc thi chọi gà và gần như bất khả chiến bại.

Xem chi tiết

Kinh doanh

"Sửng sốt" chú gà chọi đắt bậc nhất lịch sử, hơn 5 tỷ đồng

Sau giành giải thưởng 101 tỷ đồng, chú gà chọi có 1-0-2 này đã lập thêm một kỷ lục mới khi được bán với giá 5,2 tỷ đồng.

Một con gà chọi đã làm nên lịch sử tại Thái Lan khi không chỉ giành chiến thắng tại trận đấu có giải thưởng lên tới hơn 125 triệu baht (tương đương khoảng 101 tỷ đồng), mà còn được bán với giá kỷ lục 6,5 triệu baht (khoảng 5,2 tỷ đồng) ngay sau đó.

ga-choi1.jpg
Chú gà gọi giành giải thưởng hơn 100 tỷ đồng. Ảnh: Khaosod
Xem chi tiết

Những chú gà chọi tiền tỷ khiến đại gia sẵn sàng “móc ví“

Để được sở hữu những chú gà chọi danh tiếng, nhiều đại gia sẵn sàng "móc ví" hàng tỷ đồng, thậm chí có người chi hàng chục tỷ vẫn không thể mua được.

Nhung chu ga choi tien ty khien dai gia san sang “moc vi“
Giới chơi gà chọi tại Thái Lan từng kinh ngạc trước chú gà có tên "Chao Hong Thong" được trả giá tới 20 triệu Baht (gần 14 tỷ đồng). Ảnh: Bangkokpost 
Xem chi tiết

