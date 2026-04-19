Cố vượt qua đường ray, ô tô bị tàu hỏa tông tại Đại Xuyên, Hà Nội

Tại đường ngang dân sinh thuộc xã Đại Xuyên, Hà Nội vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông đường sắt khi ô tô con va chạm với tàu hỏa SE6/927.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, ô tô mang biển kiểm soát 30M-282.XX do anh Lê Văn T. (SN 1984, trú tại xã Đại Xuyên) điều khiển, di chuyển qua đường ngang dân sinh tại Km 35+637. Khi đang băng qua đường sắt, phương tiện bất ngờ bị tàu SE6/927 lưu thông cùng chiều lao tới và tông trực diện.

Ô tô cố vượt qua đường sắt nhưng bị tàu đâm va

Cú va chạm mạnh khiến ô tô bị hất văng ra khỏi khu vực đường ray, biến dạng nghiêm trọng. Rất may, tài xế đã kịp thời rời khỏi xe trước khi tàu hỏa tiếp cận nên không có thiệt hại về người.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 8 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức phân luồng giao thông, bảo đảm an toàn cho các phương tiện lưu thông qua khu vực.

Ô tô bị hư hỏng nghiêm trọng sau va chạm

Qua kiểm tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định tài xế không vi phạm nồng độ cồn hay sử dụng chất ma túy. Nguyên nhân sơ bộ được nhận định là do phương tiện dừng, đỗ trong phạm vi an toàn đường sắt, vi phạm quy định khi qua đường ngang dân sinh.

Khu vực xảy ra va chạm

Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ mất an toàn giao thông tại các lối đi tự mở, đường ngang dân sinh – nơi tiềm ẩn nhiều rủi ro do thiếu hệ thống cảnh báo và ý thức chấp hành của người tham gia giao thông còn hạn chế.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc theo quy định.