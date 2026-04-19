Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Cố vượt qua đường ray, ô tô bị tàu hỏa tông tại Đại Xuyên, Hà Nội

Tại đường ngang dân sinh thuộc xã Đại Xuyên, Hà Nội vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông đường sắt khi ô tô con va chạm với tàu hỏa SE6/927.

Theo Văn Ngân/VOV.VN

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, ô tô mang biển kiểm soát 30M-282.XX do anh Lê Văn T. (SN 1984, trú tại xã Đại Xuyên) điều khiển, di chuyển qua đường ngang dân sinh tại Km 35+637. Khi đang băng qua đường sắt, phương tiện bất ngờ bị tàu SE6/927 lưu thông cùng chiều lao tới và tông trực diện.

Ô tô cố vượt qua đường sắt nhưng bị tàu đâm va
Cú va chạm mạnh khiến ô tô bị hất văng ra khỏi khu vực đường ray, biến dạng nghiêm trọng. Rất may, tài xế đã kịp thời rời khỏi xe trước khi tàu hỏa tiếp cận nên không có thiệt hại về người.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 8 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức phân luồng giao thông, bảo đảm an toàn cho các phương tiện lưu thông qua khu vực.

Ô tô bị hư hỏng nghiêm trọng sau va chạm
Qua kiểm tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định tài xế không vi phạm nồng độ cồn hay sử dụng chất ma túy. Nguyên nhân sơ bộ được nhận định là do phương tiện dừng, đỗ trong phạm vi an toàn đường sắt, vi phạm quy định khi qua đường ngang dân sinh.

Khu vực xảy ra va chạm
Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ mất an toàn giao thông tại các lối đi tự mở, đường ngang dân sinh – nơi tiềm ẩn nhiều rủi ro do thiếu hệ thống cảnh báo và ý thức chấp hành của người tham gia giao thông còn hạn chế.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc theo quy định.

vov.vn
Link bài gốc Copy link
https://vov.vn/xa-hoi/co-vuot-qua-duong-ray-o-to-bi-tau-hoa-tong-tai-dai-xuyen-ha-noi-post1285066.vov?gidzl=rCMkJ5TtQodQtwT2M6zlAzJSf45FEMqeouZqGqetR2tBWQT5JsOuVPxKy4LFQsXwd8kj4J6rXlrSK75a8m
#tàu hỏa #tai nạn đường sắt #Hà Nội #tàu SE6/927 #ô tô bị tông #đường ngang dân sinh

Bài liên quan

Xã hội

Tàu hỏa va chạm xe máy, 2 người tử vong

Tối 27/3, một vụ tai nạn giữa tàu hỏa và xe máy xảy ra tại xã Thượng Phúc (Hà Nội) khiến 2 người tử vong, xe máy bị vò nát.

Theo người dân, vụ tai nạn kể trên xảy ra tại khu vực đường ngang giao cắt đường sắt qua địa bàn xã Thượng Phúc (Hà Nội).

Xem chi tiết

Xã hội

Khẩn trương điều tra vụ tàu hỏa va chạm ô tô tải khiến 2 người thương vong

Giám đốc Công an TP Hà Nội chỉ đạo khẩn trương điều tra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa tàu hỏa và xe tải xảy ra trên địa phận xã Ngọc Hồi (Hà Nội) tối 25/2 làm 1 người chết, 1 người bị thương nặng. 

Ngày 26/2, Công an TP Hà Nội cho biết, khoảng 19h51 ngày 25/2, tại Km15+700 tuyến đường sắt Bắc – Nam, đoạn qua địa bàn xã Ngọc Hồi xảy ra vụ tai nạn giao thông đường sắt nghiêm trọng giữa tàu hỏa và ô tô tải làm 1 người tử vong, 1 người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn.
Xem chi tiết

Xã hội

Hiện trường vụ xe tải va chạm tàu hỏa, 2 người bị thương ở Hải Phòng

Vụ va chạm giữa xe tải với tài hỏa HP1 mang số hiệu 657 tại xã Lai Khê (Hải Phòng) sáng 9/1 khiến 2 người bị thương, xe ô tô tải bị hư hỏng nặng.

Khoảng 7h45 ngày 9/1, tại nơi giao nhau giữa km67 đường sắt Hà Nội- Hải Phòng với đường ngang dân sinh tự mở vào đất bãi Soi của thôn Minh Tân, thuộc xã Lai Khê, TP Hải Phòng xảy ra vụ TNGT đường sắt giữa một xe ô tô tải với tàu hỏa HP1 số hiệu 657.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới