Pokrovsk bị bao vây, quân Ukraine phòng thủ thành “rùa trong bình”

Tuyến tiếp tế cho Pokrovsk bị chặn, quân phòng thủ Ukraine trở thành “rùa trong bình” nhưng Nga bao vây lại không đánh vào thành phố.
Mới đây, Phan Thị Bảo Trân lại tiếp tục khiến MXH “bốc cháy” với concept hóa thân thành “thiên thần bóng tối” trong bộ ảnh Halloween mới nhất.
Trận Cynoscephalae (197 TCN) là một trong những trận chiến quyết định của thế giới cổ đại, nơi quân La Mã đánh bại Macedonia và mở đường cho sự bá chủ Hy Lạp.
Từng thống trị kỷ lục địa kỷ băng hà, voi ma mút lông xoăn (Mammuthus primigenius) là một trong những sinh vật cổ đại ấn tượng nhất trong thế giới cổ sinh.
Theo OpenAI, mỗi tuần có hơn 1 triệu người dùng ChatGPT gửi tin nhắn thể hiện ý định tự sát, hé lộ mặt tối đáng lo ngại đối với sức khỏe tâm thần toàn cầu.
Khi mùa mưa đã qua và những cơn gió se lạnh đầu đông bắt đầu len lỏi, cao nguyên Đà Lạt khoác lên mình tấm áo vàng rực rỡ của mùa hoa dã quỳ.
Mới đây, hot girl Sunna đã khiến fan "mất ngủ" với bộ ảnh hoá thân đầy gợi cảm
Nhiều người hâm mộ đến sân bay tiễn Hương Giang sang Thái Lan thi Miss Universe 2025.
Một chuyên gia dò kim loại đã tìm thấy một đồng tiền vàng cực hiếm của người Celt ở Đức. Hiện vật có niên đại khoảng 2.200 tuổi.
Tokoloshe – sinh vật huyền thoại trong văn hóa Zulu Nam Phi – là linh hồn tinh quái nổi tiếng với trò nghịch ngợm, quấy rối và gieo nỗi sợ hãi vào ban đêm.
Maserati Grecale Folgore và GranCabrio Folgore thuần điện vừa ra mắt Việt Nam, đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình điện khí hóa của hãng xe sang Ý.
Mùa thu trên cao nguyên Mộc Châu, sương mờ bảng lảng, vườn hồng, cam ly chín rộ và đồi cỏ hồng trải dài, mang đến hành trình bình yên cho du khách.
Sau khi nước rút, các địa phương ở Đà Nẵng nhanh chóng triển khai lực lượng dọn vệ sinh trường học đón học sinh quay lại lớp sau nhiều ngày tạm nghỉ vì mưa lũ.
Jensen Huang tuyên bố Nvidia sẽ trở thành “kiến trúc sư” của kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, mở rộng sang 6G, robot, xe tự hành và siêu máy tính.
Mùa Halloween 2025 chứng kiến sự lên ngôi của những xu hướng hóa trang phá cách — từ văn hóa đại chúng, công nghệ tới thời trang bền vững.
Công ty Saildrone của Mỹ nhận được khoản đầu tư lên đến 50 triệu USD để sản xuất tàu không người lái có khả năng phóng tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk.
Thời khắc chuyển vận đã điểm! 3 con giáp bước vào chu kỳ may mắn rực rỡ, công việc thuận lợi, tiền vào như nước, mở đầu hành trình bứt phá giàu có.
Các chuyên gia tại Đức đã phát hiện một hình khắc ẩn trên thanh kiếm dành cho nhà quý tộc thời Phục Hưng. Vũ khí này được rèn vào năm 1558.
Bên trong ngôi nhà của Huấn Hoa Hồng, từ tay vịn cầu thang, cột trụ, trần nhà và các vật dụng trang trí đều được mạ vàng 24k, tạo không gian lộng lẫy.
Sau đợt mưa lớn kéo dài gây ngập lụt, sạt lở đất, các lực lượng được huy động tối đa cùng phương tiện khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai.
Sau hơn một năm giao tranh khốc liệt, lực lượng Nga cuối cùng đã đột phá vào Pokrovsk - trung tâm hậu cần then chốt của Ukraine ở Donetsk.