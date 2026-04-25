Game ray tracing đầu tiên biến iPhone 17 Pro thành PC

Arknights Endfield mở khóa ray tracing trên iPhone 17 Pro, mang đồ họa chân thực như PC lên smartphone và khiến cộng đồng game thủ phấn khích.

Một bước ngoặt lớn của game mobile vừa xuất hiện khi Arknights: Endfield chính thức hỗ trợ công nghệ ray tracing phần cứng, tận dụng tối đa sức mạnh từ iPhone 17 Pro.
Sau nhiều năm chỉ dừng ở lời hứa, đây là lần hiếm hoi người dùng smartphone được trải nghiệm đồ họa dò tia thực thụ, đưa chất lượng hình ảnh tiệm cận các tựa game trên PC và console.
Khác với các kỹ thuật giả lập ánh sáng trước đây, ray tracing giúp tái hiện phản chiếu, đổ bóng và khúc xạ theo thời gian thực, mang lại độ chân thực vượt trội trong từng khung hình.
Trong bản cập nhật “Spring Dawn”, bối cảnh công nghiệp của game trở nên sống động hơn với bề mặt kim loại phản chiếu ánh sáng, kính trong suốt và hiệu ứng môi trường phức tạp.
Sức mạnh này đến từ chip A19 Pro - vi xử lý đầu tiên của Apple tích hợp phần cứng dò tia chuyên dụng, cho phép vừa nâng chất lượng đồ họa vừa duy trì tốc độ khung hình ổn định.
Không chỉ đẹp hơn, trải nghiệm chơi game trên iPhone 17 Pro còn mượt hơn khi hạn chế tình trạng tụt FPS hay quá nhiệt, vấn đề thường gặp với các công nghệ đồ họa cao cấp trước đây.
Apple cũng được cho là nâng cấp hệ thống tản nhiệt, giúp thiết bị duy trì hiệu suất trong thời gian dài, biến smartphone thành một nền tảng gaming thực thụ.
Sự xuất hiện của Arknights: Endfield có thể chỉ là khởi đầu, nhưng nó đã đủ để chứng minh rằng iPhone 17 Pro đang từng bước trở thành lựa chọn đáng cân nhắc cho game thủ mobile trong kỷ nguyên đồ họa mới.
