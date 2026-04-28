CEO mới Apple có thể “phá luật” iPhone

Chủ xe VinFast VF3 hiện đã có thể tối ưu hóa trải nghiệm giải trí và dẫn đường thông qua gói nâng cấp Apple CarPlay và Android Auto chỉ từ 2,9 triệu đồng.

Video: Camera 360 độ và Apple Carplay lắp trên màn zin cho Vinfast VF3.

Thương hiệu xe điện VinFast mới đây đã triển khai chương trình nâng cấp tính năng kết nối điện thoại thông minh cho dòng xe đô thị cỡ nhỏ VF3. Theo đó, gói cập nhật Apple CarPlay và Android Auto bắt đầu áp dụng từ ngày 20/4/2026. Bước đi này nhằm hoàn thiện tiện ích trên VinFast VF3, đáp ứng nhu cầu của số đông người dùng về một giao diện vận hành hiện đại và thân thiện hơn.