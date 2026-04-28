Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Số hóa - Xe

CEO mới Apple có thể “phá luật” iPhone

Apple bị cho là tụt hậu trước làn sóng công nghệ mới, nhưng CEO kế nhiệm có thể thay đổi cuộc chơi iPhone bằng những bước đi táo bạo chưa từng có.

Thiên Trang (TH)
Trong bối cảnh thị trường smartphone toàn cầu bứt phá mạnh mẽ, Apple đang đối mặt với nhiều chỉ trích khi liên tục tung ra các bản nâng cấp iPhone mang tính lặp lại, thiếu đột phá so với đối thủ.
Tại Mỹ, nơi từng là trung tâm đổi mới công nghệ, người dùng đang bị “bỏ lại phía sau” khi chưa được tiếp cận các xu hướng như pin dung lượng lớn, sạc siêu nhanh hay hệ thống camera tiên tiến đang phổ biến tại châu Á.
Sự chênh lệch thể hiện rõ nhất ở công nghệ pin khi nhiều hãng đã áp dụng pin silicon-carbon giúp tăng đáng kể dung lượng, trong khi Apple vẫn duy trì hướng đi an toàn nhằm đảm bảo độ bền và tiêu chuẩn sản phẩm.
Ở mảng camera, khoảng cách càng rõ rệt khi các thương hiệu Trung Quốc liên tục hợp tác với những tên tuổi lớn để nâng cấp phần cứng, tạo ra trải nghiệm nhiếp ảnh vượt trội so với các flagship truyền thống.
Chính sự thận trọng kéo dài này khiến Apple bị xem là đang “vắt sữa” các dòng sản phẩm hiện có thay vì tạo ra những bước nhảy vọt về công nghệ như trước đây.
Tuy nhiên, sự xuất hiện của CEO mới John Ternus được kỳ vọng sẽ mở ra giai đoạn thay đổi mạnh mẽ khi ông là người có xu hướng thúc đẩy các giới hạn kỹ thuật và sẵn sàng thử nghiệm những ý tưởng táo bạo.
Dưới thời lãnh đạo mới, Apple có thể đẩy nhanh các dự án như iPhone màn hình gập hay những nâng cấp phần cứng lớn, qua đó tái định nghĩa lại vị thế của iPhone trên thị trường toàn cầu.
Dù vậy, thách thức lớn nhất vẫn là cân bằng giữa đổi mới công nghệ và duy trì hệ sinh thái sinh lợi khổng lồ, bởi bất kỳ quyết định nào từ Apple cũng có thể tạo ra hiệu ứng dây chuyền lên toàn bộ ngành công nghiệp di động.
Mời quý độc giả xem thêm video: Apple mở màn tuần sản phẩm 2026 bằng iPhone 17e giá rẻ và iPad Air chip M4.
#Apple #iPhone #CEO mới #công nghệ #đổi mới #thị trường

Bài liên quan

Số hóa - Xe

Tim Cook rời Apple, di sản 15 năm và bài toán AI

Sau 15 năm dẫn dắt Apple lên đỉnh cao nghìn tỷ USD, Tim Cook rời ghế CEO, để lại di sản khổng lồ nhưng cũng là dấu hỏi lớn trong cuộc đua AI toàn cầu.

Việc Tim Cook tuyên bố rời vị trí CEO của Apple vào ngày 1/9 đánh dấu cột mốc khép lại một trong những nhiệm kỳ lãnh đạo thành công nhất lịch sử ngành công nghệ toàn cầu.
Trong 15 năm cầm quyền, Tim Cook đã biến Apple từ một công ty phụ thuộc vào iPhone thành một đế chế đa lĩnh vực với vốn hóa vượt 4.000 tỷ USD và doanh thu hơn 400 tỷ USD mỗi năm.
Xem chi tiết

Số hóa - Xe

iPhone gặp lỗi nguy hiểm, tin nhắn xóa vẫn bị lộ

Apple vừa vá lỗ hổng nghiêm trọng trên iPhone khiến tin nhắn đã xóa vẫn tồn tại trong bộ nhớ, người dùng cần cập nhật ngay để tránh rò rỉ dữ liệu.

Apple vừa phát hành bản cập nhật iOS 26.4.2 để xử lý một lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng khiến nội dung tin nhắn đã xóa trên iPhone vẫn có thể tồn tại trong bộ nhớ thiết bị.
Theo thông tin từ Apple, lỗi này xuất phát từ hệ thống thông báo khi một số nội dung đã bị người dùng xóa nhưng vẫn được lưu lại cục bộ, tạo ra nguy cơ bị truy cập trái phép.
Xem chi tiết

Số hóa - Xe

VinFast VF3 nâng cấp Apple CarPlay và Android Auto từ 2,9 triệu đồng

Chủ xe VinFast VF3 hiện đã có thể tối ưu hóa trải nghiệm giải trí và dẫn đường thông qua gói nâng cấp Apple CarPlay và Android Auto chỉ từ 2,9 triệu đồng.

Video: Camera 360 độ và Apple Carplay lắp trên màn zin cho Vinfast VF3.

Thương hiệu xe điện VinFast mới đây đã triển khai chương trình nâng cấp tính năng kết nối điện thoại thông minh cho dòng xe đô thị cỡ nhỏ VF3. Theo đó, gói cập nhật Apple CarPlay và Android Auto bắt đầu áp dụng từ ngày 20/4/2026. Bước đi này nhằm hoàn thiện tiện ích trên VinFast VF3, đáp ứng nhu cầu của số đông người dùng về một giao diện vận hành hiện đại và thân thiện hơn.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới