Sống Khỏe

Lọc máu cứu sống người phụ nữ nặng 100kg ngừng tim do sốc nhiễm trùng nặng

Đây là trường hợp cực kỳ nguy kịch, cơ hội sống rất thấp do bệnh nhân vừa ngưng tim, suy đa cơ quan, vừa mang nhiều bệnh nền lại béo phì nặng.

Thúy Nga

Nhờ kỹ thuật lọc máu hiện đại các bác sĩ khoa cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức đã cứu sống bệnh nhân ngừng tim do sốc nhiễm trùng nặng.

Nặng 100 kg làm tăng nguy cơ diễn tiến nặng và tử vong khi nhiễm trùng

Một nữ bệnh nhân 78 tuổi (phường An Khánh, TP HCM), nặng 100 kg, mắc nhiều bệnh nền phức tạp đã được ê-kíp bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức cứu sống thành công sau khi rơi vào sốc nhiễm trùng nặng và ngưng tim - ngưng thở, nhờ hồi sức tích cực đa chuyên khoa và kỹ thuật lọc máu hiện đại.

Ngày 28/10/2025, bệnh nhân N. nhập viện trong tình trạng sốt cao, đau hông lưng, khó thở, huyết áp tụt. Bà có tiền sử suy tim, tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, hội chứng ngưng thở khi ngủ và béo phì nặng (100 kg, BMI 39,6) - những yếu tố làm tăng nguy cơ diễn tiến nặng và tử vong khi nhiễm trùng.

Tại Khoa Cấp cứu, bệnh nhân lơ mơ, tụt huyết áp sâu, phải dùng phối hợp noradrenalin và adrenalin liều cao, được chẩn đoán sốc nhiễm trùng từ đường tiết niệu, suy hô hấp cấp, suy thượng thận cấp và suy đa cơ quan, sau đó nhanh chóng chuyển lên Khoa Hồi sức Tim mạch.

Dù đã hồi sức tích cực, tình trạng tiếp tục xấu dần và bệnh nhân rơi vào ngưng tim - ngưng thở. Ê-kíp lập tức ép tim ngoài lồng ngực, đặt nội khí quản, hỗ trợ thở máy; sau gần 15 phút cấp cứu, nhịp tim và tuần hoàn tự nhiên được tái lập.

Kết quả CT scan bụng ghi nhận thận phải ứ nước, ứ mủ, nghi do tắc nghẽn niệu quản - được xác định là ổ nhiễm trùng chính. Khoa Ngoại Tiết niệu được hội chẩn khẩn và quyết định đặt stent niệu quản JJ cấp cứu để giải áp, dẫn lưu nước tiểu và mủ.

Tuy nhiên, trên nền nhiễm trùng nặng và nhiều bệnh lý mạn tính, bệnh nhân xuất hiện suy thận cấp vô niệu, toan chuyển hóa nặng, vẫn phải duy trì hai loại thuốc vận mạch liều cao, nguy cơ suy đa tạng đe dọa tính mạng.

ngung-tim.png
Lọc máu liên tục loại bỏ chất độc và các chất trung gian gây viêm để cứu sống bệnh nhân - Ảnh BVCC

Trước tình huống này, các bác sĩ chỉ định lọc máu liên tục (CRRT - Continuous Renal Replacement Therapy) bằng quả lọc hấp phụ Oxiris, vừa thay thế chức năng thận, vừa hỗ trợ loại bỏ chất độc và các chất trung gian gây viêm. Bệnh nhân được lọc máu liên tục nhiều ngày, kết hợp thở máy, kháng sinh phù hợp, điều chỉnh rối loạn điện giải, kiểm soát đường huyết, hỗ trợ chức năng tim mạch và chăm sóc, theo dõi sát 24/24.

Sau khoảng 5 ngày, huyết áp dần ổn định, giảm rồi ngưng hẳn thuốc vận mạch. Chức năng thận cải thiện, lượng nước tiểu tăng lên, cho phép ngưng lọc máu sau 10 ngày.

Đến ngày thứ 14, bệnh nhân được cai máy thở, rút nội khí quản. Sau 20 ngày điều trị tích cực, bà xuất viện trong tình trạng tỉnh táo, sinh hiệu ổn định, tự ngồi dậy và sinh hoạt tại giường.

Chớ nên chủ quan với sốt cao, tiểu ít

Bác sĩ Vũ Quỳnh Trân, Khoa Hồi sức Tim mạch, người trực tiếp điều trị cho biết: “Đây là trường hợp cực kỳ nguy kịch, cơ hội sống rất thấp do bệnh nhân vừa ngưng tim, suy đa cơ quan, vừa mang nhiều bệnh nền lại béo phì nặng, khiến quá trình hồi sức, chăm sóc, cai máy thở và rút nội khí quản vô cùng khó khăn.

Nhờ phối hợp chặt chẽ giữa nhiều chuyên khoa và ứng dụng kỹ thuật hồi sức - lọc máu hiện đại, bệnh nhân đã vượt qua giai đoạn nguy kịch và hồi phục tốt”.

Thành công của ca bệnh là minh chứng cho năng lực chuyên môn của Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức trong xử trí các trường hợp nặng, phức tạp, đòi hỏi phối hợp đa chuyên khoa và áp dụng kỹ thuật chuyên sâu như lọc máu CRRT, thở máy hiện đại, can thiệp tiết niệu cấp cứu, góp phần nâng cao tỷ lệ cứu sống bệnh nhân nguy kịch, đặc biệt ở người cao tuổi, nhiều bệnh nền và béo phì.

Từ trường hợp này, các bác sĩ khuyến cáo người dân, nhất là người lớn tuổi, tăng huyết áp, đái tháo đường, suy tim, béo phì… cần đi khám sớm khi có các dấu hiệu sốt cao, đau vùng hông lưng, tiểu buốt, tiểu ít, khó thở, mệt nhiều.

Không tự ý mua thuốc điều trị, không chủ quan để bệnh kéo dài vì có thể dẫn đến nhiễm trùng nặng, sốc nhiễm trùng và suy đa tạng.

Đồng thời, việc tuân thủ điều trị, tái khám đúng hẹn, kiểm soát tốt huyết áp, đường huyết, cân nặng và duy trì lối sống lành mạnh sẽ giúp giảm nguy cơ biến chứng nặng và bảo vệ sức khỏe lâu dài.

