Cắt ung thư dạ dày cho cụ bà 85 tuổi mắc nhiều bệnh lý nền nguy hiểm

Cắt gần hết dạ dày vì ung thư bờ cong nhỏ

Các bác sĩ Bệnh viện Bãi Cháy đã phẫu thuật nội soi thành công, cắt gần toàn bộ dạ dày và vét hạch điều trị cho cụ bà 85 tuổi tại Quảng Ninh. Đáng lưu ý, ca phẫu thuật được thực hiện trên người bệnh cao tuổi, mắc ung thư dạ dày kèm nhiều bệnh lý nền nghiêm trọng tăng huyết áp, xơ gan, đái tháo đường, bệnh phổi mạn tính…

Thành công này khẳng định năng lực làm chủ, thực hiện an toàn – hiệu quả các phẫu thuật ung thư ít xâm lấn, hiện đại, gây mê hồi sức chuyên sâu của các bác sĩ tuyến tỉnh.

BS Nguyễn Văn Dũng – Trưởng Khoa Ung bướu 1, Bệnh viện Bãi Cháy thăm khám cho bệnh nhân sau phẫu thuật

Bệnh nhân H.T.K (85 tuổi, ở phường Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh) có tiền sử đái tháo đường type 2, tăng huyết áp điều trị đều, loét dạ dày. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau bụng, được thăm khám và thực hiện các xét nghiệm thăm dò chẩn đoán.

Kết quả nội soi dạ dày có tổn thương loét sùi đường kính 2x3cm vị trí bờ cong nhỏ dạ dày, CTScanner phát hiện hình ảnh dày thành dạ dày, dày tổ chức kẽ hai phổi, giãn phế quản thùy giữ phổi phải, siêu âm ổ bụng có hình ảnh xơ gan.

Qua thăm khám lâm sàng, cận lâm sàng, các bác sĩ chẩn đoán người bệnh cao tuổi mắc ung thư bờ cong nhỏ dạ dày (giai đoạn T2NxM0) trên nền bệnh lý tăng huyết áp, đái tháo đường, xơ gan. Tiên lượng đánh giá nặng, nguy kịch, tiềm ẩn nhiều rủi ro khi can thiệp phẫu thuật.

Trước những nguy cơ như khối u phát triển lớn gây tắc hẹp đường tiêu hóa, chảy máu tiêu hóa hoặc xâm lấn, di căn xa…ảnh hưởng đến sức khỏe, chất lượng cuộc sống của bệnh nhân, các bác sĩ đã quyết định tiến hành phẫu thuật nội soi cắt dạ dày và nạo vét hạch triệt để với phương án gây mê hồi sức và kiểm soát đường huyết, huyết áp chặt chẽ.

Ê - kíp phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Ê - kíp phẫu thuật của BS Nguyễn Văn Dũng, Trưởng Khoa Ung bướu 1, Bệnh viện Bãi Cháy đã tiến hành phẫu thuật nội soi, kiểm tra và đánh giá toàn bộ tổn thương, tiếp cận được khối u kích thước khoảng 2x3cm ở góc bờ cong nhỏ dạ dày chưa xâm lấn thanh mạc.

Phẫu thuật viên thực hiện phẫu tích cắt gần toàn bộ dạ dày, vét hạch, nối hỗng tràng – dạ dày, hoàn toàn nội soi trong ổ bụng. Với kinh nghiệm vững vàng và thao tác phẫu tích chuẩn xác của ê – kíp phẫu thuật, toàn bộ quá trình phẫu thuật diễn ra thuận lợi, an toàn, kiểm soát tốt các nguy cơ biến chứng.

Các bác sĩ phẫu thuật nội soi cắt gần toàn bộ dạ dày cho người bệnh cao tuổi mắc ung thư dạ dày kèm nhiều bệnh lý nền nghiêm trọng tăng huyết áp, xơ gan... - Ảnh BVCC

Ngay sau phẫu thuật, bệnh nhân được chăm sóc tích cực tại Khoa Hồi sức Ung bướu. Sau 5 ngày phẫu thuật, bệnh nhân ăn uống tốt, vết mổ khô, sức khỏe hồi phục tốt, chuẩn bị được xuất viện.

BS Nguyễn Văn Dũng – Trưởng Khoa Ung bướu 1, Bệnh viện Bãi Cháy đánh giá: “Đây là ca bệnh ung thư dạ dày phức tạp do bệnh nhân tuổi cao, có nhiều bệnh lý nền nặng kèm theo như tăng huyết áp, đái tháo đường, xơ gan, bệnh phổi mạn tính…

Những yếu tố này làm tăng biến chứng nguy hiểm đe dọa tính mạng trong phẫu thuật, gây mê. Tuy nhiên, phẫu thuật là giải pháp tối ưu để điều trị triệt căn, cải thiện chất lượng cuộc sống, tuổi thọ cho bệnh nhân.

Vì vậy, phẫu thuật nội soi cắt dạ dày và vét hạch là phương án lựa chọn điều trị tối ưu, hiệu quả nhất bởi ít xâm lấn, giảm mất máu, giảm đau sau mổ, phục hồi nhanh hơn so với mổ mở truyền thống. Đặc biệt có ý nghĩa với người cao tuổi có nhiều bệnh lý nền nguy hiểm”.

Thành công của ca phẫu thuật nội soi điều trị ung thư dạ dày cho người bệnh 85 tuổi đã khẳng định hiệu quả và tính ưu việt của phẫu thuật nội soi trong điều trị ung thư tiêu hóa, đặc biệt thay đổi quan điểm điều trị từ điều trị giảm nhẹ sang phẫu thuật triệt căn với người bệnh lớn tuổi, nhiều bệnh lý nền.

Bệnh nhân hồi phục sức khỏe tốt - Ảnh BVCC

Dấu hiệu cảnh báo sớm ung thư dạ dày

BS Trần Anh Tuấn, Bệnh viện K cho biết, theo thống kê của Bộ Y tế, ung thư dạ dày là bệnh ung thư thứ 4 phổ biến nhất tại Việt Nam, chiếm tỷ lệ 13,4% trong số các bệnh ung thư. Tuy nhiên, tỷ lệ mắc ung thư dạ dày ở Việt Nam không đồng đều, với những vùng miền Trung và Tây Nguyên có tỷ lệ mắc cao hơn so với các vùng khác.

Trong những năm gần đây tỷ lệ người bệnh mắc ung thư dạ dày đến viện khám ngày một nhiều. Nếu như trước đây, độ tuổi hay gặp là ngoài 50 thì gần đây độ tuổi mắc bệnh đang có xu hướng trẻ hóa, nhiều trường hợp dưới 40 tuổi và không ít bệnh nhân ngoài 20 đã mắc bệnh.

Triệu chứng của ung thư dạ dày giai đoạn sớm thường mờ nhạt, một số trường hợp hoàn toàn không có triệu chứng. Dưới đây là một số dấu hiệu có thể gợi ý ung thư dạ dày, cần nhận biết và chủ động đi khám:

Đau bụng thường xuyên: Triệu chứng này xuất hiện ở đa số người bệnh ung thư dạ dày, tuy nhiên cũng gặp ở một số bệnh lý khác như viêm loét dạ dày, viêm ruột, hội chứng ruột kích thích... Cảm giác đau bụng ban đầu thường ít, lâu dần chuyển sang đau âm ỉ ở một vùng bụng trong thời gian dài, không tự hết có thể là dấu hiệu cảnh báo ung thư dạ dày giai đoạn sớm.

Khó tiêu, đầy bụng, ợ nóng: Cảm giác đầy bụng và ợ nóng thường xuyên có thể gặp ở người bị ung thư dạ dày. Đa phần những triệu chứng này thường xảy ra ở người có các vấn đề viêm loét dạ dày - tá tràng. Nếu để tình trạng kéo dài, bệnh có nguy cơ chuyển biến thành ung thư dạ dày.

Chán ăn, mất cảm giác ngon miệng: Ăn uống không cảm thấy ngon, mau no là triệu chứng khá mờ nhạt của ung thư giai đoạn đầu. Triệu chứng này gợi ý tình trạng ung thư dạ dày rõ ràng hơn nếu đi kèm dấu hiệu mệt mỏi, suy nhược, đau bụng, buồn nôn...

Đi ngoài bất thường: Thay đổi thói quen đi ngoài hoặc phân có màu sắc bất thường, ra máu là dấu hiệu của một số vấn đề về sức khỏe, điển hình là bệnh đường tiêu hóa, bao gồm cả ung thư dạ dày.

Sụt cân không rõ nguyên nhân: Đây là sự sụt giảm đáng kể về khối lượng của cơ thể, xảy ra ngay cả khi người bệnh không cố gắng giảm cân. Giảm cân bất thường không do tập luyện hay do ăn kiêng có thể còn cảnh báo ung thư trực tràng hoặc ung thư ở bộ phận khác trên đường tiêu hóa.

Ung thư dạ dày giai đoạn sớm thường có tiên lượng tốt, khả năng điều trị khỏi cao. Do lúc này lượng tế bào ung thư còn ít, bác sĩ sẽ phẫu thuật nội soi cắt một phần nhỏ dạ dày.

Tuy nhiên, ở giai đoạn sớm, người bệnh thường không có triệu chứng nên khó phát hiện. Đa số người bệnh được chẩn đoán khi khám tầm soát ung thư hoặc vô tình phát hiện khi khám các bệnh lý khác.