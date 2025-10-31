Cô gái giúp cụ ông sang đường, bất ngờ bị tát rơi kính mắt

Các nhân chứng tại hiện trường cho biết, cô gái hành động hoàn toàn vì lòng tốt, nhưng cuối cùng lại bị tát "nổ đom đóm mắt", thậm chí văng cả kính xuống đường.

Cuối tháng 9 tại Lan Châu, Cam Túc, Trung Quốc, một cụ ông xách hai chiếc túi đang chậm rãi băng qua đường. Thấy vậy, cô gái mặc áo đỏ đã dừng xe và tốt bụng bước ra đỡ cụ ông qua đường.

Tuy nhiên, cụ ông đột nhiên vung tay trái tát vào mặt cô, khiến kính rơi xuống đường. Cô gái theo bản năng sờ lên mặt, nhặt kính lên, đeo lại và sau đó rời đi bằng xe ô tô của mình.

Các nhân chứng cho biết, cô gái hành động hoàn toàn vì lòng tốt, nhưng cuối cùng lại bị tát văng kính, họ gọi vụ việc này là "bằng chứng cho thấy làm người tốt khó khăn như thế nào".

Sau đó, cảnh sát xác nhận rằng không có xe nào bấm còi vào thời điểm đó,cô gái và cụ ông là người lạ, hành động của cô ấy hoàn toàn có ý tốt.

Người đàn ông lớn tuổi sau đó đã được tìm thấy và được yêu cầu phải xin lỗi, vì đánh người là sai. Vấn đề hiện đã được giải quyết.

NĐT