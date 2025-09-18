Cổ đông lớn của Tín Nghĩa là ai?

Tín Nghĩa kinh doanh chính trong lĩnh vực hạ tầng KCN, xăng dầu, chế biến và XNK nông sản và cà phên, dịch vụ kho cảng logistics, địa ốc...

Tín Nghĩa là Tổng Công ty lớn của tỉnh Đồng Nai với 11 công ty con gồm: Công ty cổ phần Logistics Tín Nghĩa – ICD Biên Hòa, CTCP Xăng dầu Tín Nghĩa, CTCP Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa, CTCP Đầu tư Nhơn Trạch, CTCP Tín Nghĩa (Lào), CTCP Khu công nghiệp Tín Nghĩa – Phương Đông, CTCP Phát triển Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Nhật Bản, CTCP Chế biến XNK Nông sản Thực phẩm Đồng Nai (Donafoods), Tổng kho xăng dầu Phú Hữu, CTCP Hiệp Phú.

Công ty liên kết gồm: CTCP Thống Nhất, CTCP Thương mại và Xây dựng Phước Tân, CTCP Quản lý Dự án Tín Nghĩa, CTCP Dịch vụ Bảo vệ Chuyên nghiệp Tín Nghĩa.

Tổng Công ty Tín Nghĩa có vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng, người đại diện theo pháp luật kiêm Chủ tịch HĐQT là bà Đặng Thị Thanh Hà. Còn Tổng giám đốc là ông Trần Trung Tuấn.

Tại thời điểm tháng 5/2025, cổ đông lớn của Tín Nghĩa là Tỉnh uỷ Đồng Nai (48,06%) và CTCP Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Xây dựng Sài Gòn (24,96%).

6 tháng 2024, Vật liệu Xây dựng Sài Gòn nhận hơn 24,9 tỷ đồng cổ tức của Tín Nghĩa, còn Văn phòng Tỉnh uỷ Đồng Nai nhận về hơn 48 tỷ đồng.

Ảnh minh hoạ

Được biết, CTCP Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Xây dựng Sài Gòn tham gia vào Tín Nghĩa tháng 5/2021 khi mua vào 48 triệu cổ phiếu TID từ CTCP Đầu tư Thành Thành Công.

Trong khi đó, CTCP Đầu tư xây dựng và Vật liệu Xây dựng Sài Gòn là thành viên thuộc CTCP Đầu tư Xây dựng Tuấn Lộc (Tuấn Lộc Group). Song song với đó, nhóm này đã lần lượt đề cử thành viên tham gia HĐQT TID nhiệm kỳ 2021-2026 là Trần Hoài Nam và Nguyễn Thành Đạt. Tuy nhiên, từ ngày 11/6/2025, HĐQT TID đã miễn nhiệm 2 Thành viên HĐQT này cùng ông Trần Ngọc Thơ, đồng thời bổ nhiệm ông Nguyễn Cao Nhơn (do Vật liệu Xây dựng Sài Gòn đề cử) vào HĐQT.

Hiện Xây dựng Tuấn Lộc có vốn điều lệ 4.330 tỷ đồng. Người đại diện theo pháp luật là Tổng giám đốc Bùi Thái Hà (SN 1976).

Ngoài nắm giữ cổ phần tại Tín Nghĩa, Công ty Tuấn Lộc còn bộc lộ sự "bành trướng" khi liên tiếp thâu tóm cổ phần của các công ty gốc nhà nước, chẳng hạn như Tổng Công ty Xây dựng số 1 (CC1), CTCP Đầu tư Xây dựng Hạ tầng TPHCM (CII), CTCP Tập đoàn Cienco 4 (C4G), CTCP Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An (PAP), CTCP Cảng Nghệ Tĩnh (NAP)...

Cùng với những thay đổi về nhân sự, Báo cáo tài chính của Tín Nghĩa cũng tiết lộ những giao dịch đột biến với các công ty thuộc hệ sinh thái Tuấn Lộc. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2025, Tín Nghĩa đã bán hàng và cung cấp dịch vụ cho Công ty TNHH Tuấn Lộc Commodities với giá trị gần 610 tỷ đồng, tăng vọt so với mức 23,6 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2024. Cùng lúc, Tín Nghĩa cũng mua hàng hoá từ công ty này với giá trị hơn 924 tỷ đồng. Lãi cho vay vốn, lãi chậm thanh toán của Tín Nghĩa cho Tuấn Lộc Commodities là hơn 2 tỷ đồng.

Những con số này đặt ra một câu hỏi lớn: Phải chăng Tín Nghĩa đang chuyển hướng, dồn trọng tâm kinh doanh vào các giao dịch với nhóm cổ đông mới?