Có 874.8113 thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2026

Có 874.8113 thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học và cao đẳng năm 2026, trong đó có 467.5905 thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành STEM.

Sáng ngày 15/7, Bộ GD&ĐT cho biết, có 1.241.9142 thí sinh đăng ký dự thi đại học năm 2026; tính đến hết ngày 14/7, ngày cuối cùng để thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển đợt 1 vào các trường đại học, cao đẳng năm 2026 trên Hệ thống của Bộ GD&ĐT đã có tổng số 874.8113 thí sinh đã nhập nguyện vọng, với tổng số 7.180.8604 nguyện vọng. Trong đó, số thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành STEM là 467.5905. Số lượng nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào các ngành STEM là 2.368.1796. Số thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành 179: 331.6937. Số lượng nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào các ngành 179: 1.291.839.

Như vậy, có khoảng hơn 325.000 thí sinh đã không đăng ký xét tuyển đại học và cao đẳng năm 2026.

Điểm mới của mùa tuyển sinh năm nay là thí sinh chỉ được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng thay vì không giới hạn số lượng nguyện vọng như các năm trước đây. Trong thời gian đăng ký, thí sinh được quyền thay đổi, điều chỉnh nguyện vọng không giới hạn số lần.

Thí sinh hoàn thành đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống trước 17 giờ ngày 14/7. Ảnh: A.T/Nguồn baodienbienphu.vn

Thí sinh không cần đăng ký phương thức xét tuyển. Từ tất cả các dữ liệu điểm thi của thí sinh, hệ thống sẽ tự lựa chọn phương thức xét tuyển có lợi nhất cho thí sinh trong số các phương thức xét tuyển do trường đại học đã quy định cho ngành học thí sinh đăng ký.

Theo các chuyên gia, căn cứ điểm thi năm nay và điểm chuẩn xét tuyển của các trường những năm trước, thí sinh nên chia các nguyện vọng theo ba nhóm: nhóm ngành có điểm chuẩn cao hơn so với điểm của thí sinh, nhóm ngành có điểm chuẩn ngang bằng và nhóm ngành có điểm chuẩn thấp hơn.

Thí sinh nên ưu tiên cho ngành trước khi chọn trường. Việc chọn ngành học căn cứ trên năng lực, sở trường, sở thích, nhu cầu xã hội, điều kiện thực tế của thí sinh. Một ngành học có nhiều trường cùng đào tạo. Việc chọn trường có thể căn cứ vào điểm chuẩn, chất lượng và định hướng đào tạo, học phí, vị trí địa lý…

Từ 15/7 đến 17h ngày 21/7, thí sinh nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến theo số lượng nguyện vọng đã đăng ký.

Thí sinh trúng tuyển phải hoàn thành xác nhận nhập học trực tuyến trước 17h ngày 21/8.