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[GALLERY] "Con ngõ đau khổ" 381 Nguyễn Khang trước ngày thay da đổi thịt

Xã hội

[GALLERY] "Con ngõ đau khổ" 381 Nguyễn Khang trước ngày thay da đổi thịt

Từng được người dân ví như "con ngõ đau khổ" của Hà Nội, ngõ 381 Nguyễn Khang đang bước vào giai đoạn giải phóng mặt bằng để thực hiện cải tạo, mở rộng. 

Trường Hân
Những ngày đầu tháng 7, ngõ 381 Nguyễn Khang không còn là hình ảnh quen thuộc của một con ngõ chật hẹp ken đặc phương tiện. Thay vào đó là những căn nhà đang được tháo dỡ, tường gạch đổ xuống, máy xúc hoạt động liên tục và hàng rào công trường được dựng lên dọc tuyến.
Những ngày đầu tháng 7, ngõ 381 Nguyễn Khang không còn là hình ảnh quen thuộc của một con ngõ chật hẹp ken đặc phương tiện. Thay vào đó là những căn nhà đang được tháo dỡ, tường gạch đổ xuống, máy xúc hoạt động liên tục và hàng rào công trường được dựng lên dọc tuyến.
Theo các thông tin được công bố, dự án cải tạo, mở rộng ngõ 381 Nguyễn Khang có chiều dài gần 400 m, đoạn từ phố Thành Thái đến phố Nguyễn Khang, sau khi hoàn thành sẽ có mặt cắt ngang khoảng 21,5 m, kết nối trực tiếp với tuyến Vành đai 2,5, góp phần giảm tải giao thông khu vực phía Tây Hà Nội.
Theo các thông tin được công bố, dự án cải tạo, mở rộng ngõ 381 Nguyễn Khang có chiều dài gần 400 m, đoạn từ phố Thành Thái đến phố Nguyễn Khang, sau khi hoàn thành sẽ có mặt cắt ngang khoảng 21,5 m, kết nối trực tiếp với tuyến Vành đai 2,5, góp phần giảm tải giao thông khu vực phía Tây Hà Nội.
Dự án đã được thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư từ năm 2015. Tuy nhiên, trong nhiều năm, việc triển khai gần như "đứng bánh" do những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường và tái định cư.
Dự án đã được thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư từ năm 2015. Tuy nhiên, trong nhiều năm, việc triển khai gần như "đứng bánh" do những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường và tái định cư.
Suốt nhiều năm qua, ngõ 381 Nguyễn Khang là tuyến kết nối quan trọng giữa các khu vực Thành Thái, Duy Tân, Xuân Thủy với đường Nguyễn Khang và đường Láng. Dù chỉ rộng khoảng 3–5 m, con ngõ mỗi ngày vẫn phải "gánh" lưu lượng lớn ô tô, xe máy và học sinh qua lại.
Suốt nhiều năm qua, ngõ 381 Nguyễn Khang là tuyến kết nối quan trọng giữa các khu vực Thành Thái, Duy Tân, Xuân Thủy với đường Nguyễn Khang và đường Láng. Dù chỉ rộng khoảng 3–5 m, con ngõ mỗi ngày vẫn phải "gánh" lưu lượng lớn ô tô, xe máy và học sinh qua lại.
Nhiều thời điểm, đặc biệt vào giờ cao điểm hoặc giờ tan học của các trường trong khu vực, ô tô và xe máy nối đuôi nhau kéo dài hàng trăm mét. Có những đoạn hẹp đến mức hai ô tô gần như không thể tránh nhau, khiến ùn tắc trở thành hình ảnh quen thuộc đối với người dân nơi đây.
Nhiều thời điểm, đặc biệt vào giờ cao điểm hoặc giờ tan học của các trường trong khu vực, ô tô và xe máy nối đuôi nhau kéo dài hàng trăm mét. Có những đoạn hẹp đến mức hai ô tô gần như không thể tránh nhau, khiến ùn tắc trở thành hình ảnh quen thuộc đối với người dân nơi đây.
Không chỉ chật hẹp, mặt đường cũng xuống cấp nghiêm trọng. Nhiều vị trí xuất hiện ổ gà, bong tróc, lún võng sau nhiều năm khai thác. Mỗi khi mưa lớn, nước đọng thành từng vũng khiến việc đi lại trở nên khó khăn, còn ngày nắng bụi đất lại phủ kín mặt đường.
Không chỉ chật hẹp, mặt đường cũng xuống cấp nghiêm trọng. Nhiều vị trí xuất hiện ổ gà, bong tróc, lún võng sau nhiều năm khai thác. Mỗi khi mưa lớn, nước đọng thành từng vũng khiến việc đi lại trở nên khó khăn, còn ngày nắng bụi đất lại phủ kín mặt đường.
Chị Ngô Thị Thu Huyền, người dân sống tại đây cho biết: 'Khó khăn và mệt mỏi không chỉ ở việc chúng tôi đi lại hàng ngày, mà bụi bặm rồi an toàn giao thông không được đảm bảo. Thỉnh thoảng xe tải còn quệt cả vào người đi xe máy nếu đi ngược chiều'.
Chị Ngô Thị Thu Huyền, người dân sống tại đây cho biết: 'Khó khăn và mệt mỏi không chỉ ở việc chúng tôi đi lại hàng ngày, mà bụi bặm rồi an toàn giao thông không được đảm bảo. Thỉnh thoảng xe tải còn quệt cả vào người đi xe máy nếu đi ngược chiều'.
Theo ghi nhận của báo chí, chính tình trạng xuống cấp kéo dài đã khiến người dân gọi nơi đây là "con ngõ đau khổ". Không chỉ giao thông bị ảnh hưởng, hoạt động kinh doanh, sinh hoạt của hàng trăm hộ dân cũng gặp nhiều bất tiện.
Theo ghi nhận của báo chí, chính tình trạng xuống cấp kéo dài đã khiến người dân gọi nơi đây là "con ngõ đau khổ". Không chỉ giao thông bị ảnh hưởng, hoạt động kinh doanh, sinh hoạt của hàng trăm hộ dân cũng gặp nhiều bất tiện.
Từ cuối tháng 6/2026, chính quyền phường Cầu Giấy bắt đầu tổ chức giải phóng mặt bằng để phục vụ dự án. Nhiều hộ dân đã tự tháo dỡ công trình, bàn giao đất theo kế hoạch để nhà thầu có thể triển khai các hạng mục tiếp theo.
Từ cuối tháng 6/2026, chính quyền phường Cầu Giấy bắt đầu tổ chức giải phóng mặt bằng để phục vụ dự án. Nhiều hộ dân đã tự tháo dỡ công trình, bàn giao đất theo kế hoạch để nhà thầu có thể triển khai các hạng mục tiếp theo.
Quá trình giải tỏa cũng kéo theo một khối lượng lớn vật liệu xây dựng. Gạch vỡ, bê tông, sắt thép, cửa sắt và mái tôn được tập kết tạm ven đường, tạo nên khung cảnh ngổn ngang tại nhiều vị trí.
Quá trình giải tỏa cũng kéo theo một khối lượng lớn vật liệu xây dựng. Gạch vỡ, bê tông, sắt thép, cửa sắt và mái tôn được tập kết tạm ven đường, tạo nên khung cảnh ngổn ngang tại nhiều vị trí.
Bên cạnh phế liệu xây dựng, nhiều khu vực còn xuất hiện rác thải sinh hoạt bị đổ lẫn vào đống vật liệu sau tháo dỡ. Nếu không được thu gom kịp thời, các điểm tập kết này có nguy cơ trở thành bãi rác tự phát, ảnh hưởng đến môi trường và mỹ quan đô thị.
Bên cạnh phế liệu xây dựng, nhiều khu vực còn xuất hiện rác thải sinh hoạt bị đổ lẫn vào đống vật liệu sau tháo dỡ. Nếu không được thu gom kịp thời, các điểm tập kết này có nguy cơ trở thành bãi rác tự phát, ảnh hưởng đến môi trường và mỹ quan đô thị.
Việc phá dỡ nhà cửa cũng khiến nhiều đoạn tuyến bị thu hẹp tạm thời. Xe máy, ô tô phải di chuyển chậm qua khu vực thi công để đảm bảo an toàn, trong khi người đi bộ phải len lỏi giữa hàng rào công trường và các đống vật liệu.
Việc phá dỡ nhà cửa cũng khiến nhiều đoạn tuyến bị thu hẹp tạm thời. Xe máy, ô tô phải di chuyển chậm qua khu vực thi công để đảm bảo an toàn, trong khi người đi bộ phải len lỏi giữa hàng rào công trường và các đống vật liệu.
Theo chính quyền địa phương, việc đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng là điều kiện tiên quyết để dự án có thể triển khai đồng bộ, tránh tình trạng thi công kéo dài như nhiều năm trước.
Theo chính quyền địa phương, việc đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng là điều kiện tiên quyết để dự án có thể triển khai đồng bộ, tránh tình trạng thi công kéo dài như nhiều năm trước.
Sau khi hoàn thành, tuyến đường sẽ được mở rộng lên 21,5 m, kết nối với đường Vành đai 2,5, tạo thêm hướng lưu thông giữa khu vực Dịch Vọng, Cầu Giấy và các tuyến đường lớn lân cận. Các chuyên gia kỳ vọng dự án sẽ góp phần giảm áp lực giao thông vốn tồn tại nhiều năm tại khu vực này.
Sau khi hoàn thành, tuyến đường sẽ được mở rộng lên 21,5 m, kết nối với đường Vành đai 2,5, tạo thêm hướng lưu thông giữa khu vực Dịch Vọng, Cầu Giấy và các tuyến đường lớn lân cận. Các chuyên gia kỳ vọng dự án sẽ góp phần giảm áp lực giao thông vốn tồn tại nhiều năm tại khu vực này.
Dù còn nhiều khó khăn trong quá trình triển khai, những hình ảnh nhà cửa được tháo dỡ đồng loạt cho thấy dự án đã bước sang giai đoạn thực hiện thực chất sau gần 10 năm chờ đợi. Đây được xem là bước tiến quan trọng để gỡ bỏ một trong những điểm nghẽn giao thông kéo dài của khu vực phía Tây Hà Nội.
Dù còn nhiều khó khăn trong quá trình triển khai, những hình ảnh nhà cửa được tháo dỡ đồng loạt cho thấy dự án đã bước sang giai đoạn thực hiện thực chất sau gần 10 năm chờ đợi. Đây được xem là bước tiến quan trọng để gỡ bỏ một trong những điểm nghẽn giao thông kéo dài của khu vực phía Tây Hà Nội.
Hiện trường hôm nay vẫn còn bụi đất, gạch đá và tiếng máy móc thi công. Nhưng phía sau khung cảnh ngổn ngang ấy là kỳ vọng của người dân về một tuyến đường rộng rãi, an toàn và đồng bộ hơn trong tương lai. Với tiến độ giải phóng mặt bằng đang được đẩy nhanh, ngõ 381 Nguyễn Khang được kỳ vọng sẽ sớm khép lại hình ảnh của "con ngõ đau khổ" để trở thành một trục kết nối mới của khu vực Cầu Giấy.
Hiện trường hôm nay vẫn còn bụi đất, gạch đá và tiếng máy móc thi công. Nhưng phía sau khung cảnh ngổn ngang ấy là kỳ vọng của người dân về một tuyến đường rộng rãi, an toàn và đồng bộ hơn trong tương lai. Với tiến độ giải phóng mặt bằng đang được đẩy nhanh, ngõ 381 Nguyễn Khang được kỳ vọng sẽ sớm khép lại hình ảnh của "con ngõ đau khổ" để trở thành một trục kết nối mới của khu vực Cầu Giấy.
Trường Hân
#Ngõ 381 Nguyễn Khang #giải phóng mặt bằng #cải tạo đường #giao thông Hà Nội #đô thị #kế hoạch mở rộng

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