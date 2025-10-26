Hà Nội

Chuyên gia phấn khích tìm thấy thỏi chì đặc biệt thời Đồ Đồng

Kho tri thức

Phân tích thành phần kim loại cho thấy thỏi chì có nguồn gốc lạ, hé mở dấu hiệu về các tuyến giao thương châu Âu cổ đại.

Thiên Đăng (Theo thehistoryblog)
Tại gần Dereham ở Norfolk, Vương Quốc Anh, các chuyên gia đến từ Bảo Tàng Anh bất ngờ tìm thấy một kho báu lạ. Ảnh: @Bảo Tàng Anh.
Đó là một kho báu kim loại, chứa nhiều hiện vật bên trong, ước tính có niên đại từ cuối Thời Kỳ Đồ Đồng, khoảng năm 950 - năm 800 Trước Công Nguyên. Ảnh: @Bảo Tàng Anh.
Các kỹ thuật thăm dò, phân tích khảo cổ học chuyên sâu cho thấy, kho báu gồm bốn đầu rìu, bốn mũi đục gỗ, một mảnh từ lưỡi kiếm, tất cả đều làm bằng đồng. Ảnh: @Bảo Tàng Anh.
Quan trọng hơn, ba thỏi chì hình chữ nhật cũng được tìm thấy. Ảnh: @Bảo Tàng Anh.
Tuy nhiên, chì là thứ khiến các chuyên gia khảo cổ Anh phấn khích nhất trong kho báu đặc biệt này, bởi sự xuất hiện của chì trong Thời Kỳ Đồ Đồng là cực kỳ hiếm. Ảnh: @Bảo Tàng Anh.
Sự hiếm có của chì càng trở nên rõ ràng hơn khi xét đến việc Bảo tàng Anh chỉ sở hữu một thỏi chì Thời Kỳ Đồ Đồng khác, được phát hiện trong quá trình khai quật tại Cầu Runnymede gần Egham ở Surrey vào những năm 1980. Ảnh: @Bảo Tàng Anh.
Việc phát hiện kho báu kim loại mới này gần Biển Bắc đã khiến Tiến sĩ Wilkin đến từ Bảo Tàng Anh suy đoán rằng, Dereham có thể là một trạm giao dịch Thời Kỳ Đồ Đồng. Ảnh: @Bảo Tàng Anh.
Giả thuyết này phù hợp với bằng chứng cho thấy, thợ rèn Thời Kỳ Đồ Đồng rất chuyên môn hóa, và có thể di chuyển giữa các cộng đồng để chế tạo công cụ cho các khu định cư khác nhau. Ảnh: @Bảo Tàng Anh.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “2 chiếc thuyền độc đáo bậc nhất của ngành khảo cổ học”. Nguồn video: @THVL 24News.
#Thỏi chì #Thời Đại Đồ Đồng #kim loại #chế tác #kho báu

