Chuyên gia lý giải hiện tượng bầu trời chuyển sang màu đỏ rực ở Australia

Theo chuyên gia, bầu trời chuyển sang màu đỏ rực như "tận thế" trước khi bão đổ bộ ở Australia là do bụi mịn từ đất lơ lửng dày đặc trong không khí.

Mới đây, hiện tượng bầu trời chuyển sang màu đỏ - cam xảy ra ngày 27/3 tại nhiều khu vực nước Australia, đặc biệt ở thị trấn Denham (vịnh Shark Bay). Nhiều người dân bất ngờ, thậm chí kinh ngạc khi nhìn thấy bầu trời đỏ rực như "tận thế" trước khi bão Narelle đổ bộ vào đất liền.

Trong khi một số nơi bầu trời chuyển sang đỏ rực, bầu trời ở vài nơi khác lại có màu cam. Người dân đã chụp được ảnh, quay video về hiện tượng bầu trời chuyển sang màu đỏ - cam và chia sẻ trên mạng xã hội. Những hình ảnh này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Thậm chí, một số người để lại bình luận rằng cảnh tượng đó trông giống như trong các bộ phim khoa học viễn tưởng hoặc ngày tận thế.

Liên quan đến sự việc này, các chuyên gia thời tiết lý giải hiện tượng bầu trời chuyển sang màu đỏ - cam xảy ra ở Australia là do bụi mịn từ đất lơ lửng dày đặc trong không khí trước khi bão ập đến.

Cụ thể, đất ở Australia vốn có màu đỏ do giàu sắt và quá trình oxy hóa trong điều kiện khí hậu nóng khô, khiến đá chứa sắt bị "gỉ" và vỡ thành bụi mịn. Khi gặp gió mạnh như trước khi bão Narelle đổ bộ, lớp bụi này dễ dàng bị cuốn lên không trung, tạo điều kiện cho ánh sáng Mặt trời bị tán xạ theo cách đặc biệt.

Do đặc tính bước sóng, ánh sáng xanh bị tán xạ nhiều hơn, trong khi các bước sóng dài như đỏ và cam chiếm ưu thế. Điều này khiến bầu trời chuyển sang sắc đỏ đậm. Hiện tượng này còn được gọi là "tán xạ Mie", thường xảy ra khi có nhiều hạt bụi hoặc khói siêu nhỏ trong khí quyển.

Theo các chuyên gia, mặc dù hiện tượng "tán xạ Mie" hiếm gặp nhưng đây là hiện tượng tự nhiên, phản ánh sự kết hợp giữa điều kiện địa chất đặc thù và thời tiết cực đoan tại khu vực.

Đây không phải là lần đầu tiên ghi nhận hiện tượng bầu trời chuyển sang màu đỏ. Trước đó, vào năm 2019, một vụ cháy rừng nghiêm trọng xảy ra tại Australia đã khiến bầu trời chuyển từ đen sang đỏ máu.

