Chuyên gia cảnh báo nguy cơ lộ ảnh khi quét Face ID

Chuyên gia từ Fudan University cảnh báo người dùng không nên quét khuôn mặt trong tình trạng nhạy cảm, vì camera có thể ghi lại toàn bộ khung hình xung quanh.

Công nghệ nhận diện khuôn mặt đang được sử dụng rộng rãi trong thanh toán, đăng nhập và xác thực tài khoản trên nhiều nền tảng số.
Tuy nhiên, một chuyên gia từ Fudan University vừa đưa ra cảnh báo quan trọng liên quan đến quyền riêng tư khi quét Face ID.
Theo giáo sư Zhang Junping, người dùng tuyệt đối không nên thực hiện xác thực khuôn mặt khi đang tắm hoặc trong tình trạng không mặc quần áo.
Nguyên nhân là camera điện thoại thực tế ghi lại toàn bộ khung hình trong tầm nhìn, chứ không chỉ khuôn mặt như vòng tròn hướng dẫn trên màn hình.
Điều này đồng nghĩa với việc không gian xung quanh hoặc phần thân trên của người dùng cũng có thể xuất hiện trong dữ liệu hình ảnh.
Các dữ liệu sinh trắc học sau đó thường được gửi lên máy chủ để hệ thống AI phân tích và xác minh danh tính.
Theo chuyên gia an ninh mạng He Yanzhe, nguy cơ rò rỉ hình ảnh vẫn tồn tại nếu hệ thống bị tấn công hoặc quản trị kém.
Vì vậy, người dùng được khuyến cáo chỉ quét Face ID ở môi trường an toàn và tránh cấp quyền camera cho ứng dụng không rõ nguồn gốc.
Thiên Trang (TH)
#Face ID #quyền riêng tư #an ninh mạng #Fudan University #nhận diện khuôn mặt #bảo vệ dữ liệu

