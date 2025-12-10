Hà Nội

Chuột đồng quay lu đặc sản Đồng Tháp khiến thực khách vừa sợ vừa mê

Chuột đồng quay lu đặc sản Đồng Tháp với lớp da giòn rụm, thịt béo thơm, trở thành món nhậu độc đáo khiến nhiều du khách tò mò thử một lần.

Vân Giang (Tổng hợp)
Đồng Tháp không chỉ nổi tiếng với những cánh đồng sen bát ngát hay làng hoa kiểng rực rỡ, mà còn có một đặc sản khiến nhiều du khách vừa tò mò vừa e dè: chuột đồng quay lu. Ảnh Internet
Món ăn này từng lọt top 100 món đặc sản Việt Nam 2021-2022 do Tổ chức Kỷ lục Việt Nam và Top Việt Nam bình chọn, khẳng định vị thế trong ẩm thực miền Tây Nam Bộ. Ảnh Internet
Chuột đồng nguyên liệu chính sinh sống chủ yếu ở các cánh đồng lúa, ăn lúa gạo và các loại củ quả tự nhiên. Thịt chuột đồng béo, chắc, ít mùi hôi, tạo nên hương vị đặc trưng khó nhầm lẫn. Bên cạnh chuột đồng, thịt chuột cống cũng được sử dụng phổ biến, cả hai loại đều mang lại trải nghiệm ẩm thực độc đáo. Ảnh Internet
Quy trình chế biến chuột đồng quay lu đòi hỏi kỹ thuật tỉ mỉ. Chuột sau khi làm sạch, trụng nước sôi, loại bỏ lông và ruột sẽ được tẩm ướp gia vị như dầu hào, ngũ vị hương, muối hay mắm. Ảnh Toptentravel
Tiếp đó, từng con được xếp vào lu – loại lu đặc biệt được khoét lỗ đáy để bỏ than, quay đều cho đến khi thịt chín. Trong quá trình quay, người chế biến cần thường xuyên mở nắp, trở đều, thêm mỡ hoặc nước gia vị để thịt thấm đều và mềm mọng. Ảnh dacsanmienTay
Khi gần hoàn thành, lớp da được phết mật ong giúp món ăn lên màu đỏ nâu bắt mắt, đồng thời dậy mùi thơm hấp dẫn. Ảnh dacsanthonque
Chuột đồng quay lu đạt chuẩn khi phần da phồng lên, giòn rụm, thịt chín mềm, mọng nước. Món này thường được thưởng thức kèm rau thơm, chấm muối tiêu chanh, mang đến hương vị đậm đà. Nhất là khi ăn nóng, món ăn trở thành lựa chọn lý tưởng cho những bữa nhậu lai rai, tụ tập bạn bè hay người thân, vừa độc đáo vừa giàu trải nghiệm. Ảnh Toptentravel
Dù hình thức hơi “kỳ lạ” đối với nhiều du khách lần đầu nhìn thấy, chuột đồng quay lu vẫn là minh chứng sống động cho sự phong phú của ẩm thực miền Tây Nam Bộ. Ảnh Internet
Với những ai muốn khám phá trọn vẹn văn hóa và ẩm thực địa phương, món ăn này chắc chắn không thể bỏ qua khi đặt chân đến Đồng Tháp. Ảnh Công Mạo
