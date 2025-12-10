Chuột đồng quay lu đặc sản Đồng Tháp khiến thực khách vừa sợ vừa mê

Chuột đồng quay lu đặc sản Đồng Tháp với lớp da giòn rụm, thịt béo thơm, trở thành món nhậu độc đáo khiến nhiều du khách tò mò thử một lần.
Người dùng bất ngờ khi ChatGPT liên tục lắp bắp, trả lời sai giờ giấc dù câu hỏi cực đơn giản.
Mùa Noel đang đến, bên cạnh những cây thông lấp lánh truyền thống, cộng đồng mạng đang xôn xao trước loạt cây thông độc đáo từ đồ ăn, vật dụng quen thuộc.
UNITED24 cho biết, tháp pháo Sky Sentinel do AI dẫn đường hiện đã được triển khai sau khi tiêu diệt sáu UAV Shahed trong quá trình thử nghiệm chiến đấu.
Trong 3 tuần tới, 3 con giáp đón vận may, quý nhân giúp mở ra cơ hội mới trong công việc và tài chính, tăng khả năng tích lũy và thành công.
Bức tượng bằng bạc tạc sinh vật lai nửa bò nửa người được khai quật ở Iran. Hiện vật này có thể từng là một phần của nghi lễ cách đây khoảng 5.000 năm.
HONOR 500 series ra mắt với thiết kế giống iPhone Air nhưng sở hữu pin 8.000mAh và chip mạnh mẽ.
Khu định cư phức hợp cổ ở Nga chứa 30 tấm bảng khảm và một loạt các tấm bảng trang trí hình tròn mô tả chữ vạn, chim chóc và các sinh vật thần thoại.
Sống trong những khu rừng ẩm rậm rạp Nam Mỹ, lười hai ngón (Choloepus didactylus) nổi tiếng với lối sống chậm rãi và tập tính kỳ lạ ít ai ngờ tới.
Nga chính thức tuyên bố, 5 lữ đoàn đã sẵn sàng và một mặt trận mới sắp mở ra; quân Ukraine đang thoát khỏi vòng vây gần Pokrovsk; quân Nga giành lại Sukhetsky.
Robot bảo mẫu ngày càng thông minh, từ chăm sóc trẻ em đến hỗ trợ người già, hứa hẹn thay đổi cuộc sống.
Tính đến tối 9/12, số trường hợp bị thương trong trận động đất mạnh 7,5 độ Richter ở Nhật Bản được xác định là 34 người.
Loạt hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy bộ ba mẫu SUV mới của Mazda gồm CX-5 2026, CX-60 và CX-90 đã xuất hiện bên trong một showroom tại Việt Nam.
Du lịch nước ngoài tưởng đơn giản nhưng nhiều hành vi nhỏ như bơi đêm, hút vape hay mang cát về nhà có thể khiến du khách bị phạt nặng, trục xuất.
Thế hệ mới của Kia Seltos đang dần lộ diện qua các hình ảnh teaser chính thức cùng những bản phác họa kỹ thuật số. Dự kiến ra mắt toàn cầu vào ngày 10/12/2025.
Huyền Diệu, Ciin và Hoài Thu là 3 hot girl gần đây đã 'đu trend thuê trạm tỷ chụp ảnh và cho ra đời những bộ ảnh 'để đời' với phong cách thời trang ấn tượng.
Á hậu Quỳnh Châu tận hưởng cuộc sống hôn nhân ngọt ngào bên doanh nhân Phát Nguyễn, được khen ngợi rạng rỡ hơn khi mang bầu con đầu lòng.
Không chỉ nổi bật với tài năng võ thuật mà còn sở hữu ngoại hình cuốn hút, Nguyễn Tiến Triển được mệnh danh là 'hot boy võ thuật' của đoàn thể thao Việt Nam.
Đăng tải loạt khoảnh khắc check-in tại trời Tây, Louis Phạm nhanh chóng thu hút mọi ánh nhìn, đặc biệt là khi tạo dáng bên những chiếc xế hộp hạng sang.
Tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Ninh Bình đã mở ra trục giao thông chiến lược kết nối liên vùng, tạo động lực cho phát triển kinh tế và du lịch biển.
Nghệ sĩ Thương Tín góp mặt trong phim điện ảnh Cu li không bao giờ khóc ra mắt năm 2024. Những năm cuối đời, ngoài đóng phim, ông còn ca hát.