Tràn khí màng phổi phức tạp do kén khí vỡ

5 ngày không xì hết khí nguy cơ đe dọa tính mạng

Khoa ngoại Lồng ngực, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật cắt kén khí phức tạp ở phổi cho 1 nam bệnh nhân bị tràn khí màng phổi do vỡ kén khí.

ThS.BS Dương Chí Lực, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam thông tin, người bệnh N.S.T. (70 tuổi, xã Lân Phong, tỉnh Quảng Ngãi), nhập viện trong tình trạng tràn khí màng phổi trái do kén khí vỡ.

Bệnh nhân đã được đặt dẫn lưu tại cơ sở y tế địa phương nhưng sau 5 ngày vẫn không hết xì khí.

Khi chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam, người bệnh được theo dõi tại Khoa Ngoại tim mạch - lồng ngực, tiến hành tập thở, làm xét nghiệm và chuẩn bị phẫu thuật xử lý nguyên nhân gây tràn khí.

Thăm khám cho thấy người bệnh đang ở đợt cấp của bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, kèm theo nhiều kén khí lớn ở cả hai bên phổi, nền khí phế thủng nặng. Đây là yếu tố nguy cơ cao trong gây mê và phẫu thuật, bởi chỉ cần kén khí bên phổi còn lại vỡ cũng có thể đe dọa tính mạng.

Trước tình huống này, ê kíp bác sĩ đã hội chẩn, xây dựng phương án ứng phó tối ưu và chủ động phục hồi chức năng hô hấp cho bệnh nhân trước mổ.

Hình ảnh kén khí phổi trên phim cắt lớp vi tính của người bệnh - Ảnh BVCC

Ca phẫu thuật nội soi lồng ngực hỗ trợ (VATS) được thực hiện thành công. Các kén khí lớn, trong đó có kén đang xì khí được cắt bỏ bằng máy khâu cắt tự động, kết hợp bóc màng phổi để phòng tái phát.

Sau mổ, người bệnh vẫn còn rò khí do các kén nhỏ vỡ nên tiếp tục được bơm làm dính màng phổi. Ba ngày sau, tình trạng rò khí chấm dứt, dẫn lưu được rút, kết quả chụp kiểm tra cho thấy phổi hồi phục tốt. Người bệnh xuất viện sau 7 ngày và tái khám cho kết quả khả quan.

Suy hô hấp, tử vong nếu không điều trị kịp thời

Theo ThS.BS Dương Chí Lực, kén khí phổi là một bệnh lý khá thường gặp của đường hô hấp, đó là sự giãn nở bất thường của các tiểu phế quản tận, tạo nên các bóng khí ở bề mặt hoặc bên trong nhu mô phổi, có thể xuất hiện ở một hoặc cả hai bên phổi.

Kén khí phổi thường mắc phải bởi các yếu tố thuận lợi gây nên như: hút thuốc lá nhiều, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), hen phế quản, xơ phổi, bệnh bụi phổi, thiếu alpha-1-antritypsin ….

Khi kích thước còn nhỏ, kén khí phổi thường chưa gây nên triệu chứng gì và được phát hiện một cách tình cờ, nhưng kén khí sẽ phát triển dần theo thời gian và gây nên các biến chứng như chèn ép các phần phổi còn lại, gây xẹp phổi, nhiễm trùng kén khí, chảy máu … nguy hiểm và thường gặp nhất là vỡ kén khí gây tràn khí màng phổi, biến chứng này sẽ dẫn đến suy hô hấp và tử vong nếu không được điều trị kịp thời.

Phẫu thuật cắt kén khí được xem là phương pháp cơ bản trong điều trị, trong đó phẫu thuật nội soi lồng ngực luôn được lựa chọn hàng đầu. Có thể là nội soi hoàn toàn (TTS) hoặc nội soi hỗ trợ (VATS).

Phẫu thuật nội soi lồng ngực cắt kén khí màng phổi do vỡ kén khí là 1 kỹ thuật tuy không quá phức tạp, nhưng cái khó ở đây là các kén khí phức tạp trên nền một bệnh phổi có sẵn, vừa phải cải thiện chức năng hô hấp và đồng thời đề phòng tái phát.

Để phẫu thuật được các trường hợp này, đòi hỏi trang thiết bị y tế chuyên dụng, hiện đại cùng đội ngũ bác sĩ phẫu thuật lồng ngực có chuyên môn vững vàng, có kinh nghiệm để có thể kiểm soát tốt trong phẫu thuật và đạt được các mục tiêu sau phẫu thuật.