Năm học 2026 - 2027 đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của ngành giáo dục với hàng loạt định hướng cải cách toàn diện từ phổ thông đến đại học. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhiệm vụ trọng tâm của năm học này là sẽ tiến hành chỉnh sửa đồng bộ chương trình giáo dục và sách giáo khoa nhằm đáp ứng các yêu cầu thực tiễn mới, đặc biệt trong bối cảnh toàn quốc chính thức sử dụng chung một bộ sách giáo khoa thống nhất.

Sự thay đổi này nối tiếp đợt điều chỉnh từ tháng 9/2025, khi Bộ từng cập nhật chương trình phổ thông, chủ yếu ở các môn Lịch sử và Địa lý, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật để tương thích với mô hình chính quyền địa phương hai cấp sau đợt sắp xếp đơn vị hành chính.

Bộ GD&ĐT sẽ sửa chương trình, sách giáo khoa theo yêu cầu mới. Ảnh minh họa/Nguồn baochinhphu.vn

Song song với việc rà soát chương trình, Bộ tập trung nâng cao chất lượng dạy và học thông qua việc tinh giản kiến thức lý thuyết, tăng thời lượng cho các hoạt động thực hành, trải nghiệm, giáo dục STEM và ngoại ngữ. Để giáo viên toàn tâm dồn sức cho chuyên môn, Bộ chỉ đạo cắt giảm tối đa các thủ tục hành chính, hồ sơ sổ sách, hội họp và các cuộc thi không cần thiết.

Về công tác kiểm tra và thi cử, ngành giáo dục đổi mới theo hướng đánh giá đúng năng lực thực chất, hoàn thiện mô hình thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, cao đẳng theo phương châm gọn nhẹ, tiết kiệm, giảm áp lực xã hội nhưng vẫn đảm bảo sự nghiêm túc, chống gian lận. Đồng thời, Bộ kiên quyết xử lý triệt để bệnh thành tích, tăng cường kỷ cương và siết chặt quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm.

Ở góc độ quản lý và hạ tầng, ngành tập trung tháo gỡ các "điểm nghẽn" bằng cách đảm bảo đủ giáo viên đứng lớp và xử lý tình trạng quá tải trường lớp tại các đô thị lớn, khu công nghiệp hay vùng tăng dân số cơ học nhanh. Đối với bậc học cao hơn, Bộ đẩy nhanh việc tái cấu trúc hệ thống đại học công lập, hướng tới đầu tư 3 - 5 trường đại học nghiên cứu tinh hoa đạt chuẩn quốc tế, đồng thời nghiên cứu phát triển các khu đô thị giáo dục và đổi mới sáng tạo tại Hà Nội, TP.HCM cùng các vùng động lực phát triển.

Đối với AI, Bộ đã thí điểm tích hợp nội dung về trí tuệ nhân tạo vào chương trình giáo dục phổ thông từ cuối năm 2025. Trong nhiệm vụ năm học mới, AI tiếp tục được đặt trong yêu cầu phát triển năng lực số và ứng dụng có chọn lọc, phù hợp mục tiêu giáo dục.

Về ngoại ngữ, Bộ đang đề xuất tổ chức dạy Tiếng Anh bắt buộc từ lớp 1, dự kiến triển khai từ năm học 2028-2029, với thời lượng 70 tiết/năm ở lớp 1; lớp 2 dự kiến thực hiện sau đó một năm. Định hướng này cũng yêu cầu phát triển đồng bộ bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, bảo đảm tính liên thông từ giai đoạn giáo dục cơ bản đến định hướng nghề nghiệp.

Cùng với đó, ngành Giáo dục tập trung khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ; ổn định bộ máy quản trị sau sắp xếp; bảo đảm an toàn trường học, an toàn thực phẩm và phòng, chống bạo lực học đường.