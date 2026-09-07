Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Bộ GD&ĐT sẽ sửa chương trình, sách giáo khoa theo yêu cầu mới

Bộ GD&ĐT sẽ sửa đổi đồng bộ chương trình, sách giáo khoa lớp 1 - 12, để đáp ứng yêu cầu mới, tạo chuyển biến về chất lượng giáo dục mầm non, phổ thông.

Bình Nguyên

Năm học 2026 - 2027 đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của ngành giáo dục với hàng loạt định hướng cải cách toàn diện từ phổ thông đến đại học. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhiệm vụ trọng tâm của năm học này là sẽ tiến hành chỉnh sửa đồng bộ chương trình giáo dục và sách giáo khoa nhằm đáp ứng các yêu cầu thực tiễn mới, đặc biệt trong bối cảnh toàn quốc chính thức sử dụng chung một bộ sách giáo khoa thống nhất.

Sự thay đổi này nối tiếp đợt điều chỉnh từ tháng 9/2025, khi Bộ từng cập nhật chương trình phổ thông, chủ yếu ở các môn Lịch sử và Địa lý, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật để tương thích với mô hình chính quyền địa phương hai cấp sau đợt sắp xếp đơn vị hành chính.

images5402446sgk-16825850809071970955870.jpg
Bộ GD&ĐT sẽ sửa chương trình, sách giáo khoa theo yêu cầu mới. Ảnh minh họa/Nguồn baochinhphu.vn

Song song với việc rà soát chương trình, Bộ tập trung nâng cao chất lượng dạy và học thông qua việc tinh giản kiến thức lý thuyết, tăng thời lượng cho các hoạt động thực hành, trải nghiệm, giáo dục STEM và ngoại ngữ. Để giáo viên toàn tâm dồn sức cho chuyên môn, Bộ chỉ đạo cắt giảm tối đa các thủ tục hành chính, hồ sơ sổ sách, hội họp và các cuộc thi không cần thiết.

Về công tác kiểm tra và thi cử, ngành giáo dục đổi mới theo hướng đánh giá đúng năng lực thực chất, hoàn thiện mô hình thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, cao đẳng theo phương châm gọn nhẹ, tiết kiệm, giảm áp lực xã hội nhưng vẫn đảm bảo sự nghiêm túc, chống gian lận. Đồng thời, Bộ kiên quyết xử lý triệt để bệnh thành tích, tăng cường kỷ cương và siết chặt quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm.

Ở góc độ quản lý và hạ tầng, ngành tập trung tháo gỡ các "điểm nghẽn" bằng cách đảm bảo đủ giáo viên đứng lớp và xử lý tình trạng quá tải trường lớp tại các đô thị lớn, khu công nghiệp hay vùng tăng dân số cơ học nhanh. Đối với bậc học cao hơn, Bộ đẩy nhanh việc tái cấu trúc hệ thống đại học công lập, hướng tới đầu tư 3 - 5 trường đại học nghiên cứu tinh hoa đạt chuẩn quốc tế, đồng thời nghiên cứu phát triển các khu đô thị giáo dục và đổi mới sáng tạo tại Hà Nội, TP.HCM cùng các vùng động lực phát triển.

Đối với AI, Bộ đã thí điểm tích hợp nội dung về trí tuệ nhân tạo vào chương trình giáo dục phổ thông từ cuối năm 2025. Trong nhiệm vụ năm học mới, AI tiếp tục được đặt trong yêu cầu phát triển năng lực số và ứng dụng có chọn lọc, phù hợp mục tiêu giáo dục.

Về ngoại ngữ, Bộ đang đề xuất tổ chức dạy Tiếng Anh bắt buộc từ lớp 1, dự kiến triển khai từ năm học 2028-2029, với thời lượng 70 tiết/năm ở lớp 1; lớp 2 dự kiến thực hiện sau đó một năm. Định hướng này cũng yêu cầu phát triển đồng bộ bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, bảo đảm tính liên thông từ giai đoạn giáo dục cơ bản đến định hướng nghề nghiệp.

Cùng với đó, ngành Giáo dục tập trung khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ; ổn định bộ máy quản trị sau sắp xếp; bảo đảm an toàn trường học, an toàn thực phẩm và phòng, chống bạo lực học đường.

Mời độc giả xem video Chấn động điểm toán bất thường: Hơn 300 thí sinh ở Tuyên Quang buộc phải thi lại
#giáo dục #chương trình #Sách giáo khoa #bộ GD&ĐT #đổi mới #Chương trình giáo dục

Bài liên quan

Xã hội

Sau sáp nhập trường học, định mức tiết dạy của giáo viên được tính thế nào?

Bộ GD&ĐT quy định định mức tiết dạy, thời gian làm việc và chế độ giảm tiết đối với giáo viên, cán bộ quản lý sau sáp nhập.

Sau khi sắp xếp, tinh gọn mạng lưới cơ sở giáo dục phổ thông, ước tính của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho thấy khoảng 32.652 cán bộ quản lý dôi dư sẽ được bố trí chuyển sang làm giáo viên trực tiếp giảng dạy. Giải pháp này vừa giúp tối ưu hóa bộ máy quản lý, vừa góp phần giải quyết bài toán thiếu giáo viên cục bộ tại nhiều địa phương. Khi chuyển sang làm giáo viên, quyền lợi, thời gian làm việc, định mức tiết dạy cũng như chế độ giảm tiết của đội ngũ cán bộ quản lý dôi dư được áp dụng nghiêm ngặt theo Thông tư số 05/2025/TT-BGDĐT.

Về khung thời gian làm việc trong năm học, Thông tư 05/2025/TT-BGDĐT quy định tổng thời gian làm việc của giáo viên phổ thông là 42 tuần. Cụ thể, giáo viên dành 37 tuần cho nhiệm vụ giảng dạy các nội dung trong chương trình giáo dục phổ thông, bao gồm 35 tuần thực dạy và 02 tuần dự phòng. Bên cạnh đó, giáo viên có 3 tuần dành cho hoạt động học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn và 2 tuần chuẩn bị cho năm học mới cũng như tổng kết năm học. Đối với cán bộ quản lý khi chưa điều chuyển, thời gian làm việc tuân thủ quy định 40 giờ trong một tuần.

Xem chi tiết

Xã hội

Đề xuất sửa đổi quy định kiểm định chất lượng chương trình đào tạo

Dự thảo sửa đổi hướng đến phù hợp luật mới, xác định rõ các chương trình cần kiểm định định kỳ và nâng cao chất lượng đào tạo.

Bộ GD&ĐT vừa đăng tải dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 04/2025/TT-BGDĐT ngày 17/02/2025 của Bộ trưởng Bộ GDĐT quy định về kiểm định chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học trên Cổng thông tin điện tử của Bộ để lấy ý kiến góp ý theo quy định.

Dự thảo được xây dựng nhằm cụ thể hóa quy định mới của Luật Giáo dục đại học số 125/2025/QH15 về kiểm định chất lượng chương trình đào tạo; đồng thời rà soát, điều chỉnh một số quy định của Thông tư số 04/2025/TT-BGDĐT để phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới