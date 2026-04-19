Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Chưa chính hội, Đền Hùng đã đón hàng vạn người về dâng hương

Ba ngày qua, Khu di tích lịch sử Đền Hùng đón hơn 60.000 lượt khách dù chưa chính hội, lượng người đổ về đông do trùng vào dịp cuối tuần.

Nguyễn Hinh

Theo số liệu thống kê mới nhất, trong 3 ngày gần đây (từ mùng 1 đến 3/3 âm lịch), Khu di tích lịch sử Đền Hùng (Phú Thọ) đã đón hơn 60.000 lượt du khách và người dân về dâng hương, tham quan.

Lượng người tăng nhanh hơn vào hai ngày nghỉ cuối tuần, không khí tại khu di tích trở nên sôi động hơn hẳn so với những ngày trước.

677783574-1399743608859329-4265645521220270763-n.jpg
Lượng người đông đúc tại nhiều thời điểm khu vực từ sân Công Quán bắt đầu hành trình lên núi Đền Hùng.

Ghi nhận trong sáng 19/4 (tức mùng 3/3 âm lịch), dòng người đổ về Đền Hùng tiếp tục tăng mạnh.

Tại các khu vực đền chính, đặc biệt là tuyến đường lên các đền, người dân di chuyển thành dòng dài liên tục, lấp kín cả lối lên và xuống. Nhiều thời điểm, các lối đi rơi vào tình trạng ken đặc, việc di chuyển diễn ra chậm do mật độ người đông.

Dù thời tiết có mưa, lượng người hành hương không giảm. Nhiều người mặc áo mưa, che ô để tiếp tục hành trình dâng hương. Không ít gia đình, nhóm du khách chấp nhận chờ đợi lâu để có thể lên đến khu vực đền chính, bày tỏ lòng thành kính với các Vua Hùng.

673800525-1399724458861244-4587228377028359779-n.jpg
Nhiều người chuẩn bị áo mưa, ô che để tránh ướt, tiếp tục hành trình lên đền trong điều kiện thời tiết không thuận lợi.

Ở khu vực bên ngoài, các tuyến đường dẫn vào khu di tích cũng ghi nhận lưu lượng phương tiện tăng cao. Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Phú Thọ được bố trí tại nhiều điểm, dầm mưa phân luồng, hướng dẫn các phương tiện di chuyển, góp phần hạn chế ùn tắc cục bộ và đảm bảo an toàn giao thông.

Dự kiến trong những ngày tới, khi tiến gần đến chính lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, số lượng người đổ về Đền Hùng sẽ còn tiếp tục gia tăng.

Các cơ quan chức năng đang tiếp tục triển khai các phương án đảm bảo an ninh trật tự, điều tiết giao thông và hỗ trợ người dân, du khách trong quá trình hành hương, nhằm đảm bảo hoạt động lễ hội diễn ra an toàn, thông suốt.

>>> Mời độc giả xem thêm video Khai mạc Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa, du lịch Đất Tổ năm 2026:

(Nguồn: Nhân Dân)
#Đền Hùng #Giỗ Tổ Hùng Vương 2026 #Phú thọ

Xã hội

Phú Thọ phân luồng xe dịp Giỗ Tổ Hùng Vương 2026

Dịp Giỗ Tổ Hùng Vương 2026, Công an tỉnh Phú Thọ đã chủ động xây dựng kế hoạch phân luồng giao thông từ xa.

Ngày 14/4, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, trước dự báo lưu lượng phương tiện tăng cao trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa, du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026, Công an tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch phân luồng giao thông từ xa.

Phương án được triển khai nhằm giảm áp lực cho các trục chính, đặc biệt tại khu vực Khu di tích lịch sử Đền Hùng và các tuyến đường cửa ngõ vào trung tâm tỉnh Phú Thọ.

Xã hội

Hàng nghìn người đội mưa dâng hương Đền Hùng, lối đi ken đặc

Sáng 19/4 (mùng 3/3 âm lịch), dòng người dâng hương tại Đền Hùng tăng mạnh, các lối lên xuống ken kín, nhiều người đội mưa hành lễ do trùng dịp cuối tuần.

674202820-1399743522192671-3512508523113649723-n.jpg
Sáng 19/4 (tức mùng 3/3 âm lịch), hàng nghìn người dân và du khách đã đổ về Khu di tích lịch sử Đền Hùng (Phú Thọ) để dâng hương. Dù thời tiết có mưa, lượng người vẫn tăng mạnh do trùng dịp cuối tuần.
677783574-1399743608859329-4265645521220270763-n.jpg
Lượng người đông đúc tại nhiều thời điểm khu vực từ sân Công Quán bắt đầu hành trình lên núi Đền Hùng.
Xã hội

Hàng nghìn du khách nô nức khai hội đền Tranh

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận TƯ Phạm Tất Thắng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu, Chủ tịch TP Hải Phòng Lê Ngọc Châu dự khai hội đền Tranh.

Ngày 28/3 (tức ngày 10 tháng 2 năm Bính Ngọ), xã Ninh Giang tổ chức khai mạc Lễ hội đền Tranh năm 2026. Đây là lần đầu tiên lễ hội được tổ chức quy mô cấp xã sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp.

000.jpg
Các lãnh đạo Trung ương và TP Hải Phòng dâng hương tại đền Tranh.
Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới