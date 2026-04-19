Chưa chính hội, Đền Hùng đã đón hàng vạn người về dâng hương

Ba ngày qua, Khu di tích lịch sử Đền Hùng đón hơn 60.000 lượt khách dù chưa chính hội, lượng người đổ về đông do trùng vào dịp cuối tuần.

Theo số liệu thống kê mới nhất, trong 3 ngày gần đây (từ mùng 1 đến 3/3 âm lịch), Khu di tích lịch sử Đền Hùng (Phú Thọ) đã đón hơn 60.000 lượt du khách và người dân về dâng hương, tham quan.

Lượng người tăng nhanh hơn vào hai ngày nghỉ cuối tuần, không khí tại khu di tích trở nên sôi động hơn hẳn so với những ngày trước.

Lượng người đông đúc tại nhiều thời điểm khu vực từ sân Công Quán bắt đầu hành trình lên núi Đền Hùng.

Ghi nhận trong sáng 19/4 (tức mùng 3/3 âm lịch), dòng người đổ về Đền Hùng tiếp tục tăng mạnh.

Tại các khu vực đền chính, đặc biệt là tuyến đường lên các đền, người dân di chuyển thành dòng dài liên tục, lấp kín cả lối lên và xuống. Nhiều thời điểm, các lối đi rơi vào tình trạng ken đặc, việc di chuyển diễn ra chậm do mật độ người đông.

Dù thời tiết có mưa, lượng người hành hương không giảm. Nhiều người mặc áo mưa, che ô để tiếp tục hành trình dâng hương. Không ít gia đình, nhóm du khách chấp nhận chờ đợi lâu để có thể lên đến khu vực đền chính, bày tỏ lòng thành kính với các Vua Hùng.

Nhiều người chuẩn bị áo mưa, ô che để tránh ướt, tiếp tục hành trình lên đền trong điều kiện thời tiết không thuận lợi.

Ở khu vực bên ngoài, các tuyến đường dẫn vào khu di tích cũng ghi nhận lưu lượng phương tiện tăng cao. Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Phú Thọ được bố trí tại nhiều điểm, dầm mưa phân luồng, hướng dẫn các phương tiện di chuyển, góp phần hạn chế ùn tắc cục bộ và đảm bảo an toàn giao thông.

Dự kiến trong những ngày tới, khi tiến gần đến chính lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, số lượng người đổ về Đền Hùng sẽ còn tiếp tục gia tăng.

Các cơ quan chức năng đang tiếp tục triển khai các phương án đảm bảo an ninh trật tự, điều tiết giao thông và hỗ trợ người dân, du khách trong quá trình hành hương, nhằm đảm bảo hoạt động lễ hội diễn ra an toàn, thông suốt.

