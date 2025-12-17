Hà Nội

Chính trị

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam gửi thư chúc mừng Lễ Giáng sinh 2025

Nhân Lễ Giáng sinh 2025, Chủ tịch UB Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài gửi thư chúc mừng tới giáo phẩm, chức sắc, tu sỹ và đồng bào Kitô hữu cả nước.

Theo PV/ Báo Đại đoàn kết
Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Nhân dịp Lễ Giáng sinh 2025, thay mặt Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tôi trân trọng gửi tới quý vị giáo phẩm, các vị chức sắc, tu sĩ cùng toàn thể đồng bào Kitô hữu Việt Nam lời thăm hỏi ân cần, lời chúc mừng nồng nhiệt nhất. Chúc đồng bào đón mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc, tràn đầy yêu thương.

Năm qua, đất nước ta tiếp tục bước đi trong bối cảnh có nhiều thời cơ đan xen thách thức. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước và sự chung sức, đồng lòng của các tầng lớp nhân dân, Việt Nam đã nỗ lực giữ vững ổn định chính trị - xã hội, phục hồi và phát triển kinh tế, đẩy mạnh chuyển đổi số, chăm lo an sinh xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, nâng cao vị thế và uy tín quốc gia trên trường quốc tế. Những kết quả đó là thành quả chung của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó có sự đóng góp tích cực, bền bỉ và trách nhiệm của đồng bào các tôn giáo, của đồng bào Công giáo và Tin Lành.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trân trọng ghi nhận và đánh giá cao tinh thần “Kính Chúa - yêu Nước”, “Sống Phúc âm giữa lòng dân tộc” của đồng bào Công giáo và Tin Lành. Nhiều quý vị chức sắc, tu sĩ, tín hữu đã gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực vận động tín đồ tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội phát động; chung tay chăm lo người nghèo, người yếu thế; tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; đóng góp thiết thực cho sự nghiệp giáo dục, y tế, nhân đạo, từ thiện và đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trong bối cảnh đất nước đang tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, tinh gọn tổ chức bộ máy, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; đồng thời đẩy nhanh phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, xây dựng xã hội công bằng, văn minh, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mong muốn và tin tưởng rằng, quý vị chức sắc, tu sĩ và đồng bào Kitô hữu sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, đồng hành cùng dân tộc, tích cực đóng góp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Với tình cảm trân trọng và trách nhiệm, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ luôn lắng nghe, đồng hành, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức tôn giáo; tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; tạo điều kiện thuận lợi để các tôn giáo hoạt động theo hiến chương, điều lệ và pháp luật và đóng góp ngày càng tích cực vào công việc chung của đất nước, của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, vì lợi ích chung của Tổ quốc và hạnh phúc của Nhân dân, trong đó có đồng bào Công giáo và Tin Lành.

Nhân mùa Giáng sinh và chuẩn bị đón năm mới 2026, một lần nữa, tôi kính chúc quý vị chức sắc, tu sỹ và toàn thể đồng bào Công giáo, Tin Lành luôn dồi dào sức khỏe, tràn đầy Hồng ân Thiên Chúa, tiếp tục lan tỏa những giá trị nhân ái, yêu thương, đoàn kết trong cộng đồng và xã hội.

