Hội nghị hiệp thương lần I TP HCM đề nghị bổ sung cơ cấu đại biểu MTTQ

Ngày 8/12, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ I nhằm thỏa thuận cơ cấu, thành phần và số lượng người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Phát biểu khai mạc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM Nguyễn Phước Lộc quán triệt tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Lộc nhấn mạnh đây là sự kiện chính trị trọng đại, là nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Vì vậy, cần thực hiện tốt công tác hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu người ứng cử, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; đồng thời khẳng định vai trò của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên trong hiệp thương, giới thiệu ứng cử và giám sát chất lượng bầu cử.

Ông Nguyễn Phước Lộc yêu cầu, toàn bộ quy trình hiệp thương phải được tiến hành dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch và theo đúng quy định pháp luật; tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM Nguyễn Phước Lộc phát biểu tại Hội nghị hiệp thương lần thứ I ngày 8/12. (Ảnh: MTTQ)

Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQ TP HCM, ông Nguyễn Phước Lộc đề nghị đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, dân chủ, khách quan; nghiên cứu kỹ và thảo luận về dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người được các cơ quan, tổ chức, đơn vị tại thành phố giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XVI, trên cơ sở phân bổ của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và phù hợp tình hình thực tế của TP HCM.

Theo ông Lộc, kết quả hiệp thương lần thứ I có ý nghĩa quan trọng, là cơ sở để các bước tiếp theo của quy trình hiệp thương diễn ra đúng tiến độ, đúng quy định, bảo đảm chất lượng, tính đại diện và phát huy dân chủ rộng rãi trong nhân dân.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch HĐND TP HCM Nguyễn Trường Nhật Phượng trình bày dự kiến phân bổ số lượng và cơ cấu đại biểu. Theo phân bổ, TP HCM có 38 ĐBQH khóa XVI, gồm 17 đại biểu do Trung ương giới thiệu và 21 đại biểu cư trú, làm việc tại địa phương do các cơ quan, tổ chức của thành phố giới thiệu.

Đại biểu nêu ý kiến tại hội nghị. (Ảnh: MTTQ)

Việc dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử được thực hiện trên nguyên tắc dân chủ, công tâm, minh bạch; chú trọng chất lượng nhân sự; bảo đảm tính đại diện giữa các khối Đảng, chính quyền, MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế và các đại biểu ở cơ sở.

Tại hội nghị, đại biểu thảo luận dân chủ, thẳng thắn và đưa ra nhiều đề xuất liên quan đến cơ cấu, thành phần, số lượng ĐBQH phù hợp tình hình TP.HCM. Cụ thể, tăng cơ cấu đại biểu dân tộc Hoa; bổ sung cơ cấu đại biểu MTTQ Việt Nam TP; bổ sung cơ cấu đại diện khối kinh tế tư nhân.

Đại biểu biểu quyết tại hội nghị. (Ảnh: MTTQ)

Hội nghị cũng biểu quyết thông qua số lượng người được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XVI nhiệm kỳ 2026-2031 tại TP HCM là 55 người; bảo đảm các cơ cấu tái cử, đại biểu nữ, đại biểu trẻ, đại biểu ngoài Đảng và người tự ứng cử theo quy định.