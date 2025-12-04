Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu 217 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Ngày 4/12, tại Hà Nội, Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thảo luận về cơ cấu, thành phần, số lượng người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thống nhất thông qua dự kiến tổng số 217 đại biểu của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, Trưởng Ban chỉ đạo công tác bầu cử của MTTQ Việt Nam, chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, là đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc lựa chọn những đại biểu xứng đáng. Quán triệt nghiêm túc tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, công tác chuẩn bị bầu cử đang được triển khai chặt chẽ, thống nhất từ Trung ương đến địa phương, tạo nền tảng quan trọng cho thành công của cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào ngày 15/3/2026.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài phát biểu

Theo bà Bùi Thị Minh Hoài, thời gian qua, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác bầu cử. Hội đồng bầu cử quốc gia và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cũng đã tổ chức hội nghị tập huấn trực tiếp kết hợp trực tuyến cho đội ngũ cán bộ làm công tác bầu cử. Đến thời điểm này, các công việc đang được tiến hành theo đúng quy định và tiến độ.

Bà Bùi Thị Minh Hoài cho biết, Hội nghị hiệp thương là bước quan trọng nhằm thỏa thuận về cơ cấu, thành phần và số lượng đại biểu của các cơ quan, tổ chức, đơn vị được giới thiệu ứng cử; đồng thời là căn cứ lập danh sách sơ bộ và danh sách chính thức người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Theo quy định, hiệp thương sẽ được tổ chức ba lần. Hiệp thương lần thứ nhất diễn ra từ ngày 1-10/12/2025; lần thứ hai trong 2 ngày, 2-3/2/2026; lần thứ ba từ ngày 9-20/2/2026.

Với tinh thần dân chủ, khách quan và trách nhiệm, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị các đại biểu cho ý kiến vào dự kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Tờ trình của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về cơ cấu, thành phần và số lượng người ở Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Bộ Chính trị và Quốc hội đã quyết định ngày bầu cử là 15/3/2026. Như vậy, thời điểm tổ chức hiệp thương vòng 2, vòng 3 và các hội nghị liên quan rơi vào dịp Tết Nguyên đán, đòi hỏi sự chủ động và phối hợp chặt chẽ của Mặt trận các cấp. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh vai trò rất quan trọng của hệ thống MTTQ Việt Nam trong việc bảo đảm các quy trình hiệp thương, lấy ý kiến cử tri nơi công tác và nơi cư trú theo đúng quy định, góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử, ngày hội lớn của toàn dân.

Tiếp thu các ý kiến của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho biết sẽ báo cáo với Ủy ban Thường vụ Quốc hội; những nội dung thuộc thẩm quyền cấp trên sẽ tiếp tục được trình xem xét.

