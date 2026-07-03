Quảng Ninh bổ nhiệm 2 giám đốc Sở

Ngày 3/7, UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng trao quyết định điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giữ chức Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Ông Bùi Văn Khắng trao quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ.

UBND tỉnh Quảng Ninh đồng thời tiếp nhận, bổ nhiệm ông Lê Ngọc Thanh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hồng Gai, giữ chức Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Ông Bùi Văn Khắng nhấn mạnh, giáo dục, đào tạo và văn hóa, thể thao, du lịch là những lĩnh vực có vai trò quan trọng trong xây dựng con người Quảng Ninh, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và phát huy giá trị văn hóa trở thành sức mạnh nội sinh cho phát triển bền vững.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu người đứng đầu hai sở nhanh chóng tiếp cận công việc, phát huy tinh thần trách nhiệm, tư duy đổi mới và năng lực quản trị; xây dựng tập thể đoàn kết, chủ động tham mưu các cơ chế, chính sách nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, đồng thời thúc đẩy phát triển văn hóa, thể thao và du lịch tương xứng với yêu cầu phát triển của tỉnh.