Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Chính trị

Bổ nhiệm Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai

Đại tá Dương Văn Long, Phó giám đốc Công an tỉnh được bổ nhiệm giữ chức vụ Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai.

Hà Ngọc Chính

Sáng 22/5, Công an tỉnh Gia Lai đã tổ chức Lễ công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ. Theo đó, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Quyết định số 2794 và 2795/QĐ-BCA bổ nhiệm chức danh Điều tra viên cao cấp, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đối với Đại tá Dương Văn Long - Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Đồng thời, Bộ trưởng Bộ Công an cũng ban hành quyết định thăng cấp bậc hàm từ Thượng tá lên Đại tá đối với đồng chí Nguyễn Trung Hải - Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Công an tỉnh).

cong-bo.jpg
Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai công bố các quyết định về công tác cán bộ đối với 9 trưởng phòng nghiệp vụ. Ảnh: QT/ GTV

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Lê Quang Nhân - Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai đã trao các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Cụ thể, điều động Thượng tá Lương Thị Thu Quỳnh - Trưởng phòng Cảnh sát giao thông giữ chức Giám thị Trại tạm giam số 1; điều động Đại tá Ninh Thị Minh Hoa - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ giữ chức Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông.

Thượng tá Nguyễn Văn Đây - Trưởng phòng An ninh điều tra được điều động giữ chức Trưởng phòng Tổ chức cán bộ; Đại tá Nguyễn Trung Hải - Trưởng phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu giữ chức Trưởng phòng An ninh điều tra.

chup-anh-lvn.jpg
Thiếu tướng- Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai Lê Quang Nhân và lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai chup ảnh cũng các đồng chí được điều động, bổ nhiệm. Ảnh: QT/GTV

Thượng tá Nguyễn Trung Hiển - Chánh Thanh tra Công an tỉnh được điều động giữ chức Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu; Đại tá Nguyễn Ngọc Lâm - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự giữ chức Chánh Thanh tra Công an tỉnh; Đại tá Ngô Gia Cường - Giám thị Trại tạm giam số 1 được điều động giữ chức Trưởng phòng Cảnh sát hình sự.

Đại tá Dương Đức Việt - Trưởng Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp được điều động giữ chức Trưởng phòng Hồ sơ nghiệp vụ; Đại tá Đinh Quang Hào - Trưởng phòng Hồ sơ nghiệp vụ được điều động giữ chức Trưởng phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp.

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai chúc mừng 2 đồng chí được Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm, thăng cấp bậc hàm và 9 đồng chí trưởng cấp phòng được Giám đốc Công an tỉnh điều động, giao nhiệm vụ mới.

>> Mời quý độc giả xem video: Bảo dưỡng xe máy có thể giảm tới 90% khí thải, lộ trình kiểm định bắt buộc từ 2027.
#Thiếu tướng Lê Quang Nhân #Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai #quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an #về công tác cán bộ #Đại tá Dương Văn Long #Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra

Bài liên quan

Chính trị

Công an Gia Lai công bố Quyết định bổ nhiệm cán bộ của Bộ trưởng Bộ Công an

Chiều 9/9, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức lễ công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Lê Quang Nhân-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai đã trao các quyết định của Bộ trưởng về việc bổ nhiệm chức danh Thủ trưởng Cơ quan Thi hành án hình sự và Thủ trưởng Cơ quan Quản lý tạm giữ, tạm giam (Công an tỉnh Gia Lai) đối với Đại tá Lê Hồng Thái-Phó Giám đốc Công an tỉnh.

ca.jpg
Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai Lê Quang Nhân trao các quyết định bổ nhiệm cán bộ của Bộ trưởng Bộ Công an. Ảnh: Q.Hùng
Xem chi tiết

Chính trị

Công an tỉnh Quảng Ninh công bố các quyết định về công tác cán bộ

Thượng tá Vũ Mạnh Hà, Trưởng phòng Tham mưu nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường.

Ngày 7/1/, Công an tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ công bố các quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ.

Theo đó, Thiếu tướng Nguyễn Tiến Trung đã trao quyết định điều động Thượng tá Vũ Mạnh Hà (quê quán xã Tiên Tiến, tỉnh Hưng Yên), hiện đang giữ chức vụ Trưởng phòng Tham mưu đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường.

Xem chi tiết

Chính trị

Công an tỉnh Thanh Hoá công bố quyết định công tác cán bộ

Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá đã trao các Quyết định về việc điều động, bổ nhiệm lãnh đạo chủ chốt các đơn vị.

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức Lễ công bố các Quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ.

gen-o-z7414869938819-08a8fc4579d3897bf2ccd2397b9f14cb.jpg
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

8 đặc trưng chủ đạo của mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa

8 đặc trưng chủ đạo của mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa

Tại hội thảo “Xây dựng xã, phường xã hội chủ nghĩa trong kỷ nguyên phát triển mới: Những vấn đề lý luận và thực tiễn”, PGS.TS Đoàn Minh Huấn - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho biết có thể khái quát 8 đặc trưng chủ của mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa (XHCN).

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới

8 đặc trưng chủ đạo của mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa

8 đặc trưng chủ đạo của mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa

Tại hội thảo “Xây dựng xã, phường xã hội chủ nghĩa trong kỷ nguyên phát triển mới: Những vấn đề lý luận và thực tiễn”, PGS.TS Đoàn Minh Huấn - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho biết có thể khái quát 8 đặc trưng chủ của mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa (XHCN).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tập trung nguồn lực cho các cực tăng trưởng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tập trung nguồn lực cho các cực tăng trưởng

Sáng nay (20/05) tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với các cơ quan liên quan nhằm đánh giá nguồn lực phục vụ phát triển đất nước gắn với mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số và xác lập mô hình tăng trưởng mới, cùng dự có Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.