Bổ nhiệm Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai

Sáng 22/5, Công an tỉnh Gia Lai đã tổ chức Lễ công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ. Theo đó, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Quyết định số 2794 và 2795/QĐ-BCA bổ nhiệm chức danh Điều tra viên cao cấp, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đối với Đại tá Dương Văn Long - Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Đồng thời, Bộ trưởng Bộ Công an cũng ban hành quyết định thăng cấp bậc hàm từ Thượng tá lên Đại tá đối với đồng chí Nguyễn Trung Hải - Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Công an tỉnh).

Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai công bố các quyết định về công tác cán bộ đối với 9 trưởng phòng nghiệp vụ. Ảnh: QT/ GTV

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Lê Quang Nhân - Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai đã trao các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Cụ thể, điều động Thượng tá Lương Thị Thu Quỳnh - Trưởng phòng Cảnh sát giao thông giữ chức Giám thị Trại tạm giam số 1; điều động Đại tá Ninh Thị Minh Hoa - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ giữ chức Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông.

Thượng tá Nguyễn Văn Đây - Trưởng phòng An ninh điều tra được điều động giữ chức Trưởng phòng Tổ chức cán bộ; Đại tá Nguyễn Trung Hải - Trưởng phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu giữ chức Trưởng phòng An ninh điều tra.

Thiếu tướng- Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai Lê Quang Nhân và lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai chup ảnh cũng các đồng chí được điều động, bổ nhiệm. Ảnh: QT/GTV



Thượng tá Nguyễn Trung Hiển - Chánh Thanh tra Công an tỉnh được điều động giữ chức Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu; Đại tá Nguyễn Ngọc Lâm - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự giữ chức Chánh Thanh tra Công an tỉnh; Đại tá Ngô Gia Cường - Giám thị Trại tạm giam số 1 được điều động giữ chức Trưởng phòng Cảnh sát hình sự.

Đại tá Dương Đức Việt - Trưởng Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp được điều động giữ chức Trưởng phòng Hồ sơ nghiệp vụ; Đại tá Đinh Quang Hào - Trưởng phòng Hồ sơ nghiệp vụ được điều động giữ chức Trưởng phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp.

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai chúc mừng 2 đồng chí được Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm, thăng cấp bậc hàm và 9 đồng chí trưởng cấp phòng được Giám đốc Công an tỉnh điều động, giao nhiệm vụ mới.