Chủ tịch Phan Xuân Dũng dự Đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Cà Mau lần thứ I

Ngày 23/4, Đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 đã thành công tốt đẹp. Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng chúc mừng, đánh giá cao những nỗ lực rất lớn của Liên hiệp Hội tỉnh, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh TVPB, ĐMST&CĐS, lan tỏa tri thức KH&CN, phục vụ trực tiếp đời sống người dân địa phương.

Đại hội có sự tham dự của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau Hồ Thanh Thủy; Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Tấn Bảy; cùng đại biểu các tỉnh, thành phía Nam và 110 đại biểu chính thức.

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam (VUSTA) Phan Xuân Dũng cho rằng, Đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Cà Mau lần thứ I có ý nghĩa đặc biệt, đây là kỳ đại hội đầu tiên sau khi hợp nhất từ Liên hiệp Hội tỉnh Cà Mau và Liên hiệp Hội tỉnh Bạc Liêu. Theo Chủ tịch Phan Xuân Dũng, dù mới đi vào hoạt động trong thời gian ngắn, với không ít khó khăn của giai đoạn đầu, Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh đã thực hiện được khối lượng công việc lớn, yêu cầu cao, đặc biệt là công tác chuẩn bị Đại hội. Đó là nỗ lực rất đáng ghi nhận trong bối cảnh cả nước đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với nhiều thay đổi mang tính cách mạng.

Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng phát biểu tại Đại hội

Nhấn mạnh về vị thế và tiềm năng của địa phương, Chủ tịch VUSTA khẳng định Cà Mau là vùng đất ở cực Nam Tổ quốc, giàu truyền thống cách mạng, có hệ sinh thái tự nhiên đặc thù và có đội ngũ trí thức tâm huyết, trách nhiệm, nhiều nhà khoa học, chuyên gia có trình độ chuyên môn cao. Đây là nguồn nhân lực chất lượng cao không chỉ quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh Cà Mau mà còn có ý nghĩa đối với toàn hệ thống VUSTA và đất nước nói chung. Chủ tịch Phan Xuân Dũng khẳng định, Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Cà Mau luôn là một trong những đơn vị thành viên có nhiều hoạt động tích cực, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả cao trong hệ thống Liên hiệp Hội các tỉnh, thành phố.

Đoàn Chủ tịch VUSTA ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những thành tích mà Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Cà Mau đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua trên tất cả các lĩnh vực hoạt động. Đặc biệt, Liên hiệp Hội tỉnh đã tạo được môi trường thuận lợi, hấp dẫn để đội ngũ trí thức có không gian, diễn đàn phát huy trách nhiệm, khát vọng và tinh thần cống hiến, đóng góp tâm huyết, trí tuệ cho địa phương.

Với việc sắp xếp, tổ chức bộ máy hành chính và sáp nhập Liên hiệp các Hội KH&KT 2 tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau thành đơn vị mới bước đầu đã tạo nên những xáo trộn không nhỏ về tổ chức bộ máy, công việc... Tuy nhiên, chính trong bối cảnh đó, tinh thần dám nghĩ, dám làm, đổi mới tư duy, sáng tạo trong tổ chức triển khai công việc của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Cà Mau lại càng được thể hiện rõ; cùng với đó là việc tin tưởng, tạo cơ hội cho cán bộ trẻ phát huy vai trò tham mưu, đóng góp sức lực và trí tuệ xây dựng quê hương, đất nước. Những kết quả đó được lãnh đạo Tỉnh uỷ, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và VUSTA ghi nhận, đánh giá cao.

Từ thực tiễn phát triển của đất nước và địa phương, Chủ tịch Phan Xuân Dũng cho rằng trong thời gian tới, nhiệm vụ hàng đầu của hệ thống Liên hiệp Hội, trong đó có Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Cà Mau, là tiếp tục đề xuất, tham mưu cho Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân những vấn đề lớn về đường lối, chính sách phát triển của tỉnh, của đất nước, nhất là trong các lĩnh vực khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, hội nhập quốc tế, xây dựng và thi hành pháp luật, phát triển kinh tế tư nhân, phát triển nguồn nhân lực và trọng dụng nhân tài, chính sách đối với trí thức. Ông nhấn mạnh, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang phát triển rất nhanh, tác động sâu sắc tới mọi hoạt động của con người, tổ chức và quốc gia; trong bối cảnh đó, vai trò của công tác vận động trí thức - một bộ phận của công tác dân vận hiện nay hơn bao giờ hết lại càng quan trọng, đội ngũ trí thức cần xác định rõ hơn vai trò, trọng trách trong bối cảnh mới.

Chủ tịch Phan Xuân Dũng đã gợi mở thêm ba nội dung trọng tâm để Liên hiệp Hội tỉnh Cà Mau tiếp tục cụ thể hóa trong nhiệm kỳ 2026-2031. Thứ nhất, cần chủ động thực hiện công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội đối với các đề án, dự án lớn trước khi cấp có thẩm quyền phê duyệt. Thứ hai, đẩy mạnh các hoạt động khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, đồng thời truyền bá kiến thức khoa học, công nghệ tới vùng sâu, vùng xa, đưa khoa học đến gần hơn với đời sống người dân. Thứ ba, định kỳ tổ chức Lễ tôn vinh trí thức khoa học và công nghệ Cà Mau tiêu biểu, đồng thời phát hiện, tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động sáng tạo khoa học và công nghệ.

Chủ tịch Phan Xuân Dũng cho biết, Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương VUSTA sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh để thực hiện hiệu quả những nhiệm vụ nêu trên trong thời gian tới.

Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng (thứ 3, từ trái sang) trao bức trướng với dòng chữ “Sáng tạo - Đổi mới - Đột phá - Phát triển”, đồng thời đề nghị Ban Chấp hành khóa mới tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm (Ảnh: Báo Cà Mau)

Đại hội đã thông qua phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031; thảo luận các nội dung quan trọng và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Trung ương, địa phương. Nhiệm kỳ mới, Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh xác định phấn đấu thực hiện ít nhất 20 nhiệm vụ tư vấn, phản biện xã hội; tổ chức 22 hội thảo khoa học; chuyển giao 30 công nghệ ứng dụng; tăng trưởng hội thành viên khoảng 10% mỗi năm; đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số trong toàn bộ hoạt động.

Đại hội xác định 3 khâu đột phá gồm: đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ trong hoạt động Hội; phát huy hiệu quả sau hợp nhất, khai thác tối đa tiềm năng các khu vực; nâng cao vai trò trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc, nhất là trong giám sát và phản biện xã hội.

Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam Phan Xuân Dũng trao tặng Kỷ niệm chương của Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam cho các cá nhân có thành tích đóng góp vào công tác Liên hiệp Hội(Ảnh: Báo Cà mau)

Đại hội đã ra mắt Ban Chấp hành gồm 35 ủy viên. Ông Mai Hữu Chinh tái đắc cử chức danh Chủ tịch. Đại hội cũng đã thông qua Nghị quyết của Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2026-2031, đồng thời trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích, đóng góp xuất sắc trong công tác của Liên hiệp Hội thời gian qua.

Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Cà Mau chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Trung ương và địa phương(Ảnh: Báo Cà Mau)

