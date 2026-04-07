Chủ tịch nước Tô Lâm tuyên thệ, phát biểu nhậm chức

Sau khi được Quốc hội khoá XVI bầu giữ chức Chủ tịch nước, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tuyên thệ và phát biểu nhậm chức.

Sáng 7/4, sau khi được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch nước, Chủ tịch nước Tô Lâm tiến hành nghi lễ tuyên thệ.

Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm tuyên thệ nhậm chức.

"Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội, đồng bào và cử tri, tôi, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó", tân Chủ tịch nước Tô Lâm tuyên thệ.

Sau lễ tuyên thệ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có phát biểu trước toàn thể Quốc hội và đồng bào, cử tri cả nước.

Trong giờ phút thiêng liêng, trang trọng của lễ nhậm chức, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi lời cảm ơn cử tri và nhân dân cả nước đã làm nên kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 rất thành công.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đây là sự hội tụ từ lịch sử nghìn năm văn hiến, hun đúc hào khí để hiện thực hóa 2 mục tiêu chiến lược, trong đó có mục tiêu hướng đến năm 2045, Việt Nam trở thành nước phát triển có thu nhập cao...

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu nhậm chức của Chủ tịch nước Tô Lâm.