Chủ tịch nước Tô Lâm tuyên thệ, phát biểu nhậm chức

Sau khi được Quốc hội khoá XVI bầu giữ chức Chủ tịch nước, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tuyên thệ và phát biểu nhậm chức.

Sáng 7/4, sau khi được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch nước, Chủ tịch nước Tô Lâm tiến hành nghi lễ tuyên thệ.

Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm tuyên thệ nhậm chức.

"Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội, đồng bào và cử tri, tôi, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó", tân Chủ tịch nước Tô Lâm tuyên thệ.

Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm tuyên thệ nhậm chức.

Sau lễ tuyên thệ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có phát biểu trước toàn thể Quốc hội và đồng bào, cử tri cả nước.

Trong giờ phút thiêng liêng, trang trọng của lễ nhậm chức, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi lời cảm ơn cử tri và nhân dân cả nước đã làm nên kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 rất thành công.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đây là sự hội tụ từ lịch sử nghìn năm văn hiến, hun đúc hào khí để hiện thực hóa 2 mục tiêu chiến lược, trong đó có mục tiêu hướng đến năm 2045, Việt Nam trở thành nước phát triển có thu nhập cao...

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu nhậm chức của Chủ tịch nước Tô Lâm.

Hiến pháp năm 2013 quy định, Chủ tịch nước là người đứng đầu Nhà nước, thay mặt đất nước về đối nội và đối ngoại. Chủ tịch nước do Quốc hội bầu trong số đại biểu Quốc hội. Chủ tịch nước chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Quốc hội.

Nhiệm kỳ của Chủ tịch nước theo nhiệm kỳ của Quốc hội. Khi Quốc hội hết nhiệm kỳ, Chủ tịch nước tiếp tục làm nhiệm vụ cho đến khi Quốc hội khóa mới bầu ra Chủ tịch nước.

Điều 88 Hiến pháp năm 2013 quy định Chủ tịch nước có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

1. Công bố Hiến pháp, luật, pháp lệnh; đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét lại pháp lệnh trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày pháp lệnh được thông qua, nếu pháp lệnh đó vẫn được Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết tán thành mà Chủ tịch nước vẫn không nhất trí thì Chủ tịch nước trình Quốc hội quyết định tại kỳ họp gần nhất;

2. Đề nghị Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Phó chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ; căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ;

3. Đề nghị Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Thẩm phán các Tòa án khác, Phó viện trưởng, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao; quyết định đặc xá; căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội, công bố quyết định đại xá;

4. Quyết định tặng thưởng huân chương, huy chương, các giải thưởng nhà nước, danh hiệu vinh dự nhà nước; quyết định cho nhập quốc tịch, thôi quốc tịch, trở lại quốc tịch hoặc tước quốc tịch Việt Nam;

5. Thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, giữ chức Chủ tịch Hội đồng quốc phòng và an ninh, quyết định phong, thăng, giáng, tước quân hàm cấp tướng, chuẩn đô đốc, phó đô đốc, đô đốc hải quân; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Tổng Tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội hoặc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, công bố, bãi bỏ quyết định tuyên bố tình trạng chiến tranh; căn cứ vào nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ra lệnh tổng động viên hoặc động viên cục bộ, công bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp; trong trường hợp Ủy ban thường vụ Quốc hội không thể họp được, công bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp trong cả nước hoặc ở từng địa phương;

6. Tiếp nhận đại sứ đặc mệnh toàn quyền của nước ngoài; căn cứ vào nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, bổ nhiệm, miễn nhiệm; quyết định cử, triệu hồi đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; phong hàm, cấp đại sứ; quyết định đàm phán, ký điều ước quốc tế nhân danh Nhà nước; trình Quốc hội phê chuẩn, quyết định gia nhập hoặc chấm dứt hiệu lực điều ước quốc tế quy định tại khoản 14 Điều 70; quyết định phê chuẩn, gia nhập hoặc chấm dứt hiệu lực điều ước quốc tế khác nhân danh Nhà nước.

Bài liên quan

Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm được bầu giữ chức Chủ tịch nước

Với 495/495 số phiếu tán thành, Quốc hội khoá XVI đã bầu Tổng Bí thư Tô Lâm giữ chức Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Sáng 7/4, Quốc hội khóa XVI tiếp tục công tác nhân sự với quy trình bầu Chủ tịch nước. Đây là chức danh lãnh đạo chủ chốt thứ hai được kiện toàn tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI, sau chức danh Chủ tịch Quốc hội.

Xem chi tiết

Chính trị

Chân dung Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Với số phiếu tán thành cao, Tổng bí thư Tô Lâm được Quốc hội khoá XVI bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Xem chi tiết

Chính trị

Ngày mai, Quốc hội bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ

Theo chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, ngày mai (7/4), Quốc hội sẽ tiến hành quy trình bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước.

Theo đó, sáng mai (7/4), Quốc hội sẽ họp riêng, nghe Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả phê chuẩn nhân sự gồm: Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Phó Chủ nhiệm các Ủy ban và các Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Hội đồng, Ủy ban của Quốc hội.

Ngay sau đó, Quốc hội tiến hành các thủ tục để bầu Chủ tịch nước. Quốc hội tiếp tục họp phiên toàn thể tại Hội trường, thực hiện quy trình thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước. Sau đó, Chủ tịch nước sẽ tuyên thệ và phát biểu nhậm chức.

Xem chi tiết

Chủ tịch Quốc hội: Trách nhiệm của Quốc hội và ĐBQH rất nặng nề nhưng vẻ vang

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, Đảng và Nhân dân kỳ vọng các đại biểu Quốc hội tiếp tục là những đại diện tiêu biểu về trí tuệ, bản lĩnh, đạo đức và tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đặt lợi ích quốc gia - dân tộc lên trên hết, tiếp nối xứng đáng truyền thống vẻ vang 80 năm của Quốc hội Việt Nam.