Ngày mai, Quốc hội bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ

Theo chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, ngày mai (7/4), Quốc hội sẽ tiến hành quy trình bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước.

Theo đó, sáng mai (7/4), Quốc hội sẽ họp riêng, nghe Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả phê chuẩn nhân sự gồm: Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Phó Chủ nhiệm các Ủy ban và các Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Hội đồng, Ủy ban của Quốc hội.

Ngay sau đó, Quốc hội tiến hành các thủ tục để bầu Chủ tịch nước. Quốc hội tiếp tục họp phiên toàn thể tại Hội trường, thực hiện quy trình thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước. Sau đó, Chủ tịch nước sẽ tuyên thệ và phát biểu nhậm chức.

Cũng trong buổi sáng, Quốc hội sẽ họp riêng, thực hiện nhiều nội dung quan trọng, gồm: Thông qua dự thảo Nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031; thông qua danh sách để bầu Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao. Sau đó, Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Buổi chiều cùng ngày, Quốc hội sẽ tiếp tục họp riêng, nghe Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu Thủ tướng Chính phủ.

Sau đó, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường, tiến hành thủ tục thông qua dự thảo Nghị quyết bầu Thủ tướng Chính phủ. Ngay sau khi Nghị quyết được thông qua, Thủ tướng Chính phủ sẽ tuyên thệ và phát biểu nhậm chức.

Tiếp theo, Quốc hội họp riêng, tiến hành bầu các chức danh gồm: Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao và Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao.

Quốc hội sau đó họp phiên toàn thể tại Hội trường, thực hiện quy trình thông qua Nghị quyết bầu Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao. Sau khi được bầu, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao sẽ tuyên thệ và phát biểu nhậm chức.

Bên cạnh đó, Quốc hội tiếp tục họp riêng để thực hiện các nội dung: Thông qua các dự thảo Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch nước, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao; đồng thời tiến hành thủ tục phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao.