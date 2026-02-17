Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Chính trị

Chủ tịch nước Lương Cường chúc Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Đúng thời khắc Giao thừa thiêng liêng sang năm mới Bính Ngọ 2026, Chủ tịch nước Lương Cường gửi lời chúc Tết đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước, kiều bào ta.

Hải Ninh

Báo Tri thức và Cuộc sống trân trọng giới thiệu toàn văn lời chúc Tết năm Bính Ngọ 2026 của Chủ tịch nước.

76666.jpg
Chủ tịch nước Lương Cường chúc Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Thưa đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài,

Xuân Bính Ngọ đã tới, trong thời khắc chuyển giao năm cũ - năm mới, Tôi thân ái gửi tới đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài lời chúc năm mới an lành, mạnh khỏe và hạnh phúc. Tôi trân trọng gửi tới nhân dân, bạn bè quốc tế những lời chúc tốt đẹp nhất, chúc một năm mới hòa bình, hạnh phúc và cùng phát triển.

Năm Ất Tỵ 2025, đất nước ta đã đi qua một chặng đường ghi dấu nhiều sự kiện quan trọng, có ý nghĩa đặc biệt và đạt được nhiều thành tựu rất đáng tự hào; đồng thời, cũng là một năm đất nước ta phải trải qua rất nhiều khó khăn, thử thách, với những biến động nhanh, phức tạp, khó lường của tình hình thế giới và khu vực, cùng những thiên tai khắc nghiệt, gây tổn thất nặng nề, để lại nhiều đau thương, mất mát cho đồng bào ta.

Bằng bản lĩnh kiên cường, ý chí tự lực, tự cường, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đoàn kết, chung sức đồng lòng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc và sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế, chúng ta đã hoàn thành toàn bộ các mục tiêu chủ yếu đề ra, với nhiều dấu ấn nổi bật: Độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, môi trường hòa bình được giữ vững; tăng trưởng kinh tế thuộc nhóm dẫn đầu thế giới, trở thành nước có thu nhập trung bình cao; an sinh xã hội được quan tâm chăm lo; chính trị, xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được giữ vững và tăng cường; đối ngoại, hội nhập quốc tế được đẩy mạnh, vị thế, uy tín của Việt Nam tiếp tục được nâng cao trên trường quốc tế; tạo nền tảng quan trọng để đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Bước sang năm mới Bính Ngọ 2026 - Năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, với truyền thống yêu nước nồng nàn, tinh thần đoàn kết, ý chí kiên cường và khát vọng vươn lên mạnh mẽ, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta sẽ tiếp tục đoàn kết, chung sức đồng lòng, tận dụng mọi thời cơ, vận hội, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phát huy mạnh mẽ tinh thần tự tin, tự chủ, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc, không ngừng đổi mới sáng tạo, hành động quyết liệt để hiện thực hóa thành công mục tiêu xây dựng đất nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Trong niềm vui đón chào mùa Xuân mới, một lần nữa, Tôi chúc đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài năm mới thắng lợi mới, thành công mới; dân tộc và nhân dân ta ngày càng thịnh vượng, có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc.

Chào thân ái và quyết thắng!

#Chủ tịch nước #Tết Nguyên đán #Bính Ngọ 2026 #Lương Cường #Lời chúc Tết

Bài liên quan

Chính trị

Thủ tướng chúc Tết, kiểm tra công tác ứng trực của ngành Y tế tại Hà Nội

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm, chúc Tết cán bộ, bác sĩ, nhân viên y tế trực cấp cứu, khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế Hà Nội.

Nhân dịp Tết Nguyên đán và kỷ niệm 71 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2, ngày16/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến kiểm tra công tác ứng trực Tết và thăm, động viên cán bộ, nhân viên y tế, người lao động tại Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới thăm, tặng quà chúc Tết các bệnh nhân được cấp cứu; động viên các bệnh nhân an tâm điều trị, nhanh chóng hồi phục để trở về với gia đình. Cùng đi với Thủ tướng có Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Xem chi tiết

Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tại Hoàng thành Thăng Long và Nhà 67

Tổng Bí thư Tô Lâm thắp hương tại Hoàng thành Thăng Long và Nhà 67, bày tỏ lòng kính trọng và cầu mong quốc thái dân an.

Sáng 29 tháng Chạp, nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến dâng hương tại Điện Kính Thiên và Nhà 67; cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng và Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc.

Trong không khí linh thiêng của những ngày giáp Tết, Tổng Bí thư Tô Lâm đã dâng hương bày tỏ lòng thành kính tưởng niệm, tri ân công đức các bậc tiền nhân đã khai mở nền văn hiến Thăng Long, khai sáng văn minh Đại Việt; cẩn cáo về những thành quả xây dựng, phát triển đất nước; đồng thời cầu mong cho các bậc tiền nhân, tiên hiền phù hộ cho quốc thái dân an, nhân dân ấm no, hạnh phúc.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới