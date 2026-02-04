Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn chúc mừng báo chí dịp Tết 2026

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn trân trọng ghi nhận và cảm ơn sự đồng hành, gắn bó của các cơ quan báo chí với hoạt động của Chính phủ.

Chiều 4/2, tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 1/2026, nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn đã có phát biểu chúc mừng báo chí.

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn cho biết, năm 2025 đã khép lại với những kết quả quan trọng, nổi bật, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, cùng với nhiều dấu ấn đậm nét, thể hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành sâu sát, quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đã góp phần tạo nên những thành tựu chung của đất nước trong thời gian qua. Những kết quả này có sự đồng hành và giúp đỡ tích cực của các đồng chí cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật của các cơ quan thông tấn báo chí.

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền Bính Ngọ 2026, thay mặt các đồng chí lãnh đạo Bộ ngành và Văn phòng Chính phủ, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn xin trân trọng gửi lời cảm ơn, lời chúc tốt đẹp nhất đến toàn thể các đồng chí đại biểu, khách quý – những người luôn đồng hành với Văn phòng Chính phủ trong năm 2025 vừa qua, cũng như trong suốt nhiệm kỳ 2021-2025.

Nhìn lại năm 2025 và cả nhiệm kỳ qua, các cơ quan báo chí, các nhà báo, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên đã luôn trách nhiệm, đồng hành, sát cánh, phản ánh kịp thời, toàn diện hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; trở thành luồng thông tin chính thống trong việc truyền tải chủ trương, chính sách; phản ánh thực tiễn đời sống; những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội tới đông đảo nhân dân và ra thế giới. Qua đó, góp phần định hướng dư luận và củng cố niềm tin của nhân dân. Sự đồng hành đó là yếu tố quan trọng góp phần tạo đồng thuận xã hội, nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong thời gian qua.

Thay mặt lãnh đạo các Bộ ngành và Văn phòng Chính phủ, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn trân trọng ghi nhận và cảm ơn sự đồng hành, gắn bó của các cơ quan báo chí, mà trực tiếp là các đồng chí phóng viên, biên tập viên, người làm báo. Những thông tin mà các bạn mang đến cho độc giả là tiếng nói chân thực của cuộc sống, là nhịp cầu nối bền chặt giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân; đã khích lệ tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng của toàn Đảng, toàn nhân, toàn quân ta vượt qua muôn vàn khó khăn, thách thức, xây dựng đất nước ngày càng phát triển. Đây là nền tảng quan trọng để đất nước bước vào một mùa xuân mới – mùa xuân đầu tiên của đất nước trong kỷ nguyên mới với yêu cầu cao hơn về chất lượng tăng trưởng và hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành.

Năm 2026 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, mở ra giai đoạn phát triển mới của đất nước. Trong khi đó, bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục có nhiều biến động với thách thức và thời cơ đan xen, đặt ra yêu cầu ngày càng cao về các mục tiêu phát triển đất nước. Những nhiệm vụ nặng nề này đòi hỏi sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự chung sức, đồng lòng của mọi người dân và cộng đồng doanh nghiệp, trong đó cần có sự đồng hành, chia sẻ và góp sức đặc biệt quan trọng của các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo trong giai đoạn mang tính bản lề này.

Chính phủ xác định công tác thông tin, truyền thông là một nhiệm vụ rất quan trọng. Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tường, Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ thường xuyên theo dõi, cập nhật các thông tin phản ánh từ thực tiễn thông qua báo chí, dư luận để xử lý kịp thời và cho ý kiến chỉ đạo, lãnh đạo, điều hành cụ thể, hiệu quả, nhất là các vấn đề dân sinh nổi cộm được dư luận và nhân dân quan tâm, phản ánh.

Văn phòng Chính phủ sẽ tiếp tục chủ động, trách nhiệm trong công tác phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các cơ quan báo chí làm tốt hơn nữa vai trò thông tin truyền thông, đặc biệt là liên quan đến hoạt động và sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ.

Một lần nữa, nhân dịp năm mới 2026 và chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, xin chúc quý vị đại biểu, các nhà báo, phóng viên, biên tập viên cùng gia đình sức khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng và nhiều thành công.