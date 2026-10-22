Chọn nghề, Chọn tương lai: Trang bị tư duy số, năng lực ứng dụng AI

Khởi động hai cuộc thi quy mô toàn quốc mở ra không gian sáng tạo về định hướng nghề nghiệp và thúc đẩy chuyển đổi số.

Chiều 22/10, Lễ phát động Cuộc thi trực tuyến "Chọn nghề, chọn tương lai" và Cuộc thi viết "Người mở đường số nơi bản làng" năm 2026 đã được tổ chức tại Hà Nội. Cuộc thi do Cục giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên (Bộ GD&ĐT) phối hợp với Báo Giáo dục và Thời đại tổ chức.

Phát động Cuộc thi trực tuyến "Chọn nghề, chọn tương lai" và Cuộc thi viết "Người mở đường số nơi bản làng" năm 2026.

Tại Lễ phát động, ông Trần Thanh Đạm, Cục trưởng Cục giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên (Bộ GD&ĐT) nhấn mạnh, lựa chọn nghề nghiệp là quyết định quan trọng, có ý nghĩa bước ngoặt đối với tương lai mỗi người. Thanh niên cần là chủ thể quyết định con đường nghề nghiệp của mình, bởi chính các em là người hiểu rõ nhất năng lực, đam mê và sở trường của bản thân.

Gia đình, nhà trường và xã hội giữ vai trò đồng hành, định hướng, hỗ trợ và tạo cơ hội, chứ không quyết định thay các em. Lựa chọn nghề nghiệp đúng đắn, dựa trên năng lực và điều kiện thực tế, sẽ tạo nền tảng để người trẻ phát huy tiềm năng, tự tin học tập và vững vàng bước vào thị trường lao động.

Ông Trần Thanh Đạm, Cục trưởng Cục giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên (Bộ GD&ĐT).

“Giáo dục nghề nghiệp phải gắn liền với việc làm một cách thực chất và sinh kế bền vững lâu dài. Điều này đòi hỏi sự vận hành đồng bộ của một hệ sinh thái chặt chẽ, bao gồm: cơ quan quản lý Nhà nước, cơ sở giáo dục, doanh nghiệp, chính quyền địa phương, gia đình và cộng đồng.

Theo ông Đạm, trước làn sóng chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và kinh tế xanh, chỉ tay nghề truyền thống sẽ không đủ. Người lao động trẻ cần được trang bị toàn diện, toàn bộ kỹ năng tương lai, từ tư duy số, năng lực ứng dụng AI có trách nhiệm, giải quyết vấn đề phức tạp, cho đến kỹ năng hợp tác và tầm nhìn tự học suốt đời.

“Thước đo cuối cùng của chất lượng giáo dục nghề nghiệp chính là khả năng thích ứng linh hoạt, năng lực làm việc thực tế và thu nhập xứng đáng của học sinh sau khi ra trường”, ông Đạm nói.

Ông Đạm đánh giá cao cách tiếp cận của cuộc thi trực tuyến “Chọn nghề, Chọn tương lai”, khi người học, nhà giáo và những người gắn bó với cơ sở giáo dục được kể câu chuyện nghề bằng video. Ba nhóm lĩnh vực - công nghệ số và sáng tạo số; kỹ thuật, công nghệ và sản xuất xanh, thông minh; dịch vụ hiện đại và chăm sóc con người - cho thấy sự đa dạng của những lựa chọn nghề nghiệp hiện nay.

Trong khi đó, cuộc thi viết “Người mở đường số nơi bản làng” gợi mở một chiều cạnh quan trọng của hệ sinh thái việc làm và sinh kế. Ở vùng sâu, vùng xa, kỹ năng số có thể giúp thanh niên tiếp cận thông tin học nghề, tìm kiếm việc làm, giới thiệu sản phẩm địa phương và kết nối thị trường.

Nhà báo Triệu Ngọc Lâm, Tổng biên tập Báo Giáo dục và Thời đại.

Nhà báo Triệu Ngọc Lâm, Tổng biên tập Báo Giáo dục và Thời đại nhấn mạnh, Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo nêu rõ: Giáo dục nghề nghiệp giữ vai trò then chốt trong phát triển lực lượng lao động kỹ năng cao; đồng thời đưa nhiệm vụ, giải pháp cải cách, hiện đại hóa giáo dục nghề nghiệp, tạo đột phá phát triển nguồn nhân lực có kỹ năng nghề cao. Chuyển đổi số toàn diện, phổ cập và ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong giáo dục và đào tạo cũng là một nhiệm vụ quan trọng được đưa ra trong Nghị quyết này.

Từ yêu cầu đó, Cuộc thi trực tuyến “Chọn nghề, Chọn tương lai” năm 2026, hướng tới nâng cao nhận thức xã hội về vị thế, vai trò của giáo dục nghề nghiệp trong đào tạo nhân lực, tạo việc làm, xây dựng sinh kế bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống.