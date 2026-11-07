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Nhà Khoa học - Vusta News

Hội Vật lý Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập

Ngày 06/11/2026, tại Hà Nội, Hội Vật lý Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập và chào mừng Ngày Vật lý Việt Nam 6/11.

Theo NHY/ VUSTA

Tham dự Lễ kỷ niệm có GS.VS Châu Văn Minh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam, GS.VS Trần Hồng Thái, Chủ tịch Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam, Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng ban, Ban Tuyên giáo Trung ương, PGS Huỳnh Thành Đạt, nguyên Bộ trưởng Bộ KH&CN, TS Lê Xuân Định, Thứ trưởng Bộ KH&CN cùng các nhà khoa học và toàn thể hội viên Hội Vật lý Việt Nam các thời kỳ.

Quang cảnh Lễ kỷ niệm.
Quang cảnh Lễ kỷ niệm.

Thay mặt Ban Chấp hành Hội Vật lý Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028, GS.TS Nguyễn Quang Liêm, Chủ tịch Hội Vật lý Việt Nam phát biểu khai mạc và trình bày báo cáo tóm tắt 60 năm hình thành, phát triển Hội Vật lý Việt Nam với những dấu ấn tự hào của mỗi chặng đường. Ông khẳng định, nền vật lý Việt Nam đang tiến những bước vững chắc khi hướng mạnh vào việc chế tạo vật liệu tiên tiến, phát triển thiết bị và làm chủ công nghệ để ứng dụng trực tiếp vào công nghiệp, y tế, năng lượng cũng như bảo vệ môi trường. Song song với đó, việc phổ biến tri thức khoa học, đổi mới sáng tạo trong đào tạo và ươm mầm các tài năng trẻ tiếp tục là kim chỉ nam để xây dựng nguồn nhân lực vững mạnh cho tương lai.

GS.VS Châu Văn Minh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&amp;KT Việt Nam phát biểu.
GS.VS Châu Văn Minh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam phát biểu.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, GS.VS Châu Văn Minh nhấn mạnh: Trong giai đoạn hiện nay, Đảng và Nhà nước xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những động lực quan trọng cho phát triển đất nước, theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị. Vật lý là lĩnh vực khoa học cơ bản, đồng thời là nền tảng của nhiều công nghệ như bán dẫn, vật liệu mới, công nghệ lượng tử và năng lượng. Vì vậy, vai trò của cộng đồng các nhà vật lý ngày càng quan trọng.

Chủ tịch Châu Văn Minh bày tỏ sự tin tưởng sâu sắc rằng, trong hành trình sắp tới, Hội Vật lý Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy truyền thống 60 năm vẻ vang,tiếp tục làm tốt vai trò tập hợp, kết nối đội ngũ nhà khoa học, thúc đẩy tiên phong trong các hướng nghiên cứu đột phá, gắn kết chặt chẽ giữa nghiên cứu cơ bản với ứng dụng công nghệ, tạo tiền đề khoa học cho sự phát triển của các ngành công nghiệp mũi nhọn, đồng thời tăng cường liên hệ với thực tiễn và nhu cầu phát triển của đất nước. Hội cũng cần tiếp tục tạo điều kiện cho các nhà khoa học trẻ trưởng thành, mở rộng hợp tác trong nước và quốc tế, phát huy tiếng nói chuyên môn trong tư vấn, phản biện và phổ biến kiến thức khoa học.

Liên hiệp Hội Việt Nam sẽ luôn phối hợp và đồng hành cùng Hội Vật lý Việt Nam, tạo điều kiện để Hội phát huy thế mạnh chuyên môn và tham gia ngày càng hiệu quả vào các hoạt động chung của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam.

GS.VS Châu Văn Minh trao tặng Cờ thi đua của Liên hiệp các Hội KH&amp;KT Việt Nam cho Hội Vật lý Việt Nam.
GS.VS Châu Văn Minh trao tặng Cờ thi đua của Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam cho Hội Vật lý Việt Nam.
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#Hội Vật lý Việt Nam #lễ kỷ niệm #vật lý Việt Nam #Nguyễn Quang Liêm #công nghệ lượng tử #vật liệu mới

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Việc nghiên cứu thiết lập khuôn khổ hợp tác giữa hai bên nhằm phát huy thế mạnh và mạng lưới của mỗi tổ chức, tạo điều kiện kết nối đội ngũ trí thức trong nước với cộng đồng chuyên gia, nhà khoa học Việt Nam ở nước ngoài, qua đó huy động nguồn lực tri thức phục vụ phát triển đất nước.

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