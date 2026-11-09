Nghệ An trao 50 xe đạp, 50 suất quà cho học sinh khó khăn

Ngày 7/11, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Nghệ An phối hợp với Hội Bảo tồn Lan rừng Việt Nam tổ chức chương trình an sinh xã hội “Cùng em đến trường” tại xã Yên Xuân, tỉnh Nghệ An.

Tham dự chương trình có Ông Đậu Quang Vinh, Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Nghệ An; ông Phan Xuân Thủy, Chủ tịch Hội Bảo tồn Lan rừng Việt Nam; ông Phan Thanh Đoài, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An; Ông Hoàng Đình Mỹ - Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Yên Xuân, tỉnh Nghệ An cùng đại diện lãnh đạo địa phương, các trường học, hội viên và nhà tài trợ.

Tại chương trình, Ban tổ chức cùng các nhà hảo tâm đã trao tặng 50 chiếc xe đạp và 50 suất quà gồm vở viết cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Những món quà tuy không lớn về giá trị vật chất nhưng chứa đựng tình cảm, sự quan tâm và sẻ chia của cộng đồng, góp phần giúp các em có thêm điều kiện học tập, giảm bớt những nhọc nhằn trên hành trình đến lớp.

Chia sẻ tại chương trình, ông Phan Xuân Thủy, Chủ tịch Hội Bảo tồn Lan rừng Việt Nam cho biết:Với mong muốn sẻ chia khó khăn, tiếp thêm động lực để học sinh vùng khó vững bước đến trường,để có được những phần quà ý nghĩa trao đến các em học sinh, Hội đã vận động sự đóng góp kinh phí tự nguyện từ các hội viên trên tinh thần sẻ chia, chung tay vì cộng đồng. Đặc biệt, đoàn tham gia chương trình có nhiều hội viên đến từ các địa phương như Đắk Lắk, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hà Nội, Thanh Hóa, Hải Phòng và Nghệ An.

Theo ông Phan Xuân Thủy, mỗi hội viên, dù ở những vùng miền khác nhau, đều mong muốn góp một phần công sức để lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, chăm lo cho thế hệ trẻ, nhất là những em nhỏ còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống.Những chiếc xe đạp được trao tặng không chỉ giúp các em thuận tiện hơn trong việc đi lại mà còn là sự động viên để các em thêm tự tin, nỗ lực học tập và nuôi dưỡng ước mơ.

Ban Tổ chức trao Thư cảm ơn cho các hội viên tích cực tham gia chương trình

Chương trình “Cùng em đến trường” với những chiếc xe đạp được trao đi, những quyển vở mới được gửi đến các em học sinh không chỉ mang theo niềm vui trước mắt mà còn gửi gắm niềm tin, sự kỳ vọng vào tương lai.Bởi đôi khi, một sự quan tâm đúng lúc, một món quà được trao bằng cả tấm lòng cũng đủ trở thành động lực để các em thêm vững tin trên con đường chinh phục tri thức.Chương trình “Cùng em đến trường” cũng cho thấy ý nghĩa của sự kết nối giữa các tổ chức xã hội, hội nghề nghiệp và những tấm lòng thiện nguyện trong thực hiện công tác an sinh xã hội.

Từ những đóng góp tự nguyện, thiết thực, tinh thần sẻ chia được lan tỏa, góp phần tiếp thêm nguồn lực cho địa phương trong công tác khuyến học, khuyến tài và chăm lo cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Cũng trong chương trình thay mặt Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Yên Xuân, Ông Hoàng Đình Mỹ - Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Yên Xuân đã trao thư cảm ơn cho Ban quản trị và các hội viên, mạnh thường quân của Hội Bảo tồn Lan rừng Việt Namtích cực tham gia chương trình.

Đoàn đến dâng hương, viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào

Trong khuôn khổ hoạt động, đoàn công tác đã đến dâng hương, viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào, bày tỏ lòng thành kính và tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc và nghĩa vụ quốc tế cao cả.